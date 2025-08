El Almería gana al Águilas con dos zarpazos

Antonio del Rosal Domingo, 3 de agosto 2025, 22:01 Comenta Compartir

La UD Almería encaró su ante penúltimo partido de pretemporada con un once titular que bien podría ser el equipo de gala de cara a la primera jornada de la Liga Hypermotion, con algunos d ellos nuevos fichajes como Andrés Fernández, Chirino, Soko y Nelson Monte. Además, de Arribas y Leo Baptistao junto con Lopy que escoltado por Gui Guedes, formaron la medular. La primera llegada del partido la tuvo en sus botas Perovic. Aunque en el minuto 15, Christian tuvo una ocasión dentro del área pequeña para batir a Andrés Fernández, pero el jugador del Águilas no fue capaz de conectar el disparo con su pierna izquierda. Fue el primer susto para el Almería en la primera parte, pero el 'susto' de verdad se lo llevó Nelson Monte. El defensa se llevó un golpe en el tobillo en la disputa de un balón dividido y tuvo que marcharse al banquillo, entrando en su lugar Dzodic.

Unos minutos más tarde del primer cambio de la UD Almería, en el minuto 27, Christián Martínez hizo una vaselina, tras una gran ejecución, pero le faltó puntería, ya que el balón superó al portero del Almería, pero se marchó fuera. A estas alturas del partido el Almería bajó el ritmo como el efecto del 'suflé'. El Águilas le comió algo de terreno al Almería, hay que destacar la primera parte de Chirino que fue el jugador más incisivo del conjunto indálico. Siendo un cerrojo atrás y sumándose siempre al ataque, sin apenas realizar pérdidas. Todo lo contrario al resto de sus compañeros, hubo varias fases del primer periodo en las que el Almería fue incapaz de dar tres pases seguidos. De hecho el conjunto rojiblanco apenas tuvo ningún disparo peligroso sobre la portería del Águilas, salvo algún remate blando de Perovic o un par de cabalgadas de Soko, sin llegar a ser trascendentes.

Jugadores como Arribas o Baptistao estuvieron muy desaparecidos, Dzodic estuvo muy dubitativo durante los minutos que entró en la primera mitad.

Segunda parte

El segundo periodo comenzó con la UD Almería atacando. El conjunto rojiblanco trenzó una buena jugada al contraataque, que acabó con un gran centro de Centelles y con un remate de cabeza de Arribas, pero que se marchó por encima del larguero de la portería del Águilas. Es cierto que los rojiblancos metieron una marcha más en el arranque de la segunda mitad. Con un Rubi que se desgañitaba en la banda, ordenando y dando instrucciones a sus hombres, como si de un partido oficial se tratase. De hecho, a partir del minuto 58, Rubi hizo varios cambios dando entrada a André Horta, Arnau Puigmal y Melamed. Los cambios tuvieron efecto ya que unos instantes después la UD Almería se adelantó por medio de Arribas, en el minuto 63. El jugador rojiblanco marcó un golazo tras disparar una falta en el vertice del área, el madrileño clavó el balón en el fondo de las redes de la portería del Águilas, tras meterle una buena 'comba' al disparó indirecto de falta. A partir de aquí el partido se convirtió en un auténtico 'monólogo' de la UD Almería, que no paró de generar ocasiones y de 'bombardear' el área del conjunto murciano. Una de esas ocasiones de ampliar el marcador estuvo en las botas de Melamed, el atacante realizó un disparo desde la frontal, pero se estrelló contra le defensa del Águilas.

A estas alturas del partido, el equipo aguileño apenas llegó a la portería de Andrés Fernández. Se notó la diferencia física entre ambos equipos. En el minuto 74, Lázaro, tuvo el segundo gol del Almería en sus botas, pero el brasileño no llegó por poco a rematar un balón a placer que le puso desde la banda derecha Arnau Puigmal. UNa gran jugada inicia por Lázaro que le faltó el colofón. Si que logró remachar a gol Marcos Luna, en el minuto 76, También participó en la jugada del segundo gol, Lázaro Vinicius, de una recuperación suya nació el gol de Luna, tras una gran conducción de Arribas que asistió a Luna. El ex del Zaragoza se marcó una gran galopada por la banda que acabó en gol, tras una gran internada en el área y posterior definición. El lateral entró en la segunda mitad e hizo gala de su potencia física para hacer el 0-2.

A pesar de que el segundo gol del Almería llegó por el costado derecho, la UD Almería generó mucho fútbol por la izquierda con Centelles y luego con la entrada de Álex Muñoz. En el tramo final del partido se rompió un poco el partido, pero el Águilas no supo aprovechar esos momentos de incertidumbre.

El Almería pudo irse con una renta mayor, tras un gran contragolpe el conjunto indálico se plantó con tres jugadores contra uno del Águilas en el área rival, pero Embarba estuvo egoísta sin pasársela a sus compañeros y decidiendo disparar a portería. El madrileño 'chutó' con la pierna derecha mandando el balón fuera de la portería. El Almería no bajó los brazos en ningún momento, insistiendo y buscando el tercer gol del partido, aunque no llegó. Arnau fue de los mejores jugadores del partido a pesar de que no marcó ningún gol, pero reactivo a sus compañeros y metió varios balones peligrosos sobre el área.

Los rojiblancos sumaron otra victoria en la pretemporada tras ganar hace unos días al Al-Jazira por la mínima y lo más importante dejaron la portería a cero por segunda vez en esta pretemporada. Ahora, los indálicos se medirán al Elche, equipo de Primera División, el próximo viernes en Lorca y el último amistoso será contra el Al-Nassr el próximo domingo. Un encuentro que contará con la presencia de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Mané.