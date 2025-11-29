Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dion Lopy se echa manos a la cabeza en un partido en el que la UDA se estrelló. A. Lof/C. Barba
UD Almería

El Almería halla silencio sobre el alambre

El equipo indálico se atasca ante un Huesca muy ordenado en tareas defensivas, con Dani Jiménez muy seguro, con un problema de falta de definición de los rojiblancos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

No hay gritos cuando el silencio pesa más que la victoria, ni urgencia cuando la paciencia dicta los pasos. El balón rodó como pensamiento en ... el campo, buscando rendijas que el Huesca cerró con manos invisibles, firme y quieto, mientras el Almería dibujaba caminos que se disolvían antes de tocar la red. Cada intento fue un suspiro que se rompiño contra la roca del rival; cada pase, un hilo lanzado al vacío y el partido se transformó en un duelo de voluntades donde nada se imponía si no se dejaba querer.

