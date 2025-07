El Almería se desprende de un lateral derecho

Antonio del Rosal Martes, 15 de julio 2025, 17:21 Comenta Compartir

La UD Almería ha hecho oficial la salida de Álex Pozo al Jagiellonia de Polonia. El lateral se marcha cedido para la próxima temporada al conjunto polaco, por lo que seguirá vinculado al club rojiblanco. De esta forma el jugador vivirá su primera experiencia en el extranjero tras llevar desde el 2021 en la UD Almería y anteriormente haber jugado en el Sevilla, Granada CF, Eibar y Mallorca.

El jugador intentará buscar la continuidad que no tuvo durante las dos últimas temporadas en el conjunto rojiblanco con la competencia de Marc Pubill. Aunque es cierto que tras estar un año en el ostracismo, Rubi logró recuperar la mejor versión del sevilla durante la pasada temporada, disputando varios partidos de titular y marcando varios goles. A día de hoy se intuía esta salida por varios motivos, primero porque el jugador no se ha presentado al primer entrenmaiento del equipo que tuvo lugar ayer y en segundo lugar, porque hay 'overbooking' de laterales derechos en la plantilla. Pubill sigue perteneciendo al Almería, al igual que Mendes. Se han sumado al equipo Marcos Luna, ex del Zaragoza y Chirino, del Castellón.

Pozo se marcha al Jagiellonia, que fue el campeón de Polonia en la temporada 2023-2024 y que la pasada temporada jugó la Conference League, de hecho, se enfrentó al Betis.