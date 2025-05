El Almería tiene una jornada de fuego cruzado

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 26 de mayo 2025, 23:17 Comenta Compartir

La UD Almería se juega su temporada en 90 minutos definitivos. Tras una campaña marcada por los contrastes -de dominar en la primera vuelta a tambalearse en la segunda-, los de Rubi llegan a la última jornada con todo por decidir, pero sabedores de que una victoria ante el Tenerife les abre la puerta del playoff, como también de que cualquier otro resultado puede dejarlos fuera, por ejemplo si el Granada gana y el Almería no pasa del empate. En El Sardinero, cántabros y granadinos se enfrentan entre sí con el mismo objetivo que los rojiblancos, estar entre los seis mejores de la clasificación . Solo dos sobrevivirán. Y solo hay un camino seguro: ganar.

La UD Almería se enfrenta este fin de semana a uno de los partidos más trascendentales de su historia reciente. Tras 41 jornadas marcadas por altibajos, por el éxtasis de una primera vuelta brillante y la incertidumbre que ha acompañado a una segunda parte del campeonato plagada de sobresaltos, los rojiblancos llegan al desenlace de la liga regular con todo en juego. El sueño del ascenso todavía está al alcance, pero amenazado por dos rivales directos que también ansían estar en la promoción. Racing de Santander y Granada CF se cruzan en un duelo directo que puede abrirle la puerta al Almería… o cerrársela de golpe si no hace su trabajo.

A tres bandas

Los de Rubi parten sextos, con 66 puntos. Por delante, el Racing –quinto con 68– y, justo detrás, el Granada –séptimo con 65–. Una batalla a tres bandas por dos plazas en playoff. Una lucha sin red, donde cualquier despiste puede resultar definitivo. En ese contexto, el partido de los almerienses ante el Tenerife, en el UD Almería Stadium, se convierte en una final auténtica. No sirve especular. No se puede mirar el marcador de El Sardinero sin antes asegurarse de que los tres puntos se quedan en el recinto indálico. Sólo así se podrá soñar.

El escenario de posibilidades es claro. Si el Almería gana cerrará la fase regular con 69 puntos. Esa victoria garantizaría, como mínimo, la sexta plaza, ya que el Granada, incluso si gana, sólo podría llegar a 68. Pero el triunfo del conjunto indálico, combinado con un empate entre Racing y Granada, permitiría incluso escalar hasta la quinta posición. ¿La razón? El Almería tiene ganado el golaveraje particular al Racing, tras haberle vencido recientemente en casa –la pasada semana– con goles de Sergio Arribas y Arnau Puigmal y empatar en El Sardinero, en la primera jornada del campeonato liguero después de encajar un 2-0 en la primera parte y empatar después con los goles de Ramazani y Luis Javier Suárez. Así, con ambos igualados a 69, el puesto más alto sería para los de Rubi.

El peligro

El peligro aparece cuando el triunfo se convierte en otra cosa. Si el Almería empata (67 puntos), la situación ya no depende de sí mismo. Sólo se clasificaría si el Granada no gana. Es decir, si el choque en Santander termina en empate, los cántabros llegarían a 69, el Almería a 67 y el Granada se quedaría en 66. En ese caso, los rojiblancos entrarían por la puerta pequeña, pero entrarían. Pero si el Granada vence, alcanzaría los 68 y dejaría fuera al Almería por un solo punto. Un castigo cruel como consecuencia de los duelos directos entre almerienses y granadinos. Ahí el equipo nazarí salió vencedor en la segunda vuelta (3-1 en El Nuevo Los Cármenes) y perdió en la primera vuelta (2-1 en UD Almería Stadium), por lo que tiene a su favor el golaveraje.

