El Almería no ganaba a domicilio desde enero

Antonio del Rosal Lunes, 25 de agosto 2025, 21:31 Comenta Compartir

La UD Almería volvió a sonreír lejos del Power Horse Stadium este fin de semana, consiguiendo su primer triunfo a domicilio tras ocho meses de sequía. La última vez que el conjunto rojiblanco había logrado los tres puntos fuera fue el 12 de enero de 2025, en la victoria por 0‑3 ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Desde aquel triunfo copero, el balance fuera de casa ha sido muy negativo: en los últimos ocho meses, Almería solo ha sumado cuatro puntos en ocho partidos lejos de los Juegos Mediterráneos, con un registro de una victoria (la mencionada contra el Córdoba), un empate y siete derrotas. La última victoria fuera llegó en enero, seguida de una serie de resultados adversos que incluían derrotas frente a equipos como Granada (3‑1), y muchas salidas en las que el equipo mostró debilidad tanto ofensiva como defensiva.

Aunque es cierto, que el empate en casa del Mirandés en la última salida de la temporada pasada fue un punto de oro para los rojiblancos que sellaron el play off. Este nuevo triunfo, además de sumar puntos válidos, representa una inyección de confianza en un vestuario que necesitaba un impulso anímico. El equipo ha demostrado que puede revertir esa dinámica negativa, aunque es consciente de que ahora debe construir sobre esta victoria para ganar consistencia durante sus desplazamientos.

Con el ánimo renovado , la UD Almería espera que este triunfo marque un punto de inflexión en su rendimiento fuera de casa. El reto ahora está en convertir esta victoria en el inicio de una mayor regularidad lejos de su afición.