«El Almería merecía ganar, pero encajamos cuatro goles», Rubi critica la salida del equipo

La UD Almería arrancó la temporada con un empate a cuatro goles frente al Albacete, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el equipo y en su técnico, Rubi. Tras el partido, el entrenador habló con claridad sobre los puntos positivos y negativos del encuentro, destacando la entrega de sus jugadores, pero reconociendo los errores cometidos en defensa. «A ver, no voy a comparar. Es verdad que hemos salido bastante, no sé por qué, imprecisos en el inicio del partido. El primer gol es un error muy grande en un saque de banda, con la entrada del jugador de segunda línea. Luego cuando ha marcado Embarba, yo creo que hemos hecho una segunda parte, hay una primera parte bastante buena, prácticamente ellos han llegado muy pocas veces más. El inicio de la segunda parte vuelve a ser bueno, marcamos el 2-1 y luego es verdad que teniendo el 3-1 tres veces. El 2-2, que creo que ahí hay bastante mérito del remate de Agus, nos ha dejado demasiado tocados y ahí han venido los, para mí, 7-8 minutos muy malos, donde el equipo se ha desajustado una vez detrás de otra».

El entrenador rojiblanco apuntó al aspecto anímico como posible golpe. Pues el equipo pudo verse que «podías marcar el 3-1 y encajas el 2-2. Ellos lo han aprovechado para marcar el 2-3, hemos cometido errores sin lugar a dudas y a partir de ahí pues hemos arriesgado con todo». De todas formas, apuntó hacia aspectos destacables en lo positivo. «El equipo creo que lo ha peleado hasta el final y no podemos estar contentos con un punto, pero por lo menos ese esfuerzo nos ha llevado a tener un punto», dijo para luego hacer alusión a la autocrítica. «Corregiremos, por supuesto, pero me centro sobre todo en dos bloques que no se pueden encajar, cuatro goles es evidente, pero la salida que no me ha gustado y ese golpe del 2-2 que nos ha dejado demasiado tocados el resto del partido, quitando al final, que obviamente estás ya muy estirado arriba, pero tampoco, pues yo creo que el equipo estaba haciendo las cosas bien. Esa es la sensación que tengo, entonces ese es para mí mi resumen un poquito de todo lo que ha habido. A partir de ahí nos ponemos a trabajar desde ya, pues a tocar mucho más en los centros laterales a los delanteros rivales, a seguir a jugadores que entran de segunda línea y que no entren solos. Estas cosas que hasta que no te pasan, pues no empiezas a volver a recordar y a trabajar y a entrenar, sin más».

Muchas ocasiones, poco gol

Rubi también analizó la cantidad de ocasiones generadas por la UD Almería y cómo se tradujo en el marcador, señalando la paradoja del partido. «Sí, es el fútbol que es que tiene esta grandeza, que yo no le quito mérito para nada a los cuatro goles que nos han marcado, porque los han fabricado y también en alguna, pues obviamente, nos hemos desajustado nosotros, aunque ellos dirán lo mismo de los nuestros, pero creo que son cuatro goles y siete intervenciones de Mariño y nosotros cuatro goles y una intervención de Andrés, es decir, si tú miras el cómputo total de ocasiones la UD Almería tenía que haber ganado, eso es así, lo que es verdad es que no puedes conceder también tantas facilidades en momentos tan seguidos».

En su intervención explicó que «porque al final que te hagan una ocasión, que pasen 20 minutos y te puedan hacer otra, eso es fútbol y es normal y el Albacete tiene muy buenos futbolistas también, pero que en un bloque tan reducido parece que te estén sacando los colores de una forma tan clara, que el año pasado nos lo hicieron también en el tramo de la primera parte…». Consideró que el equipo de Alberto González «es un equipo que se le da bien contra nosotros, a algunos futbolistas del rival. No me quiero dar más vueltas porque parecería que me excuse. 31 chutes, un balón al palo, 7 paradas del portero, eso está ahí, hay que repetirlo, pero arreglando la faceta de no conceder con cierta facilidad. Yo dije que el equipo se vería más compacto, más sólido. Es verdad que quitando esos minutos, a mí me da la sensación de que el equipo era muy solidario y trabajaba muy bien, pero hoy no lo hemos cumplido en cuanto al cómputo total de los minutos».

