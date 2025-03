El Almería B elige el peor día para no ser él mismo

Lasarte manda un aviso a navegantes

El técnico del Almería B, Alberto Lasarte, se mostró muy crítico con lo expuesto por sus jugadores. «Para mí lo que más me duele del partido es precisamente eso, que parezca que el otro equipo se juega más que tú, es lo que ha parecido. Es que partiendo de eso y se lo he dicho a los jugadores en el descanso, ya hay poco más que decir».

En su resumen sobre el partido, no dejó de asegurar que «en la primera parte hemos salido mal, la segunda mejor, se ha igualado el partido, pero esa sensación de decir yo me la estoy jugando y mi equipo no, no. No porque, si algo tiene mi equipo, es que son competitivos, son ambiciosos. Evidentemente la culpa tiene que ser mía porque no he sido capaz de llegar al jugador, pero no quiero que nadie piense que como estamos salvados ya se ha acabado el año. Es que me niego a hacer eso, y es lo que ha parecido y para nada lo voy a consentir».

No se desvió de la crítica hacia sus jugadores y además lanzó un aviso a navegantes. «A partir de ahora van a jugar los jugadores mejores, los juveniles, pero los que pretendan ser ambiciosos. De verdad que no puede venir aquí un equipo con sus armas, evidentemente han perdido mucho tiempo, sus cosas normales, llevan no sé cuánto tiempo sin ganar fuera de casa y se encuentran con un gol temprano porque estamos durmiendo, pues normal que jueguen con sus armas, pero lo que no puede ser es que parece que nos da igual. Es lo que más me fastidia», sentenció el entrenador del conjunto rojiblanco.