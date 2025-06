La UD Almería firma un sobresaliente para ir al play-off

Once inicial del Almería contra el Tenerife

8-Arribas

El atacante marcó un golazo con la zurda desde el balcón del área para hacer el 2-0. Antes, tuvo la primera ocasión del partido, pero su lanzamiento se fue demasiado centrado; fue de menos a más durante todo el partido.

6-Fernando

Apenas tuvo protagonismo durante el partido. Tan sólo realizó tres paradas durante el encuentro, aunque dos de ellas evitaron el gol del Tenerife. A pesar de las pocas llegadas rivales, Fernando estuvo muy atento.

7-Pubill

El lateral estuvo muy activo en ataque durante el primer tramo del partido, ayudando a achicar balones por arriba cada vez que centraba el Tenerife. Incluso pudo marcar, pero falló un mano a mano ante Salvi, que sacó con el pie.

7-Chumi

El gallego fijó a los delanteros del Tenerife durante todo el partido sin dejarles ni un metro. Muy acertado en los balones aéreos y sobre todo en las anticipaciones. No rifó el esférico e intentó salir siempre con el balón jugado por bajo.

6-Édgar

El defensa estuvo muy serio en las marcas y mostrando una gran anticipación ante los atacantes del Tenerife. Hay que recordar que estuvo algo dubitativo durante el final de la primera parte. Luego jugó de pivote, al final del partido.

6-Centelles

El lateral aguantó un partido más sin llegar a ver la quinta amarilla. No estuvo muy enchufado en ataque, pero se incorporó arriba cuando el equipo lo necesitaba. Otro partido más que cuajó con seriedad y oficio.

5-Selvi

El centrocampista estuvo desubicado durante la primera parte del partido, sin realizar recuperaciones y sin entenderse con Lopy. Fue sustituido en la segunda parte por Melero.

7-Lopy

El centrocampista estuvo liderando al equipo en la medular, pero tuvo que esforzarse en defensa. Mejoró en la segunda parte, aunque se la jugó viendo una cartulina amarilla.

8-Arnau

El atacante abrió el marcador con un disparó que lo desvió un contrario sin querer y acabó en el fondo de la portería del Tenerife. Estuvo muy incisivo por su banda, pero fue sustituido.

7-Luis Javier Suárez

Estuvo merodeando el gol durante toda la primera parte, pero no estuvo fino. Quizás pecó de individualista. De un gran control suyo nació el primer gol. El colombiano fue sustituido para evitar ver la quinta tarjeta amarilla.

6-Baptistao

El brasileño estuvo muy activo durante la primera parte, ayudando en el centro del campo y bajando a defender. Tuvo dos disparos en los que el portero evitó el gol. Bajó el ritmo en la segunda mitad, tras vaciarse físicamente.

Suplentes:

También jugaron Melero (6), que no pudo dotar al equipo de la posesión del balón, marcando el ritmo del encuentro; Lázaro (4), que jugó de extremo, pero apenas no tocó ningún balón; Melamed (6), que reactivó a sus compañeros y generó verticalidad; Pedro Fidel (5), que debutó como rojiblanco, y Marezi (5), que corrió mucho por el equipo, pero no generó peligro en ataque.

