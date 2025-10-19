UD Almería B o donde la derrota no apaga la fe

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 18:18 Comenta Compartir

El Almería B se adentra en un tiempo de dudas, donde cada partido parece un espejo que devuelve más sombras que certezas. Seis derrotas en siete jornadas son demasiadas heridas para un equipo que aún busca encontrarse, que pelea por reconocerse en su propio juego, por volver a creer. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta, hay destellos que resisten, un gol, apenas el segundo en lo que va de Liga, pero suficiente para recordar que la llama sigue viva. El filial rojiblanco no se rinde, se aferra al balón como quien se aferra a una esperanza, intentando hallar en la posesión un refugio, un modo de sostener su identidad frente a un UCAM que impuso la crudeza de la realidad.

UD Almería B: Zorro; Luis Martins, Miguel Opere, Edu Plá, Martim Alberto; Romera (Asirón, m. 76), Joan Gázquez (Hugo Martín, m. 76); Marsu (Taufek, m. 61), Nico Fernández (Hou, m. 61), Tomazinho (Diego, m. 46), e Iker Burgos. 1 - 2 UCAM Murcia: Ackermann; José Ruiz, Nacho (Omar, m. 75), Ramírez, Socorro (Sevila, m. 49); Pablo Hernández (Juanma Bravo, M. 75), Urzelay; Ale Marín (Dani Aquino, m. 59), Soto, Alvarito (Pontones, m. 59), y Mizzian. Goles: 0-1, m. 36: Ale Marín. 1-1, m. 40: Iker Burgos. 1-2, m. 63: Soto.

Árbitro: Carlos Palencia, castellano-manchego. Amonestó a Marsu (m. 58) e Iker Burgos (m. 89), de la UDA B, y Nacho (m. 39) y Pontones (m. 95), del UCAM Murcia. Expulsó al local Miguel Operé (m. 43). Expulsó a un auxiliar del banquillo del UCAM (m. 89).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Liga de Segunda RFEF, en su grupo IV, celebrado en el Anexo. Hubo minuto de silencio en memoria de Paquitico.

Y es que el fútbol, en su justicia imprevisible, volvió a ser cruel con los de Lasarte. Hubo esfuerzo, hubo orgullo y hubo momentos en los que el equipo pareció mirar de frente a su destino, dispuesto a desafiarlo. Pero la fragilidad pesó más que la intención y cada error se convirtió en castigo. Aun así, en la derrota se intuye un aprendizaje, el de un grupo joven que tropieza, se levanta y vuelve a pelear, aunque el marcador no premie su empeño. En ese pulso silencioso entre la fe y el desencanto, el Almería B sigue buscando el camino que lo devuelva a sí mismo.

Más sólido

El Almería B, obligado por las circunstancias, peleó por tener el balón y generar llegadas, aunque sin acierto. El UCAM Murcia salió a la contra tras una pérdida indálica y, en el 8, dispuso de la primera ocasión con un disparo de Ale Marín que se marchó alto. La respuesta almeriense llegó en el 11, con un envío desde la banda derecha de Marsu que Joan remató suave a las manos de Ackermann. El partido mantenía su ritmo, con el UCAM mostrando más peligro, y en el 13 fue Alvarito quien no acertó a rematar un buen centro desde la izquierda, enviando el balón fuera. Zorro, en el 16, desvió a córner una clara ocasión de gol tras un nuevo disparo de Alvarito, con Ale Marín mandando fuera tras el saque.

Hou intenta escapar de la marca. Felipe Oritz Iker Burgos pelea por hacerse con el balón. Felipe Ortiz Tomazinho avanza con el balón. Felipe Ortiz El UCAM Murcia 'aguantó' bien en defensa. Felipe Ortiz 1 /

En el 17, la UDA B tuvo la más clara, en una buena combinación ofensiva, con pase de Nico Fernández que Marsu remató cruzado, pero Ackermann logró desbaratar la acción. El filial tenía motivos para la satisfacción, ya que, salvo en Málaga y ante el Linares, antes del primer cuarto de hora ya iba perdiendo. En el 20, Mizzian rozó el gol tras un buen servicio de Socorro, sin necesitar demasiado, porque aunque el Almería B tenía más posesión, no la aprovechó para crear peligro. Quien sí lo hizo fue el UCAM, en el 36, tras un centro de Mizzian que tocó Zorro, Ale Marín aprovechó para marcar.

Reacción

El gol encajado, tras una falta a Tomazinho sin que el UCAM detuviera el juego -como sí lo había hecho el filial antes-, espoleó a los indálicos. En el 40, una falta sobre Iker Burgos la botó Martim Alberto, Miguel Operé prolongó e Iker Burgos, de cabeza, batió a Ackermann. Aun así, en el 43, el Almería se quedó en inferioridad por la expulsión de Miguel Operé, lo que hizo que Lasarte modificara su dibujo, con Martim Alberto como central y Nico bajando al lateral. Tras el descanso, Diego entró por Tomazinho.

Pese al desequilibrio numérico, el partido estuvo igualado y sin que se produjeran llegadas por la buena actuación en defensa, sobre todo del equipo rojiblanco, que supo cerrar líneas para impedir el crecimiento UCAM. Sin embargo, en el 63, un centro desde la derecha de Pontones lo remató de cabeza Soto que puso el 1-2 en el marcador, lo que desestabilizó al filial. En 65, Dani Aquino aprovechó una pérdida para plantarse ante Zorro, pero Edu Plá, atento, evitó el disparo.

Lasarte movió el centro del campo cambiando los dos mediocentros, en un partido con mucha incertidumbre en el que el equipo de Germán Crespo buscó 'atemperar' el ritmo del partido y lo consiguió ante un filial que peleó pero sin que le sonriera la fortuna de, al menos, lograr el empate.