El Almería se cuela entre los grandes equipos de Primera

Antonio del Rosal Jueves, 7 de agosto 2025, 14:36 Comenta Compartir

UD Almería ha comenzado con buen pie la planificación deportiva de la temporada 2025-2026, es una incógnita el nivel de los 8 jugadores que ha incorporado, pero es cierto que está reforzando el equipo más temprano que en otros mercados de verano, lo que significa que Rubi podrá hacer funcionar antes las nuevas piezas para la maquinaria.

Las grandes noticias para la entidad rojiblanca durante el mes de julio han sido las ventas de Pubill y Luis Suárez, es cierto, que en lo deportivo es algo negativo porque el conjunto rojiblanco pierde a sus dos mejores hombres, contando que Suárez es el pichichi de la categoría, pero la venta de ambos le ha generado un 'músculo' económico al club para afrontar las 4 o 6 incorporaciones que necesita. La salida de once futbolistas del Almería le ha reportado al club andaluz 48,9 millones de euros, lo que significa que está entre los ocho equipos de Primera División que más dinero han ingresado por las ventas de sus jugadores. En concreto, las dos mayores ventas de los rojiblancos han reportado 22 millones de euros por Luis Javier Suárez y 16 millones por Marc Pubill, unas cifras que pueden aumentar unos cuantos millones más si se cumplen las variables.

Séptimo equipo

La UD Almería está entre los diez equipos de Primera División que más dinero han ingresado por sus jugadores. Exactamente, en el séptimo puesto del ranking, el primer lugar lo ocupa el Villarreal que ha ingresado 75 millones de euros, algo lógico tras vender a Álex Baena por 45 millones de euros al Atlético de Madrid, unido a la venta de Danjuma por algo más de 23 millones de euros. El segundo equipo español que más dinero ha ingresado por la venta de sus jugadores es la Real Sociedad, el equipo donostiarra ha sumado 70,5 millones de euros, una cifra que se la ha generado tan solo un jugadores y es el internacional Zubimendi que se marchó al Arsenal a cambio de 70 millones de euros. En el tercer escalón del 'podium' aparece el Atlético de Madrid, aunque el equipo madrileño ha realizado muchas incorporaciones a golpe de talonario, también ha vendido a varios futbolistas como Samuel Lino al Flamengo que le han reportado 22 millones de euros al conjunto rojiblanco o Correo que se marchó al fútbol mejicano.

En el cuarto puesto de la tabla de equipos de España con más ingresos es el Betis, tras sumar un total de 57,3 millones de euros, su mayor venta ha sido la de Cardoso al Atlético de Madrid y le sigue el Celta de Vigo que ingresado 51,2 millones de euros, el conjunto vagues está rentabilizando los jugadores de la cantera que han participado durante la pasada temporada, como la venta de Alfon al Sevilla. Además, los vigueses han contado con un ingreso extra por el fichaje de Gabri Veiga al Oporto, tras abandonar el fútbol saudí.

Por detrás de la UD Almería están equipos como el Espanyol y el Valencia, ambos conjuntos han ingresado menos dinero que un equipo de Segunda División. El espanyol ha sumado un total de 25 millones de euros y el Valencia 24,9 millones de euros, a pesar de que ha vendido a Mosquera al Arsenal por 15 millones de euros. Es cierto, que el jugador más valorada del conjunto 'ché' es Javi Guerrra, el canterano está cerca de ser renovado y en el caso de que llegue un gran equipo europeo que juegue Champions, dejará una mayor cifra de dinero en las arcas valencianistas.

Al margen de los ingresos económico que ha tenido el Almería por Suárez y Pubill, hay que destacar que también sumó unos 6 millones de euros por la venta de Rachad al Real Madrid; también la venta de Marcos Peña ha dejado dos millones de euros. Hay otros futbolistas que se han marchado cedidos, pero que han dejado una suma de dinero significativa. Por ejemplo, Bruno Langa salió cedido al Pafos griego, dejando unos 300.000 euros. Por cierto, el mozambiqueño compartirá vestuario con David Luiz, ex jugador del Chelsea y el PSG. Arnau Sola, traspasado al Arouca dejó medio millón de euros para el Almería. Ahora, la directiva rojiblanca se centra en traspasar a Robertone que puede dejar unos 4 millones de euros, aunque el que está más cerca de salir es Melero, rumbo al Leganés por 1 o 2 millones de euros, ya que tiene un año de contrato.