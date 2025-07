El Almería se enfrentará al Al-Jazira durante el 'stage' en Marbella

Antonio del Rosal Jueves, 17 de julio 2025, 19:10 Comenta Compartir

Los rojiblancos jugarán contra el Al-Jazira Club, el domingo 27 de julio a lassiete de la tarde, un día después de medirse al Málaga CF. Los indálicos se enfrentarán al equipo de Abu Dabi que acutalmente juega en la liga de Emiratos Árabes Unidos, la UAE Pro League. Equipo donde juega un viejo conocido del fútbol español, Nabil Fekir, ex jugador del Real Betis. Además el Almería se enfrentará al Marbella el jueves 31 de julio a las 9:30 de la mañana antes de regresar a Almería.

Por otra parte, Embarba sigue siendo jugador del Almería y el club rojiblanco lo ha vuelto a inscribir en la plantilla de forma oficial en La Liga, tras su cesión en el Rayo Vallecano. Aunque el conjunto rojiblanco aún tiene mucho jugadores que no aparecen inscritos en La Liga. Como el caso del recién renovado, Chumi, que no aparece en la plantilla del Almería. Aunque el caso más llamativo es el de Nico Melamed, el jugador tiene contrato en vigor con el Almería y está dentro de la dinámica del equipo, pero no está inscrito en la página de La Liga. Si tenemos en cuenta los jugadores están entrenando a día de hoy, pero no están inscritos hay una larga lista: Fernando, Chirino, Luna, Chumi, Álex Muñoz, Dzodic, Soko, Melamed, Perovic, Radovanovic, Peña y Quintanilla.