La UD Almería, de la humillación al orgullo

Hace un año, la UDAlmería cerraba la peor temporada de su historia en Primera División. Lo hacía con sólo una victoria en casa, en el último partido, con el equipo deshecho y la grada vaciándose antes del final. El golpe fue tan profundo que no bastaba con bajar de categoría. Había que recomponer la estructura, devolverle sentido al escudo y lograr que el fútbol volviera a parecer algo serio en la ciudad.

Y no empezó bien. Las primeras nueve jornadas de esta Segunda División parecían una prolongación del desastre. Pero entonces cambió todo. El equipo rojiblanco reaccionó con una racha feroz –diez victorias y cuatro empates– que permitieron llegar al liderato en la jornada 21. Parecía otra vez un aspirante legítimo, un conjunto capaz de imponerse en campos incómodos, con un bloque reconocible y una afición que empezaba a volver.

Pero el fútbol, y más aún en Segunda División, nunca se entrega por completo. El Almería volvió a caer. Lento, sin estridencias, pero sin freno. Perdió el ritmo, se llenó de dudas, se quedó sin el brillo que lo había impulsado. En la jornada vigésimo octava salió de los puestos de playoff de ascenso. Y ahí empezó otra batalla, no por subir de categoría, sino por no caerse del todo.

Diez jornadas después, vuelve. La victoria frente al Eldense del domingo lo coloca sexto con doce puntos por disputarse. No hay promesas. Sólo un sitio en la pelea. Pero eso ya es mucho para un equipo que hace un año estaba roto. Y para una afición que no ha terminado de perdonar, pero tampoco ha dejado de mirar y de creer.

Sin margen de error

Lo que viene ahora es una recta final sin margen para las dudas. Al conjunto dirigido por Rubi le quedan cuatro jornadas con un nivel de exigencia altísimo, con dos de sus rivales directos en la lucha por el playoff y apenas un respiro en casa, en la última fecha. No hay partidos intrascendentes ni rivales salvados. Cada punto va a costar más que nunca, con un duelo ante un rival en tierra de nadie, pero lejos de casa, donde a pesar de ser en mayo siente bastante frío.

El calendario, como queda dicho, tampoco ofrece comodidades. El Almería tendrá que visitar a un competidor directo como el Mirandés –también tendrá que jugar en el Nuevo Mirandilla– y recibirá a otros dos que aún tienen opciones o presión clasificatoria, como el Racing, que está a un punto del ascenso directo, y el Tenerife, con la salvación complicada, pero capaz de poner en 'tela de juicio' las victorias de los grandes como sucedió el domingo en el Ciutat de Valencia, al que una falta más suave que la cometida a un jugador tinerfeñista en el inicio de la jugada impidió que los granotas salieran del campo con la cara roja. Todo eso, mientras sus perseguidores –Granada y Huesca– llegan en alza y los de arriba se cruzan entre ellos, lo que garantiza que cada jornada será una sacudida en la tabla.

No hay certezas, pero sí una. Quien quiera estar en el playoff tendrá que ganárselo en un escenario de fuego cruzado. Y el Almería, al menos, ha vuelto a ese frente con opciones y argumentos. No se le pide que arrase. Sólo que compita con carácter, que no se borre, que sea el equipo que supo resurgir cuando todo parecía perdido. Cuando el fútbol no entiende de rivales, la UD Almería pasó por encima del Eldense, con goles, pero sobre todo con propuesta.

La pelea por el playoff

El Elche es líder sólido con margen para tropezar. Con 71 puntos, está prácticamente clasificado para el ascenso directo, pero no puede relajarse. Su calendario le depara tres partidos ante equipos que aún se juegan mucho. Levante (67 puntos) y Huesca (58 puntos), más un par de partidos contra dos equipos medio salvados como Málaga o Deportivo. Aunque tiene el ascenso al alcance de la mano, cualquier error podría complicar sus opciones. El Elche debe asegurarse de mantener su nivel para no verse alcanzado por sus rivales más cercanos.

