El Almería B muere en la orilla en La Victoria

El filial rojiblanco viajó a Jaén con la intención firme de redimirse. Tras una racha de derrotas que había minado la confianza del grupo, los de Alberto Lasarte afrontaron el partido en La Victoria con el propósito de recuperar la identidad perdida, sostener la intensidad y mirar de frente a un histórico como el Real Jaén. La puesta en escena fue ambiciosa, con un equipo atrevido, líneas adelantadas y una presión alta que pretendía incomodar la salida del rival y marcar territorio desde los primeros minutos. En el inicio, el plan pareció surtir efecto, con un Almería B dominante, concentrado y determinado, que mostraba señales de haber aprendido de los tropiezos recientes.

Real Jaén: 2 - 1 UD Almería B Jesús López; Luis Martins; Edu Plá, Josema, Martim Alberto (Torres, m. 79); Romera (Hugo Martín, m. 72), Joan Gázquez; Marsu (Asirón, m. 72), Taufek (Longo, m. 72), Iker Burgos (Hou, m. 79) y Marciano. Goles: 1-0, m. 41: Mario Martos. 1-1, m. 74: Iker Burgos. 2-1, m. 95: Agus Alonso.

Árbitro: Gil Arenas, pacense. Amonestó a los locales Mario Martos (m. 43) y Pavón (m. 59).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada octava del Campeonato de Liga de Segunda RFEF celebrado en el campo de La Victoria con cerca de 5.000 aficionados.

Sin embargo, el fútbol volvió a recordar que no siempre premia la osadía. Lo que comenzó con ímpetu y control se fue transformando en un ejercicio de resistencia. El Real Jaén, espoleado por su público, supo esperar el momento adecuado para golpear y, pese al esfuerzo del filial almeriense, el desenlace volvió a ser cruel. La historia se repitió en los últimos instantes, cuando la esperanza de un punto se esfumó en el añadido. Una derrota que duele por el modo en que llegó, pero que deja también la sensación de un equipo que se niega a rendirse y que compitió con orgullo, pese al castigo final.

Con firmeza

El Almería B salió a La Victoria con líneas muy adelantadas, tratando de perjudicar la salida de balón con un presión alta y recuperando el balón pronto para dominar el partido y mostrarse firme en sus inteciones de buscar cortar la racha de derrotas consecutivas con las que se presentaba en el partido. Pasado el minuto 10, a los almerienses se les 'acabó' la 'osadía' y el Real Jaén tuvo el gol cerca en el 20 con un disparo de Curro tapado por Edu Plá.

El Real Jaén sufría para adelantarse en el marcador, pero las ocasiones no llegaban por a cuajar ante el buen trabajo defensivo de los de Alberto Lasarte. Sin embargo, parecía que todo estaba agarrado con 'alfileres' y, en el 41, una buena acción de Mario Martos acabó con un disparo ante el que Jesús López no pudo hacer nada, con lo que el cuadro indálico se ponía por delante en el marcador y dejaba a los indálicos en desventaja. Una situación que casi es signo de identidad para los rojiblancos en este inicio de temporada, con poco para llegar al descanso.

Más abierto

En la segunda parte, el Real Jaén buscaba hacer sólida la ventaja y jugadore como Adri Paz, en el 49, dio para la intervención de Jesús López, que despejó la acción de peligro. En el 52, un buen lanzamiento de Pedro estuvo cerca de poner el 2-0 en el marcador. Tras un disparo de David Serrano en el 55, el Almería B reaccionó y empezó a ilusionarse. En el 56, Marsu pudo entablar el partido, pero la intervención de Rabadillo lo impidió y el filial estaba en esa fase de tener más balón y busar las contras. Marciano pudo empatar el partido en el 64, con balón al palo. El propio Marciano, poco después, gozó de otra ocasión que rozó en un defensor y se fue a córner. El que no se fue fue la acción en el 74, con un balón que aprovechó Iker Burgos, aprovechándose de balón tocado por el local Agus y puso las tablas.

A partir de ese momento, el filial indálico no renunció a buscar la victoria y peleó por conseguirla, aunque las ocasiones no terminaron de fructificar, mientras que el Real Jaén también lo intentó y Pedro Fernández, en el 87, estuvo a poco de desequilibrar el encuentro. Sin embargo, Agus Alonso, en el añadido del añadido, logró llevarse la victoria.