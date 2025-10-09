La II Almería Desert Cup reúne a gigantes del fútbol europeo El Roquetas de Mar acogerá, del 6 al 8 de diciembre, un torneo ce fútbol internacional con jóvenes del PSG, Real Madrid o Arsenal

Antonio del Rosal Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 23:00

El fútbol de elite volverá a tener acento almeriense este diciembre. La Almería Desert Cup celebrará su segunda edición en Roquetas de Mar los días 6, 7 y 8 de diciembre, y lo hará con un cartel de lujo que confirma la consolidación del torneo como una de las citas de referencia del fútbol formativo internacional.

La presencia de clubes como Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Benfica, Sporting de Portugal, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Villarreal CF, Valencia CF, Granada CF, Osasuna, Málaga CF y Elche CF, además del anfitrión UD Almería, sitúa el torneo en un nivel reservado a muy pocas competiciones de cantera. La diversidad de procedencias —equipos de España, Portugal, Francia e Inglaterra— garantiza tres días de fútbol de primer nivel en un entorno que se ha convertido en referente para el desarrollo de eventos deportivos: Roquetas de Mar.

La Almería Desert Cup nació con el propósito de situar a la provincia como epicentro del fútbol base durante el puente de diciembre, y en apenas dos ediciones ha logrado lo que muchos torneos tardan años en alcanzar: reconocimiento internacional, una organización sólida y un cartel de auténtico prestigio. El evento está impulsado por la Unión Deportiva Almería, con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación Provincial de Almería, la entidad Cajamar y el programa Almería Activa.

Esta sinergia institucional y deportiva ha permitido construir una competición que combina el atractivo deportivo con la promoción turística y social del entorno.

El torneo no solo reúne a algunas de las academias más potentes del continente, sino que también ofrece una experiencia formativa y cultural para los jóvenes futbolistas participantes. Durante tres días, convivirán jugadores de distintas nacionalidades, compartiendo valores de respeto, convivencia y espíritu competitivo, pilares sobre los que se sustenta la filosofía de la Desert Cup.

Cada uno de los clubes acude con sus mejores equipos de categorías inferiores, auténticos viveros de talento donde se forjan los futbolistas del mañana. La Desert Cup se convierte así en un escaparate privilegiado para observar de cerca a las jóvenes promesas que, en pocos años, podrían brillar en las grandes ligas europeas.

La elección de Roquetas de Mar no es casual. Su infraestructura deportiva, su clima benigno incluso en pleno diciembre y su capacidad hotelera convierten al municipio en un escenario ideal para acoger una cita de esta magnitud.

Durante tres días, la localidad se llenará de actividad, con cientos de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados desplazándose hasta la costa almeriense.

El impacto económico y social será notable, consolidando la estrategia del municipio de posicionarse como referente deportivo a nivel nacional e internacional.

Además, el torneo coincide con el puente de la Constitución Española, una fecha ideal para combinar el deporte con el turismo y ofrecer a los visitantes la oportunidad de descubrir el patrimonio natural y cultural de la provincia.

La participación del UD Almería como anfitrión da un valor añadido al torneo. El club rojiblanco no solo representa a la provincia, sino que actúa como motor del crecimiento del fútbol base local. Su implicación garantiza un nivel organizativo y técnico elevado, además de proyectar una imagen moderna y profesional del deporte almeriense. Con esta segunda edición, la Desert Cup refuerza su vocación de permanencia.

No se trata de un evento aislado, sino de un proyecto a largo plazo que busca consolidar a Almería como sede de referencia para el fútbol formativo internacional. La ambición del torneo se mide por la calidad de sus participantes, pero también por la capacidad de generar experiencias y relaciones entre clubes de distintas ligas.

Gran escaparate

El atractivo de la Almería Desert Cup no reside solo en los nombres de los equipos, sino en lo que representa: una apuesta por el talento joven, por la educación deportiva y por la internacionalización del fútbol base.

Cada edición es una oportunidad para descubrir nuevas promesas, medir metodologías y contrastar estilos de juego. El intercambio cultural y deportivo entre academias tan distintas enriquece a todos los participantes y convierte al torneo en una auténtica escuela de valores.

En el horizonte, los organizadores apuntan a seguir creciendo, tanto en participación como en impacto. La ambición es clara: que la Desert Cup se convierta en un punto de encuentro obligado para los grandes clubes europeos cada mes de diciembre.

La II Almería Desert Cup no es solo una competición: es una celebración del fútbol en su estado más puro, donde la pasión, la técnica y la ilusión se mezclan bajo el sol invernal de Roquetas.

Durante tres jornadas, los campos se llenarán de color, acentos y estilos distintos, pero todos unidos por el mismo objetivo: disfrutar del juego y demostrar el potencial de una generación del fútbol europeo.