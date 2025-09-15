El Almería y su mandíbula de cristal

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Almería ha mostrado demasiadas veces esa 'mandíbula de cristal' que en el boxeo sentencia a un púgil con un solo golpe. Da igual que el equipo empiece mandando en el juego, que sea capaz de hilvanar ocasiones o que dé la sensación de tener controlada la situación. Basta una llegada clara del rival para que el castillo de naipes se derrumbe y aparezca la fragilidad que tanto penaliza a los rojiblancos. Cada gol encajado no sólo modifica el marcador, sino que condiciona la dinámica del equipo, su capacidad para controlar el juego y la confianza de sus propios jugadores. La sensación de vulnerabilidad se percibe en el campo y la grada lo siente, mientras el rival aprovecha cualquier mínimo error.

El problema no es nuevo. El Almería puede firmar tramos de buen fútbol, ser valiente en campo contrario e incluso aparentar superioridad, pero al mínimo error propio o acierto ajeno se rompe la película. Ese gol encajado actúa como un mazazo que arrastra al equipo a un estado de inseguridad del que le cuesta salir. Cada acción defensiva se sobrecarga de tensión y los jugadores sienten que un solo fallo puede convertirse en una sentencia. Esta fragilidad no se limita a errores puntuales, sino que es un patrón que atraviesa el equipo, condicionando cada partido y amplificando la presión sobre todos los integrantes del once inicial.

Por qué

Ese perfil de equipo con 'mandíbula de cristal', de que el cántaro se rompe con la misma facilidad que la mandíbula explica por qué, pese a disponer de jugadores de calidad, el Almería cae con una facilidad desconcertante en partidos que parecía tener bien encaminados. No es un déficit de talento, sino de temple y resiliencia. Mientras no aprenda a resistir el primer golpe y levantarse, seguirá condenado a que cada impacto del contrario se convierta en un K.O. emocional que lo deja a merced del rival. La incapacidad de recomponerse tras un gol recibido condiciona tanto la estrategia como la ejecución táctica.

El mejor ejemplo se vivió en el primer partido de Liga. El Albacete apenas necesitó cinco disparos entre los tres palos para firmar cuatro goles. No hubo necesidad de dominar, ni de multiplicar llegadas, ni de desgastarse. Bastó con golpear y cada golpe fue un directo certero contra una defensa rojiblanca que se abría como un cristal rajado al mínimo contacto. Aquella noche quedó retratada la vulnerabilidad de un equipo que, por momentos, pareció competir bien, pero que en el área propia no tiene red de seguridad. Los disparos totales fueron 17 para el Albacete y 11 para el Almería, lo que evidencia que la eficacia rival no depende de dominio ni posesión, sino de la capacidad de gol frente a la fragilidad defensiva rojiblanca.

Sin grandes alardes

Tampoco la Real Sociedad B requirió de grandes alardes. Con solo tres disparos entre palos de cinco totales, encontró dos goles, uno de ellos de penalti. El Almería respondió con cinco disparos entre palos de 16 totales y logró dos goles. La fragilidad no se mide en posesiones largas ni en ocasiones creadas, sino en la facilidad con la que cada rival encuentra el camino hacia la portería almeriense. Cada gol rival confirma que lo de la mandíbula, que se rompe en cuanto recibe el primer impacto y que el adversario juega con ventaja psicológica, consciente de que no necesitará demasiados intentos para perforar la defensa rojiblanca.

El Racing de Santander tampoco se salió del guion. Siete disparos entre palos con once totales y tres goles: cada llegada rival se convirtió en una oportunidad clara. El Almería respondió con cinco disparos entre palos de quince totales y marcó dos goles. La repetición de este patrón evidencia que, sin consistencia defensiva, incluso una superioridad en la generación de ocasiones no garantiza resultados. La grada percibe la inseguridad, los rivales lo aprovechan y el equipo entra en un bucle del que no sabe escapar. Como un boxeador vulnerable, el Almería se desmorona ante golpes que debería resistir.

El último borrón

En Valladolid, la estadística muestra aún más la fragilidad. El Valladolid disparó 8 veces entre palos de once totales y marcó un gol de penalti. El Almería convirtió uno de sus tres disparos entre palos, también de penalti, tras un fallo de Embarba que pudo abrir el marcador. Con catorce disparos totales, los rojiblancos generaron peligro, pero no pudieron sostenerse. Cada ofensiva rival parecía destinada a acabar en la red y la falta de respuesta emocional del equipo volvió a evidenciar la fragilidad estructural que atraviesa la defensa y condiciona el rendimiento.

