Al Almería en Elda, el desafío le llega por tierra; el ruido, por las nubes

La UD Almería llega a Elda por tierra, como llegan los equipos que no necesitan presumir de nada. El ruido, ese que otros lanzan desde ... lejos con más altavoz que sentido, viaja por las nubes y no tiene autor rojiblanco. Lo que pesa de verdad, en esta fecha, es lo que quedó allí mismo, en el Nuevo Pepico Amat de Elda hace un año, la herida emocional con su afición, abierta después de la derrota y cosida apenas con una disculpa que se podría decir que no se ha olvidado y que resuena a baja altura en la mente de los que estuvieron aquel domingo en el 'coqueto' recinto alicantino y sufrieron por el gol conseguido por Juanto Ortuño, curiosamente ahora en el Ceuta, cuando el partido estaba en la recta final.

En este escenario espera el Eldense, que no necesita grandeza para incomodar. Al dueño del Pepico Amat le basta con ser el mismo lugar donde el Almería tropezó y miró a su gente a los ojos sin poder esconderse, hace poco más de un año. No es el rival el que duele, sino la memoria. Porque las polémicas que nacen fuera se evaporan rápido; las que nacen dentro viajan más lentas y más hondo.

Por eso esta noche tiene filo. La Copa del Rey ofrece una oportunidad incómoda, casi íntima, la de demostrar que aquella caída no quedó archivada sin aprendizaje, aunque hayan pasado muchos partidos desde entonces. Un triunfo no reescribirá la temporada, pero sí podría apaciguar ese resquemor pendiente –aunque pueda parecer que ya está olvidado– desde aquel día en que la herida empezó a latir. A ras de tierra, sin alas ni excusas, es donde se deciden estas cuentas.

Lo más normal es que el Almería juegue este segundo partido en el torneo del KO en la presente edición con miradas al primero, ganado a finales de octubre en el Francisco Artés Carrasco de Lorca con goles del montenegrino Marko Perovic, un minuto antes del descanso, y Adrián Embarba, un minuto antes del final del partido.

Novedades

Para esta noche es muy probable que el futbolista balcánico esté de inicio, no así el madrileño, salvo que se compliquen las cosas y sea necesaria la participación de uno de los cinco mejores jugadores de Segunda División –9 goles en Liga, 1 en Copa del Rey y 3 asistencias en el torneo liguero–, a poco del primero, el también madrileño e indálico Sergio Arribas –que acumula siete dianas y cinco asistencias–. El canterano merengue solamente jugaría si la eliminatoria se pone traviesa.

Se aventura un once con algunos cambios de salida. El equipo indálico tiene fondo de armario para afrontar el duelo de esta noche –20:00 h. en el Pepico Amat–. Bien es cierto que hay bajas que impiden jugar con todos del primer equipo, al menos en línea defensiva. Como se sabe Chumi sigue de baja, lo que obliga a que Pedro Fidel sea de la partida como ya sucedió en el Artés Carrasco de Lorca. El joven central del filial formó pareja con un Aridane que llegó a la entidad rojiblanca tras haber estado entrenando en el rival de esta noche. Además, en el partido de Liga del pasado domingo, con el Almería B, no estuvo en la convocatoria, tal vez preservándole ante la inmediatez de este partido copero.

La banda derecha tiene a Marcos Luna posicionado en el número uno del ranking para ocupar esa demarcación. Se sobrentiende que Daijiro Chirino tendrá descanso, ya que son muchos los partidos que el curazoleño lleva disputados de inicio y este tipo de partidos son los idóneos para tener un receso competitivo. Las dudas surgen en la banda izquierda, toda vez que Álex Centelles viene jugando con cierta normalidad en las últimas jornadas. Titular en Lorca en Copa, ha jugado cuatro de los cinco últimos compromisos ligueros –no estuvo de inicio en el jugado en el Alfonso Murube de Ceuta–. Lo mismo Álex Muñoz aparece en ese perfil.

La sala de máquinas

Rubi deberá elegir qué jugadores actúan de inicio en el centro del campo. Todo apunta a que jugadores como Dion Lopy o Stefan Dzodic tengan jornada de descanso, pues los dos estuvieron sobre el terreno de juego en el partido del pasado sábado ante el Huesca. Se juegan la titularidad André Horta, falto de minutos; Idrissu Baba, Gui Guedes y Selvi Clua, con opciones reales para los cuatro.

Por delante hay cuatro puestos libres y puede que dos ya tengan 'propietarios'. En Lorca, los dos fueron titulares, el argentino Lucas Robertone, con poca participación esta temporada y que no estuvo convocado el sábado por lesión –dependerá de su estado para aparecer o no–, con Nico Melamed, y el balcánico Marko Perovic. Quedarían libres, por tanto, las posiciones en banda derecha y arriba. Para el carril diestro, lo mismo aparece Arnau Puigmal, si bien es cierto que este ha pasado de ser un jugador de recambio a estar en la quiniela para formar el equipo titular en Liga.

