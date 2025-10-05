El Almería B, al filo del gol perdido

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 5 de octubre 2025, 19:12 Comenta Compartir

Otra vez, la UD Almería B se vio obligada a remar contra la corriente desde prácticamente el pitido inicial. A los 28 segundos, un penalti señalado en contra marcó el guion de un partido que el filial almeriense no pudo escribir a su favor. Como ya ocurriera en jornadas anteriores, los de Alberto Lasarte se encontraron con el marcador en contra sin apenas tiempo para asentarse en el campo. Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó con carácter y tuvo el empate en las botas de Martim Alberto y Salcedo en el minuto 6, pero la suerte también se mostró esquiva. El balón al palo fue un presagio de lo que vendría: ocasiones sin premio y una superioridad en intenciones que no se tradujo en el marcador.

UD Almeria B: Jesús López; Luis Martins, Miguel Operé, Pedro Fidel, Martim Alberto (Asirón, m. 78); Romera, Josema (Joan Gázquez, m. 68); Nico Fernández (Iker Burgos, m. 68), Taufek (Tomazinho, m. 62), Marciano y Hou (Torres, m. 78). 0 - 1 Águilas CF: Salcedo, Terranova, Ebuka, Aitor (José Más, m. 46), Mario Abenza, Chris Martínez (Seth Vega, m. 63), Pipo (Fer Martínez, m. 63) Uri, Keita, Ángel López (Espinosa, m. 73) y Kevin Manzano. Gol: 0-1, m. 1: Chris Martínez de penalti.

Árbitro: López Rodríguez, valenciano. Amonestó a los locales Martim Alberto (m. 15), Alberto Lasarte (m. 22), Miguel Operé (m. 61), Asirón (m. 84) y Tomazinho (m. 88) y a los visitantes Aitor (m. 23), Ángel López (m. 44), Chris Martínez (m. 45+1), Mario Abenza (m. 51) y José Más (m. 71). Expulsó al técnico visitante Adrián Hernández (m. 74).

Incidencias: Partido de la quinta jornada del Campeonato de Liga de Segunda _RFEF, en su grupo IV, celebrado en el Anexo del UD Almería Stadium.

El equipo rojiblanco lo intentó por todos los medios. Buscó los espacios, presionó con determinación y mostró personalidad para asumir riesgos, especialmente en la segunda mitad, cuando Lasarte apostó por variantes ofensivas y jugadores con llegada. La entrada de Joan Gázquez, Iker Burgos y Tomazinho oxigenó al grupo, que generó más juego en campo rival y rozó el empate en varias ocasiones, incluida una última acción en el 93' que acabó estrellándose contra el palo. Fue un partido de detalles, de esfuerzos sin recompensa, y de una lucha constante que dejó al filial con las manos vacías, pero con la sensación de que el empate, como mínimo, era merecido. Un duelo en el que el Almería B volvió a competir hasta el final, aunque la justicia del fútbol le diera la espalda una vez más.

Golpe tempranero

La UD Almería B empezó el encuentro con el pie torcido y se encontró en desventaja antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. A los 28 segundos, el colegiado señaló un penalti muy discutido por una acción de Miguel Operé sobre Chris Martínez, que el propio delantero del Águilas se encargó de transformar. Un mazazo inicial que condicionó el resto del partido y que, como ya ocurriera en jornadas anteriores, obligó al filial rojiblanco a remar contracorriente desde el principio.

El equipo de Alberto Lasarte reaccionó con rapidez y tuvo el empate en el minuto 6, con una falta ejecutada por Martim Alberto que se estrelló en el palo izquierdo de la portería local. El rechace cayó a los pies de Salcedo, pero no logró concretar la jugada. A partir de ahí, el Almería B adelantó líneas y trató de incomodar al Águilas, con Marciano como protagonista en ataque. Sin embargo, el conjunto murciano supo enfriar el ritmo del partido, jugar con el marcador a favor e intentar salir a la contra aprovechando los espacios que dejaba la zaga visitante. Las ocasiones claras escasearon, aunque Marciano volvió a avisar en el minuto 32 con un remate de cabeza que se marchó desviado.

Sin profundidad ni claridad

El planteamiento ofensivo del Almería B obligó al Águilas a modificar su salida de balón, generando desajustes. A pesar de ello, los rojiblancos no lograron capitalizar esa incomodidad, lastrados por la falta de precisión y claridad en la circulación.

La imprecisión en la construcción, unida a la escasa profundidad en los metros finales, impidió que el filial encontrara caminos hacia el gol. Además, el colegiado fue permisivo con la contundencia defensiva del Águilas, que jugó al límite del en varios tramos del encuentro sin ser sancionado. Un encuentro trabado, con más interrupciones que fútbol, y en el que al Almería B le volvió a faltar colmillo para revertir una situación adversa desde el arranque.

Más llegada

El inicio de la segunda parte no cambió el decorado, El Almería B lo intentaba con constancia y el Águilas se 'defendía' con solvencia. A los de Alberto Lasarte les faltaba acierto en el último pase y algo de profundidad como el mal más acuciante. El partido no lo controlaba nadie, lo cual le iba 'de dulce' al conjunto visitante, que a los diez minutos de la reanudación estiró la presión. Alberto Lasarte movió ficha, dando entrada a Tomazinho en lugar de Toufek y a Iker Burgos en lugar de Nico Fernández, ademas de 'refrescar' el centro del campo con la presencia de un jugador con llegada como Joan Gázquez.

Ganó en llegada el filial que, en el 73, estuvo a escasos centímetros de empatar. Fue consecuencia de una falta lateral, desde la derecha, puesta al segundo palo para el cabezazo de Marciano que se fue fuera. Con Alberto Lasarte tratando de escenificar un panorama distinto, con la entrada de Asirón y Torres se vio a un filial más vertical a la 'caza' de alguna acción que diera el empate.

Otro palo

El Almería B lo siguió intentando, pero careciendo de acierto en el disparo final. En el 93, Iker Burgos estuvo cerca de conseguir el gol que diera algo de justicia a lo hecho por los de Alberto Lasarte. Iker Burgos mandó el balón al palo en la última acción del partido, con el Águilas sacando el balón y controlándolo en ataque para evitar que el filial dispusiera de la posesión en el descuento, En el 96, Tomazinho se quedó a las puertas, pero su intento de entrar por la banda derecha quedó abortada por la labor defensiva del equipo aguileño.