Sólo la Cultural y Deportiva Leonesa se marchó de vacío. Con seis disparos a portería y sin marcar, el Almería sobrevivió, pero fue una excepción dentro de la estadística general: en cinco partidos, casi cada remate rival se convirtió en un mazazo. Este porcentaje de efectividad contraria refleja que el equipo no se defiende como bloque y que tampoco encuentra un guardián bajo palos capaz de sostenerlo, dejando que la 'mandíbula de cristal' dicte el resultado.

Difícil traducción

Respecto a los goles marcados por el Almería, los datos reflejan la dificultad para traducir oportunidades en resultados: ante el Racing, cuatro de once disparos entre palos; contra la Cultural, uno de tres; frente a la Real, dos de cinco; nuevamente ante el Racing, dos de cinco; y en Valladolid, uno de tres. La eficacia se ve condicionada por la presión constante y la fragilidad emocional que sigue a cada gol encajado.

El debate ya no está en si el Almería juega bien por momentos o si tiene plantilla con calidad. La realidad es que los partidos se deciden en las áreas y, en la propia, el equipo se quiebra al mínimo contacto. No es mala suerte, es un patrón repetido que evidencia fragilidad estructural. Ni la zaga transmite seguridad, ni el portero logra sostener al grupo, ni el equipo sabe rehacerse después de recibir un gol. La consecuencia es devastadora, el Almería no pierde por acumulación de ocasiones, sino porque cada golpe es letal.

Hay plantillas que se levantan tras cada mazazo y plantillas que se hunden. El Almería, hoy por hoy, pertenece al segundo grupo. El rival sabe que, con paciencia, acabará encontrando huecos. La plantilla rojiblanca entra en un estado de nervios que multiplica los errores. Es un círculo vicioso, fragilidad que genera inseguridad, inseguridad que se convierte en goles y goles que destruyen cualquier plan de partido. Esa es la auténtica 'mandíbula de cristal' de este equipo y, mientras no encuentre manera de fortalecerla, seguirá a merced de cualquiera que se atreva a golpear.

Táctica y caminos a la solidez

La vulnerabilidad del Almería no se basa sólo en lo emocional, también es estructural y táctica. Cada gol recibido evidencia que la línea defensiva no tiene sincronía ni cobertura suficiente, que los laterales quedan expuestos y que los mediocentros no logran proteger eficazmente a los centrales. Los rivales aprovechan estos huecos con facilidad y la estadística de disparos entre palos lo confirma. Incluso con inferioridad en volumen de remates, la eficacia rival supera la capacidad de reacción rojiblanca. La defensa se desarma antes de que el ataque pueda consolidarse y el equipo se ve obligado a correr detrás del marcador con el riesgo de cometer más errores bajo presión.

El aspecto psicológico es tan decisivo como el táctico. Esa piel tan fina refleja un problema de confianza colectiva. Los jugadores dudan ante cada llegada rival, la comunicación falla y el pánico se contagia a medida que los goles se suceden. Sin mecanismos para recomponerse, cada mazazo condiciona la estrategia ofensiva, los ataques se vuelven precipitaciones y los pases se interpretan con miedo, reduciendo la efectividad de los disparos y limitando la capacidad de generar ocasiones claras. Esta espiral se traduce en goles encajados que podrían haberse evitado con concentración y orden.

Para revertir esta situación, el Almería necesita un doble enfoque. Primero, reforzar la disciplina táctica, trabajando en coberturas, marcajes y coordinación defensiva que permita resistir los primeros impactos. Segundo, fomentar resiliencia mental, entrenamientos que simulen situaciones de presión, reforzando la confianza y enseñando a los jugadores a mantener la calma tras encajar goles. Sólo combinando solidez defensiva y temple emocional, el equipo podrá transformar la fragilidad estructural en capacidad de resistencia, mitigando los efectos de esa fragilidad que ha definido su inicio de temporada.

El Almería posee calidad, recursos y capacidad ofensiva, pero sin un replanteamiento defensivo y mental seguirá siendo un equipo susceptible al primer golpe. La estadística de disparos y goles refleja la urgencia de este cambio. Cada acción rival es un recordatorio de la vulnerabilidad que debe corregirse. Mejorar la estructura defensiva y la fortaleza emocional no es un lujo, sino una necesidad para competir con regularidad en Segunda. Sólo así podrá el Almería aspirar a controlar los partidos sin depender de la eficacia aislada de sus delanteros, evitando que cada gol recibido se transforme en un K.O. emocional y logrando que la 'mandíbula de cristal' se endurezca finalmente.