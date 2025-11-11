Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Baptistao jugando contra el Eldense UDA
UD Almeria

El Almería se enfrentará al Eldense en la Copa

Los rojiblancos jugarán en Elda el segundo encuentro del torneo copero, será una eliminatoria a partido único el 2,3 o 4 de diciembre

Antonio del Rosal

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

La UD Almería se enfrentará al Eldense en la segunda ronda de la Copa del Rey. A falta de saber el día y la hora ... oficial, lo que si podemos concoer es que será el día 2,3 o 4 de diciembre. Es decir, en horario inter semanal como es habitual en el torneo copero. Los rojiblancos jugarán en Elda después de enfrentarse en casa al Huesca el sábado 29 de noviembre y antes de visitar al Andorra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería se enfrentará al Eldense en la Copa

El Almería se enfrentará al Eldense en la Copa