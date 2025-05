La UD Almería se crece ante la élite

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 12 de mayo 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Almería ha demostrado ser un equipo de contrastes en los duelos directos. En casa, ha sabido imponer su juego, sumando victorias importantes y mostrando una solidez que les ha permitido dominar a rivales directos. No obstante, cuando se aleja de su estadio, su rendimiento se resiente notablemente. Las derrotas a domicilio han evidenciado una fragilidad que les impide consolidarse como un equipo fiable en todas las circunstancias. Esta dicotomía entre su desempeño en casa y fuera plantea un desafío crucial para el Almería, que necesita encontrar un equilibrio para aspirar a cotas más altas.

En el análisis del resto de equipos, el Levante se destaca como el más fuerte en estos enfrentamientos. Su regularidad y capacidad para obtener resultados positivos tanto en casa como fuera lo convierten en un rival a tener en cuenta. En el otro extremo, Elche y Racing, curiosamente, han mostrado ser los equipos más débiles en los duelos directos. Su incapacidad para sumar puntos de manera consistente, los sitúa en una posición desfavorable en esta particular clasificación, pero sus opciones se mantienen intactas; las de la UDA refleja que se ha dejado puntos ante rivales que pelean por la permanencia como Eldense –perdió en el Pepico Amat–, Eibar –sólo un punto de seis como consecuencia de empatar en casa (2-2)–, Castellón –ha perdido por goleada los dos duelos– o empates ante Sporting, Cádiz –donde Palencia Caballero hizo desaguisado completo– o Málaga.

Esto suele ser indicativo de un equipo que se crece ante rivales de entidad, pero que baja el ritmo, la concentración o la eficacia en partidos teóricamente más accesibles como consecuencia del desgaste emocional y falta de motivación frente a rivales de menor nombre, los desajustes defensivos en escenarios donde debe asumir la iniciativa, la falta de regularidad contra equipos encerrados, lo que puede derivar en empates o derrotas dolorosas o la pérdida de puntos en finales ajustados, que con rivales directos suelen tener una concentración extra.

Este tipo de desequilibrio es habitual en equipos con talento, pero sin una mentalidad ganadora constante. Así, si el Almería responde en los partidos grandes pero no logra plasmar esa versión competitiva contra los equipos más débiles, ahí está el verdadero coste que lo está dejando fuera del playoff.

Números

Ciñéndose a lo hecho en la Liga de los de arriba, el Almería tiene potencial, pero debe mejorar su desempeño en las últimas tres jornadas, con dos partidos en casa que tiene que ganar, sí o sí, y uno fuera ante uno de los equipos más vulnerables de los ocho que pelean por playoff o ascenso directo. Ahí, el Levante se erige como el equipo a batir –suma 24 puntos en los 14 partidos y el Oviedo también ha terminado de jugar duelos directos–.

En el análisis de los enfrentamientos directos entre los ocho primeros clasificados del campeonato, la UD Almería presenta un desempeño competitivo, pero también irregular, que refleja tanto su potencial como las carencias que ha mostrado en momentos clave. En los doce partidos disputados hasta la fecha en esta liga paralela ha la espera del encuentro en casa ante el Racing y ante el Mirandés, en Anduva– el equipo rojiblanco ha sumado 17 puntos, fruto de 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Se trata de un balance que lo mantiene en la mitad-alta de esta miniclasificación, pero lejos de la solidez que han mostrado rivales como el Levante o el propio Huesca.

Ampliar Arriba, el Levante es el que más suma entre los rivales directos. Abajo, Racing y Elche son los que menos han ganado. LaLiga

Como local, la UD Almería ha ofrecido una imagen de solidez, aunque con margen de mejora. Ha ganado tres partidos –Levante 1-0, Mirandés 1-0 y Granada 2-1–, empatado otros tres –Elche 1-1, Oviedo 1-1 y Huesca 0-0– y se mantiene invicta en su estadio en esta serie particular. La fortaleza en el UD Almería Stadium ha sido clave para sostenerse en esta pugna, pero también ha dejado escapar puntos valiosos ante rivales directos que podrían haber marcado una diferencia importante en la tabla general.

Fuera de casa, la trayectoria ha sido más osada y menos estable, con un triunfo notable como el 1-2 en Elche, también ha sufrido derrotas significativas, como el 4-2 en el Ciutat de Valencia frente al Levante o el 3-2 en Oviedo –dos partidos en los que logró empatar a dos–. A esto se suman empates en campos exigentes como el 2-2 en casa del Racing o el 2-2 ante el Huesca –en ambos perdía 2-0–, que refuerzan la imagen de un equipo que, aunque no siempre domina, ha sido capaz de competir con intensidad en escenarios complicados. Las derrotas en Valencia, Oviedo y Granada no obstante evidencian un techo competitivo que aún no ha sido superado del todo.