Thalys y Patrick Soko se juegan la posición de jugador más avanzado. El delantero brasileño ha aparecido como titular en los tres últimos partidos de Liga y en el de Lorca, encontrando el premio del gol en el de su debut como titular en el once rojiblanco –abrió el marcador ante el Cádiz–, y se deshizo de la presión que sí que tiene el futbolista camerunés y la Copa puede ser un lugar idóneo para 'medicarse' ante tanta ansiedad por no haber visto portería todavía.

En el recuerdo está aquel partido de la pasada temporada, justo antes de que empezara a verse a una UD Almería muy competitiva y que supuso una especie de tirantez entre afición y equipo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces –más de un año–, son pocos los que quedan de entonces, pero también es verdad que son muescas en el escudo difíciles de olvidar con el paso del tiempo.

En el Eldense también se puede tener en la memoria que cuando visitó el UD Almería Stadium, en el tramo final de la competición, lo hizo con muchas posibilidades de certificar su descenso a la tercera categoría nacional y la goleada encajada terminó certificando, por lo que lo mismo ganas de venganza también existen, aunque, salvo, anímicamente, ganarle a los rojiblancos, no les devolverá a la categoría de plata, y lo único que puede regalarle es una eliminatoria más en el torneo copero, por lo que puede ser que le caiga algún rival que pueda alimentar las arcas del equipo azulgrana.

Éste llega a la competición coopera con un déficit de puntos en el torneo, en el que corre el riesgo de seguir sufriendo si tiene que poner la vista en dos frentes tan dispares. Dirigido por el valenciano Claudio, ayer que fue delantero del Dépor, afronta también la segunda eliminatoria copera tras ganar, en la primera, al Real Jaén (1-3).

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Lax Franco: La dirección arbitral del partido corresponde al colegiado murciano Salvador Lax Franco, de 34 años de edad y que actualmente cumplimenta su tercera temporada de militancia en la LFP. Antes de su ascenso a la misma, estuvo siete en Segunda División B y dos en la categoría de Primera RFEF, en la que el último encuentro que dirigió fue el disputado entre los equipos de la AD Alcorcón y CD Castellón (2-1) correspondiente al playoff de ascenso.

Balance con la UDA: Es el primer partido de la Copa del Rey que le arbitra al equipo almeriense, aunque en la Liga de Segunda División le ha dirigido tres, todos jugando en casa, con dos victorias rojiblancas y un empate. En la pasada temporada, lo hizo contra la SD Huesca (0-0) y posteriormente con el Racing de Ferrol (2-1) y en el actual camponato de Liga en el disputado frente a la SD Eibar, envite que finalizó con la victoria (3-1) de la UD Almería.

Cincuentenario en la LFP: Debutó en Segunda División en la temporada 2023/24, dirigiendo el partido jugado entre Real Sporting de Gijón y CD Mirandés, finalizado con victoria asturiana (2-1). Desde entonces, ha arbitrado 50, con el registro de 24 victorias del equipo local, catorce del visitante y nueve empates. En los de la pasada Liga, mostró la media de 5,35 tarjetas amarillas, sacó dos rojas y señaló el punto de penalti en siete jugadas.

El noveno del curso: El partido de hoy es el noveno que arbitra el colegiado murciano esta temporada, siendo el primero de ellos en la competición de la Copa del Rey. En cuanto a los ocho encuentros del campeonato de Liga, cuatro victorias finalizaron con victoria del equipo que jugó como local, uno del que lo hizo de visitante y tres empates. En ellos, mostró la media de 3,88 tarjetas amarillas, ha sacado una roja y pitado un penalti.

En Liga lucha por volver a la categoría de plata, con el playoff a un punto solamente y con una ventaja de tres sobre la zona de descenso. El conjunto eldense ha ganado cuatro partidos, que coartan sus opciones de estar más arriba en la clasificación, si bien es cierto te con solo tres derrotas el tercero que menos ha sucumbido después de 14. Lo cierto es que llega a esta cita tras el palo de la última jornada en la que se vio superado en casa por el Antequera (1-3).

Tiene en sus filas a dos jugadores con historia como rojiblancos, uno es Fidel Chaves y el otro, que pertenece a la entidad indálica, es Rubén Quintanilla. En este partido, lo más lógico es que el primero sea titular porque suele ser normal que el equipo de inferior categoría necesite de sus mejores jugadores para hacer frente a un 'coco' de Segunda División, tal y como lo refleja la clasificación del campeonato, pero Tamarecite, Arenteiro, Barbastro siguen siendo pasado que flotan en el ambiente cada vez que hay Copa.