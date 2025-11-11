El Almería se enfrentará al Eldense en la Copa
Los rojiblancos jugarán en Elda el segundo encuentro del torneo copero, será una eliminatoria a partido único el 2,3 o 4 de diciembre
Antonio del Rosal
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:34
La UD Almería se enfrentará al Eldense en la segunda ronda de la Copa del Rey. A falta de saber el día y la hora ... oficial, lo que si podemos concoer es que será el día 2,3 o 4 de diciembre. Es decir, en horario inter semanal como es habitual en el torneo copero. Los rojiblancos jugarán en Elda después de enfrentarse en casa al Huesca el sábado 29 de noviembre y antes de visitar al Andorra.
El Eldense milita actualmente en 1 Rfef, en el grupo B, aunque la temporada pasada era equipo la Liga Hypermotion. De hecho, la UD Almería no guarda buenos recuerdos de su última visita a Elda que se saldó con una derrota 1-0 en septiembre del año pasado. Hay que recordar que esta eliminatoria se jugará a partido único en el 'Pepico Amat'. De nuevo será, una visita accesible para los aficionados rojiblancos aunque no tan cercana como la ronda anterior que se llevó a cabo en Lorca.
