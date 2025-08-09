Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mendes posando con la camiseta de su nuevo equipo, el Fortuna Sittard. UDA UDA

La UD Almería y Mendes llegan a un acuerdo para rescindir su contrato

El jugador abandona el club rojiblanco tras pasar inadvertido, jugando 20 minutos y tras dos cesiones

Antonio del Rosal

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:34

Houboulang Mendes, lateral derecho de la UD Almería, ha dejado de pertenecer al club después del acuerdo al que han llegado la entidad almeriense y el futbolista para rescindir el contrato que les vinculaba y que finalizaba en junio de 2026. Mendes llegó al equipo rojiblanco en la temporada 2022-2023 y disputó 14 partidos en Primera División.

En la siguiente campaña, la 2023-2024, también en la máxima categoría el fútbol español, jugó 7 encuentros de Liga y 2 de Copa del Rey. En el mercado de invierno de aquel ejercicio salió cedido al CD Mirandés, donde apenas tuvo protagonismo siendo un jugador residualLa pasada temporada 2024-2025 se marchó a préstamo al Troyes de la Segunda División francesa. La UD Almería le agradece públicamente la profesionalidad que siempre ha tenido Mendes, al mismo tiempo que le desea toda la suerte en su nueva etapa futbolística. El futbolista africano jugará en el fútbol holandés, en concreto en el Fortuna Sittard. Equipo de la Eredivisie. El futbolista se marcha del Almería tras haber jugado una veintena de partidos desde que llegó en el 2022 y tras dos cesiones seguidas, donde tampoco a llegado a triunfar. Ahora emprende una nueva aventura en el fútbol holandés.

