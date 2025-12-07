Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iker Burgos tuvo la ocasión más clara del partido. Felipe Ortiz
UD Almería

El Almería B elige mal día para perder

El equipo de Salmerón encaja la primera derrota con él en el banquillo en un partido en el que el Puente Genil marcó de penalti y al filial se le escamoteó uno clarísimo en el último minuto

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

La mañana en Puente Genil dejó la amarga sensación de que el Almería B perdió en el momento menos oportuno. En un duelo directo por ... la supervivencia, con ambos equipos situados en la zona más baja de la clasificación, cada punto tenía un valor incalculable y para el filial rojiblanco el margen de error es ya mínimo. Después de cuatro semanas sumando –dos victorias y dos empates–, esta derrota supone el primer tropiezo desde la llegada de José María Salmerón al banquillo, un frenazo que pesa más por el contexto que por el juego desplegado. El encuentro nació condicionado por la tensión clasificatoria y acabó reflejando cómo, en partidos así, un detalle puede abrir una grieta imposible de cerrar para un equipo que lucha por no descolgarse definitivamente.

