Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soko apunta a titular, tras su convocatoria para la Copa África. UDA
UD Almería

Al Almería en Elda, el desafío le llega por tierra; el ruido, por las nubes

Eldenses y rojiblancos vuelven al Pepico Amat para jugar una eliminatoria de Copa que conlleva la opción de que un triunfo cure lo que queda abierto

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:08

Comenta

La UD Almería llega a Elda por tierra, como llegan los equipos que no necesitan presumir de nada. El ruido, ese que otros lanzan desde ... lejos con más altavoz que sentido, viaja por las nubes y no tiene autor rojiblanco. Lo que pesa de verdad, en esta fecha, es lo que quedó allí mismo, en el Nuevo Pepico Amat de Elda hace un año, la herida emocional con su afición, abierta después de la derrota y cosida apenas con una disculpa que se podría decir que no se ha olvidado y que resuena a baja altura en la mente de los que estuvieron aquel domingo en el 'coqueto' recinto alicantino y sufrieron por el gol conseguido por Juanto Ortuño, curiosamente ahora en el Ceuta, cuando el partido estaba en la recta final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Al Almería en Elda, el desafío le llega por tierra; el ruido, por las nubes

Al Almería en Elda, el desafío le llega por tierra; el ruido, por las nubes