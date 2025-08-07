La UD Almería explica el pago del partido contra el Al-Nassr

Antonio del Rosal Jueves, 7 de agosto 2025, 14:47 Comenta Compartir

Los responsables de la UD Almería se reunieron con los representantes de la Federación de Peñas de la UD Almería para aclarar varios asuntos polémicos que se provocaron con el anuncio del partido de presentación contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Hay que recordar que este partido será el próximo domingo a las 19:00 de la tarde en el UD Almería Stadium.

Esta reunión se produjo a raíz de las quejas que expresó la Federación de Peñas por varios motivos del partido de presentación. La principal queja fue que los abonados al Almería tengan que pagar 10 euros para ver este partido cuando debería de estar incluído. La respuesta de los dirigentes del Almería fue que este partido ha sido declarado como el 'Día del club' y por eso se tiene que pagar aparte. Esto significa que no habrá más descuentos o partidos de la Liga Hypermotion con ventajas para el aficionado en toda la temporada. La pérdida del nombre 'Trofeo Memorial Juan Rojas' se debe a que se organizó el año pasado de forma puntual, junto a diversas actividades en homenaje a Juan Rojas en las que participó su familia, y no está previsto mantener esa denominación anualmente. Desde la entidad rojiblanca alegan que fue algo puntual, aunque se dió la impresión de que se comenzaba una nueva tradición futbolística.

El play off, sí está incluido

Una de las grandes incógnitas del abonado era si, en el caso de que el Almería llegue este año a la 'liguilla de ascenso', estaría incluida en el precio del abono. Finalmente, el club aclaró esta situación que generó varias dudas sobre si los aficionados tenían que pagar o no ante un hipotético play off.

Hay que recordar que la entidad indálica amplió el plazo a los abonados para comprar las entradas del partido de presentación hasta el día 6 de agosto, pero la respuesta de los aficionados no fue la esperada. De hecho, entrando en la web del Almería se puede apreciar que hay un 70% de las gradas que están en color verde lo que significa que hay muchas entradas que no se han vendido. Mientras que la campaña de abonos para el público en general se abrirá el próximo lunes 11 de agosto, a las 12 horas, y los nuevos carnés rojiblancos se podrán tramitar sólo de manera online en abonados.udalmeriasad.com