El Levante lucha por el ascenso directo. Con 67 puntos, se mantiene en la pelea por el ascenso directo, pero su camino es complicado. Se enfrentará al Elche y también a equipos que sin presión son complicados como Albacete y Burgos. El Levante no sólo debe centrarse en su propio rendimiento, sino que tendrá que esperar resultados favorables de sus rivales para asegurar su puesto.

El Racing está entre la zona de playoff y el peligro. Con 66 puntos, está en la parte alta de la tabla, pero su calendario es difícil. Jugará contra el Almería (62 puntos), el Oviedo (65 puntos), el Eldense (40 puntos) y el Granada (59 puntos). A pesar de que depende de sí mismo, los partidos contra rivales directos como el Almería, el Oviedo y el Granada serán clave. Si el Racing no logra buenos resultados en esos duelos podría caer fuera de los puestos de playoff.

El Oviedo, es de los que pelean por el playoff. Con 65 puntos, aún tiene posibilidades de confirmar el ascenso directo con el playoff casi asegurado, pero también necesita ganar casi todos sus partidos. Su calendario incluye al Racing, al Zaragoza, al Tenerife y al Cádiz. Dos rivales pelean por evitar el descenso y uno por ascender. Todos son peligrosos porque se cruza con equipos que luchan por la permanencia, lo que aumentará la dificultad de estos partidos.

El Mirandés, en la misma lucha por el playoff. Con 65 puntos, también sigue en la pelea para cualquiera de los dos caminos. Se enfrentará al Castellón, al Córdoba y al Cartagena –ya descendido–, más un partido contra el Almería. De esos, sólo el partido ante los indálicos tiene un peso directo en la lucha por el playoff. Aunque el Mirandés tiene una ligera ventaja en cuanto a rivales, su tarea será mantener la regularidad en sus partidos fuera de casa.

La UD Almería depende de sí mismo. Con 62 puntos, vuelve a tener el control de su destino. Aunque su calendario es uno de los más difíciles con partidos contra el Cádiz por ser fuera, además del Racing de Santander (66 puntos), el Mirandés (65 puntos) y el Tenerife, antepenúltimo agotando sus opciones de permanencia, pero los duelos directos serán cruciales. El equipo sabe que si gana estos partidos, tiene muchas opciones de asegurarse un puesto en el playoff o incluso algo mas. La clave será mantener la solidez defensiva y no dejarse sorprender en estos enfrentamientos.

El Granada lucha por un milagro. Con 59 puntos, todavía tiene opciones de meterse en el playoff de ascenso a Primera, pero su situación es delicada. Su calendario incluye al Éibar, al Deportivo, al Castellón y al Racing de Santander. Necesita ganar todos sus partidos y esperar que otros resultados le favorezcan. Es una misión difícil, pero aún no es imposible para el conjunto nazarí.

La SD Huesca lo tiene también complicado pero entra dentro de lo posible. Con 58 puntos, aún tiene una ligera esperanza de llegar al playoff, pero necesita un cierre perfecto. Jugará contra Albacete, Elche, Cádiz y Eldense. Necesita ganar estos partidos y, al mismo tiempo, esperar que los equipos por encima de él caigan. Sin margen de error, el Huesca tendrá que jugar su mejor fútbol para tener una mínima oportunidad.

La lucha por evitar el descenso

En la parte baja, Cartagena y Ferrol ya están descendidos, y Tenerife, aunque antepenúltimo, aún tiene opciones matemáticas de salvarse. La cuarta plaza de descenso, en cambio, está entre Eldense (40 puntos) y Zaragoza (45 puntos). Castellón (46 puntos) y Sporting (47 puntos) aún no están a salvo, por lo que estas últimas jornadas se jugará con tensión.

El Almería tiene los recursos para conseguir el playoff. Con un calendario contra tres rivales que se juegan algo, deberá demostrar una vez más que es capaz de superar los momentos de adversidad. A pesar de sus altibajos, el equipo ha llegado a esta última fase con vida y ahora debe encontrar la regularidad que le permita meterse entre los seis mejores.

La pelea será dura, sin concesiones. Quien logre mantener la calma, aprovechar las oportunidades y ser constante en su rendimiento será el que se lleve el 'gato al agua'. Y, al menos por ahora, el Almería tiene la opción de elegir su propio destino.