Ampliar El Almería tiene el golaveraje ganado al Racing, que si cae podría quedarse fuera. A. Lof/C. Barba

Es decir, cualquier empate del Almería necesita, obligatoriamente que el Granada no gane. Y en un duelo a cara de perro como el que se prevé en El Sardinero, con el Racing jugándose también su supervivencia en el playoff, todo puede pasar. Pero hay algo que no admite discusión: si el Almería pierde tocaría rezar. Una derrota le condena si el Granada gana o empata. Con tablas, los nazaríes sumarían 65 puntos y los cántabros se mantendrían en el quinto puesto y los granadinos no podrían superarlo, pero sí igualarían con la UDA. La derrota indálica tiene nefastas consecuencias. La conclusión es sencilla, el Almería no puede permitirse tropezar.

Es posible

Y sin embargo, los de Rubi tienen motivos para creer. A pesar de haber atravesado un tramo difícil en el último mes y sigue sin ganar a domicilio –el empate en Miranda de Ebro es el quinto punto a domicilio en la segunda vuelta, pero la novena jornada consecutiva sin ganar–, han llegado vivos al cierre. Con su estadio como aliado y frente a un Tenerife sin objetivos clasificatorios –está descendido desde hace un par de semanas–, el contexto es propicio para imponerse. Además, el Almería ha mostrado una cara mucho más reconocible en casa a lo largo del campeonato y sabe que el margen de error se ha agotado. No hay más calculadora que la victoria, que sería la séptima consecutiva como local.

Ampliar El Granada, si gana, estará en el playoff, porque ganó al Racing en la ida 3-0 LaLiga

Del otro lado, el partido clave en El Sardinero se presenta como una guerra de trincheras. El Racing llega con dos puntos más que el Almería, sabiendo que el empate le garantiza el pase a la promoción. Pero no puede relajarse porque el Granada irá con todo. Con la presión de ganar sí o sí para tener opciones, los de Pacheta buscarán una victoria que les meta en el playoff, siempre que el Almería no haga lo mismo. Además, si el Granada gana y el Almería también serán los cántabros los que revivan fantasmas del pasado, ya que el pasado curso les valía un empate frente al Villarreal B –ya descendido– y acabó perdiendo y fuera del playoff. De este modo los nazaríes accederán como sextos, cumpliendo su parte del pacto.

Carreras paralelas

La última jornada, entonces, se convierte en un juego de espejos, con los tres equipos en carreras paralelas, cada uno con sus urgencias, con la esperanza de no ser el eliminado en este último corte. Hay algo especialmente simbólico en el hecho de que el Almería haya llegado a esta situación. Fue campeón de invierno, firmó una primera vuelta espectacular con 39 puntos y una racha final de 14 jornadas sin perder (10 victorias, 4 empates). Tenía ritmo de ascenso directo y un estilo reconocible. Pero la segunda parte le ha castigado. El equipo ha caído en momentos clave, ha encajado más goles, ha sufrido la baja forma de algunos pilares y no ha conseguido mantener la consistencia necesaria para amarrar una plaza más alta. El riesgo de ver cómo todo ese trabajo queda en nada es real. Pero también lo es la posibilidad de que este grupo, cuando más lo necesita, encuentre el orgullo y el fútbol para agarrarse al tren.

Y si lo consigue, si derrota al Tenerife y entra en la fase de ascenso, lo hará reforzado. Sin el peso del favoritismo, pero con la experiencia de haber sobrevivido a una recta final angustiosa. Sería el Almería del sufrimiento, el Almería del carácter, el que entre a la pelea por volver a Primera División con la lección aprendida. Pero para que eso ocurra, hay una condición irrenunciable: ganar. Solo eso garantiza la plaza. Todo lo demás es imprevisible, incontrolable y, en demasiados escenarios, insuficiente.

En resumen, el Almería encara el final del campeonato con dos certezas. La primera es que sólo ganando depende de sí mismo y solo compitiendo como en sus mejores días podrá soñar con estar entre los grandes. El domingo no hay red. Hay fútbol, tensión y una ciudad pendiente de un balón que definirá si este año sigue en marcha o termina en la orilla.