El rival más fuerte

El Levante, por su parte, lidera esta clasificación reducida con 24 puntos, dejando claro que su rendimiento en los duelos de máxima exigencia ha sido superior al del resto. Ha sido particularmente fuerte en casa, donde ha ganado cuatro encuentros –entre ellos, el 4-2 ante el propio Almería–, pero cediendo tres empates ante Elche, Oviedo y Huesca. Lejos de su estadio ha tenido más dificultades, pero aun así ha sacado adelante partidos claves como último en Elche (1-3) o los dos triunfos (1-2) en Granada y Huesca. Su regularidad en este tipo de partidos lo consolida como el referente competitivo entre los de arriba, tras haber jugado todos los duelos directos.

El Huesca se sitúa justo detrás, con 20 puntos, en un registro sorprendente para un equipo que ha basado su éxito en la solidez defensiva y en un rendimiento fiable fuera de casa. Ha sido capaz de ganar en campos tan exigentes como el del Elche, Oviedo, Granada o Racing, lo que demuestra su capacidad para competir bajo presión. Como local ha ofrecido una imagen algo más irregular, con sólo una victoria –con el Mirandés (1-0)– con empates –ante UD Almería, Oviedo y Granada– y las dolorosas derrotas frente a Racing y Levante. Su equilibrio en los dos escenarios le permite ocupar con justicia esa segunda plaza en esta lucha paralela.

El Mirandés ha firmado una actuación notable en los enfrentamientos directos entre los ocho primeros, sumando 19 puntos que lo sitúan entre los más competitivos del grupo. Su gran fortaleza ha estado en Anduva, donde ha ganado cinco partidos clave ante Elche (3-0), Levante (2-1), Racing de Santander (2-1), Oviedo (1-0) y Huesca (1-0), cediendo sólo una derrota frente al Granada (0-1). Como visitante ha mostrado mayores dificultades, con cinco derrotas –Almería, Elche, Levante, Oviedo y Huesca–, aunque ha logrado una victoria muy valiosa en El Sardinero frente al Racing (0-1) y un empate de mérito en Los Cármenes contra el Granada (0-0). Con ese balance de seis victorias, un empate y cinco derrotas, el equipo de Miranda de Ebro se mantiene firme en esta clasificación paralela, demostrando su capacidad para competir de tú a tú con todos los grandes del campeonato.

De todo

Con 16 puntos aparecen dos equipos, el Real Oviedo y el Granada. El conjunto carbayón ha tenido una doble cara en estos enfrentamientos. Como local ha sido uno de los más fuertes, con cuatro victorias muy sólidas –3-2 al Almería, 1-0 al Levante, 4-1 al Mirandés y 2-0 al Granada–, pero fuera de casa su rendimiento ha sido mucho más pobre. No ha ganado ningún duelo y ha sumado cuatro empates que, si bien le mantienen en la lucha, lo han frenado a la hora de consolidarse más arriba.

El Granada presenta un patrón parecido. Ha sido irregular tanto en casa como fuera, alternando partidos brillantes como el 3-1 al Almería o el 3-0 al Racing, con otros más grises, como el 0-1 ante el Mirandés o el 1-2 frente al Levante. Sus empates frecuentes ante rivales como el Elche o el Mirandés reflejan una falta de contundencia que le ha impedido sumar más en esta tabla parcial. Además, perdió (1-3) frente al Huesca.

En la cola, pero arriba

Tanto el Racing de Santander como el Elche suman 14 puntos en esta clasificación paralela, reflejo de una pelea muy ajustada por mantenerse competitivos ante los rivales directos. El Racing ha mostrado una mezcla de contundencia como local, con victorias importantes ante equipos como Elche y Levante y ciertos tropiezos, como los sufridos con Mirandés y Huesca, que lo han alejado de una suma mayor. Como visitante, sus triunfos en campos exigentes como el del Oviedo o el del Huesca han sido valiosos, aunque también ha sufrido derrotas claras como en Elche, Levante y Granada.

El Elche, por su parte, ha tenido una trayectoria algo más irregular. Capaz de golear en casa al Oviedo (4-0), Mirandés (1-0) o Racing (3-0) –también ha perdido con Almería (1-2), Huesca (0-1) y Levante (1-3)–, su rendimiento como visitante ha sido particularmente inestable, con derrotas en Miranda (3-0) y Santander (2-0), no ha sido capaz de ganar a domicilio con cuatro empates y dos derrotas. Esa alternancia entre versiones le ha impedido consolidarse más arriba en esta miniliga.

De este modo, los duelos directos entre los ocho primeros han sido clave para perfilar las posiciones y, en muchos casos, han evidenciado la solidez de equipos como el Levante, el Huesca y la UD Almería, mientras que equipos como el Elche y el Racing han sufrido la falta de consistencia necesaria para dar el salto en esta clasificación paralela, aunque sí que rinda con los de la zona medio-baja de la tabla. La UD Almería, con sus 17 puntos, ha demostrado que puede competir al más alto nivel, a pesar de las dificultades en algunos campos y su rendimiento es indicativo de su capacidad para seguir en la lucha por los puestos de privilegio.