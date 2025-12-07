El Almería B elige mal día para perder

La mañana en Puente Genil dejó la amarga sensación de que el Almería B perdió en el momento menos oportuno. En un duelo directo por ... la supervivencia, con ambos equipos situados en la zona más baja de la clasificación, cada punto tenía un valor incalculable y para el filial rojiblanco el margen de error es ya mínimo. Después de cuatro semanas sumando –dos victorias y dos empates–, esta derrota supone el primer tropiezo desde la llegada de José María Salmerón al banquillo, un frenazo que pesa más por el contexto que por el juego desplegado. El encuentro nació condicionado por la tensión clasificatoria y acabó reflejando cómo, en partidos así, un detalle puede abrir una grieta imposible de cerrar para un equipo que lucha por no descolgarse definitivamente.

Puente Genil: Benito del Valle; Iván Vela, Pedro González, Rafita, Joel Armengol; Carlos Ramírez (Polanco, m. 64), Lao Hernández; Alan Araiza (Bugui, m. 46), Azael (Cacho, m. 46), Salva Vegas y Montenegro (Zaca, m. 59 –Capi, m. 80–). 1 - 0 UD Almería B: Jesús López; Agulló, Miguel Operé, Josema, Martim Alberto (Marsu, m. 83), Luis Martims (Taufek, m. 52); Romera (Nico, m. 83), Asirón (Houssam, m. 72), Joan Gázquez; Marciano e Iker Burgos. Goles: 1-0, m. 70: Zaca, de penalti.

Árbitro: Rodríguez Martín, malagueño. Amonestó a Carlos Ramírez (m. 62), Polaco (m. 79), Pedro González (m. 85) y Cacho (m. 93), del Salerm Puente Genil, y a Luis Martins (m. 43), Asirón (m. 67), de la UD Almería B.

Desde el inicio se respiró el respeto entre dos conjuntos que sabían que una victoria podía cambiar la dinámica de su temporada. Los primeros minutos apenas ofrecieron llegadas, con ambos cuidando cada pase y evitando riesgos innecesarios. El Almería B se manejó con orden y trató de explotar la velocidad al contragolpe. De hecho, protagonizó la primera ocasión clara del partido en una transición nacida en su propio campo. Un envío hacia Marciano, centro preciso y remate de Asirón que obligó a Benito del Valle a una gran intervención para mandar el balón a córner, con 17 minutos disputados de partido.

Con criterio

Tras ese aviso, el conjunto de José María Salmerón se sostuvo con criterio, vigilando bien los espacios y evitando que el Puente Genil encontrara situaciones cómodas en el área almeriense. El equipo local respondió en el minuto 29 con su mejor oportunidad del primer acto, un disparo de Montenegro que Jesús López detuvo con solvencia. Salva Vegas, muy activo, volvió a inquietar a los rojiblancos en el minuto 41, cuestionando el dominio en la posesión que los jugadores rojiblancos habían logrado imponerse. De nuevo Vegas lo intentó en el añadido, en el 45+2, con un disparo que salió rozando el poste de la meta rojiblanca.

La segunda parte subió de revoluciones desde el primer instante. Ambos equipos generaron llegadas y la más peligrosa llegó en el 47, cuando un centro desde la banda encontró el remate de Iker Burgos, obligando a Rafita a sacar el balón prácticamente sobre la línea de gol. Cuatro minutos después, en el 51, Salva Vegas volvió a penetrar en el área de la UDAlmería B, pero Josema apareció a tiempo para cortar la acción con una intervención providencial.

Pese a ese empuje local, el cuadro indálico siguió controlando el balón, aunque sin traducir ese dominio en verdaderas ocasiones sobre la portería defendida por Benito del Valle. El Puente Genil, por su parte, insistió en acciones por banda que generaban peligro de forma recurrente. En una de ellas, por la banda izquierda, en el minuto 70, una internada terminó en penalti por derribo sobre Zaca, quien asumió la responsabilidad y convirtió el 1-0.

Zaca, lanzado después del gol, se convirtió en el futbolista más incisivo del equipo de Álvaro Cejudo. En el 74 volvió a exigir a Jesús López en otra llegada peligrosa. El Almería B, obligado a reaccionar, buscó el empate con disparos que acabaron desviados y con intentos de Bugui, que aportó velocidad pero no precisión en los metros finales.

Ya en el 91, el Puente Genil pudo sentenciar. Bugui se plantó solo ante Jesús López, pero no acertó en el mano a mano. En la última acción del encuentro, el conjunto pontanés se vio favorecido por un penalti no señalado en el minuto 94, después de un derribo de Josema dentro del área en una jugada a balón parado.

Una derrota especialmente dolorosa para un Almería B que no sólo pierde puntos, sino también impulso en una pelea por la permanencia que se estrecha cada jornada más.