No son problemas defensivos

El técnico también se refirió a los problemas estructurales que aún afectan al equipo, especialmente la ausencia de un delantero centro definido y la vulnerabilidad defensiva. «Si quieres que analicemos los goles, el primer gol no es culpa de la defensa, es culpa del mediocampo; en el segundo gol, Chumi está encima de Agus, pero mete un remate extraordinario, el tercer gol yo creo que ahí sí la defensa no está fina y el cuarto gol vamos a tumba abierta a buscar la victoria y se nos escapa una vigilancia, Lopy no puede hacer falta porque tiene amarilla. No son excusas, pero quiero decir que se analiza el por qué son esos goles y el tema del delantero ya está más que hablado, Nosotros el mercado está abierto, ya se verá, pero a mí me parece que tanto Lázaro como Soko han hecho un buen partido y si el equipo marca cuatro goles, vuelvo a decir, es que me da igual a mí quien los marque, absolutamente igual».

Sobre la preparación del equipo y la pretemporada, Rubi reflexionó sobre la importancia de la concentración y la gestión anímica en los partidos. «No, a ver, me ha faltado sobre todo que la salida no ha sido buena, pues a veces sale mejor el rival que tú, a veces el otro día salimos mejor nosotros que el Al-Nassr, hoy ha salido mejor el Albacete que nosotros. El primer gol es un desajuste demasiado importante que se va a corregir. Obviamente no nos había pasado en la pretemporada esta situación. Es decir, que en un saque de banda te puedan encontrar un media punta solo, de segunda línea. Faltado, no, porque hemos trabajado muchísimo, piensa que en la pretemporada, es una pretemporada, pero creo que hemos llegado casi a 400 minutos seguidos sin encajar gol».

El técnico recordaba, en ese aspecto, que «ha habido un tramo de pretemporada con tres partidos con portería a cero y los setenta últimos del Málaga, pero eso no quiere decir que esté contento, ni mucho menos, pero creo que la afición ha visto un equipo que se ha entregado hasta el último minuto, eso no hay que olvidarlo. Y, luego, a lo mejor recordaremos que el equipo no ha perdido en casa, si conseguimos acumular partidos, pues de momento no hemos perdido. El partido creo que hemos merecido ganarlo, pero que lo hemos podido perder, eso es verdad, y aquí le vamos a dedicar todo el trabajo para ser más contundentes en algunas situaciones. Lo que más me ha preocupado es el momento anímico, es decir, el minuto 59 al 65. ¿Por qué lo digo? Porque si tú has salido bien, estás a punto de marcar el 3-1 tres veces, aunque te metan el 2-2, estate tranquilo, porque tú no estabas haciendo las cosas mal. Y para mí el equipo se ha vuelto como un poco loco por esa situación y esa situación ha hecho que el Albacete tuviera su momento y nos deja ese sabor de boca tan malo de haber encajado tantos goles».

Por último, Rubi abordó la utilización de Álex Muñoz como central y lateral, dejando claro que la versatilidad del jugador será clave durante la temporada. «Vamos a ir partido a partido en función del rendimiento de los futbolistas. Entonces, eso ya se verá. Tenemos más posibilidades en esas posiciones, en las dos posiciones, y obviamente el rendimiento de los futbolistas irá marcando dónde pueden jugar. Álex Muñoz ha jugado de central y lateral y él se siente tan a gusto en una posición como en la otra, si le preguntaras a él. Pero no vamos a focalizar en un futbolista y vamos a ir viendo qué va pasando cada jornada. El rendimiento marcará».