Thalys da un pase atrás que Perovic, arriba, espera para hacer el 0-1. A. Lof
UD Almería

El Almería gana con la calma del que domina sin ruido

La crónica ·

El Almería se impone con solvencia al Lorca marcando en los minutos finales de cada tiempo; Perovic hizo el 0-1 y Embarba dejó al rival sin ilusiones

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:41

El Almería avanzó con la serenidad de quien conoce el pulso del partido y no necesita levantar la voz para imponer su autoridad. Desde el ... primer toque, el balón parecía obedecer al ritmo pausado y paciente de un equipo que se sabe superior sin necesidad de estridencias. El debut de Lucas Robertone devolvió al centro del campo la cadencia de un metrónomo que mide el tiempo con sabiduría. Cada pase fue una caricia al cuero, cada avance, una línea más en la partitura de un dominio sereno. El Lorca resistía como quien trata de detener la marea con las manos, pero el agua encontraba su cauce, lenta, constante, inevitable.

