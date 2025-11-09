El Almería B corta su sangría en Chapín con un punto de mérito

El Almería B consiguió romper su nefasta dinámica de siete derrotas consecutivas con un meritorio empate (1-1) ante el Xerez DFC en Chapín. En ... el debut de José María Salmerón al frente del banquillo rojiblanco, el filial mostró una imagen muy distinta a la de jornadas anteriores: ordenado, solidario en defensa y con capacidad para golpear primero en un escenario complicado. El tanto de Iker Burgos en el primer cuarto de hora premió el esfuerzo de un equipo que recuperó identidad y confianza, aunque un golazo de Diego Iglesias a falta de doce minutos impidió que los almerienses se llevaran la victoria.

Xerez DFC: Bloch, Juanjo Mateo (Diego Iglesias, m. 70), Udom (Marcelo, m. 57), Morante, Carlos Daniel, Rafa Parejo, Yago Gandoy, Ilias, Julen Ekiza (Curro Rivelott, m. 81), Sergio García (Beny, m. 70) y Christian Dieste. 1 - 1 UD Almería B: Jesús, Agulló (Marsu, m. 61), Miguel, Marciano, Joan, Iker Burgos (Tomazinho, m. 88), Romera (Luis Martins, m. 61), Taufek (Edu Plá, m. 88), Josema (Hugo, m. 27), Alberto y Pedro Fidel. Goles: 0-1, m. 12:Iker Burgos. 1-1, m. 78:Diego Iglesias.

Árbitro: Gargantilla Fernández, extremeñoAmonestó al local Marcelo y a los visitantes Joan e Iker Burgos.

Incidencias. Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo 4 de Segunda Federación disputado en Chapín con 4.783 espectadores.

Salmerón, recién incorporado tras la destitución de Alberto Lasarte, apostó por un sistema 1-4-1-4-1 que buscaba reforzar la solidez defensiva sin renunciar a la verticalidad. Desde el inicio, el Almería B se mostró intenso, con líneas juntas y criterio en la recuperación. En los primeros compases ya dio señales de peligro. Marciano desbordó por la izquierda con frecuencia, mientras Taufek, muy activo ante su exequipo, probó fortuna con un disparo que rozó el larguero. La insistencia visitante tuvo premio en el 12, cuando el propio Taufek obligó a Bloch a rechazar un potente disparo que cayó a los pies de Iker Burgos. El delantero, atento y con reflejos, envió el balón al fondo de la red.

Cambio

El gol cambió el guion del encuentro. El Xerez DFC trató de reaccionar, adelantó líneas y asumió el control del balón, pero se encontró con una zaga rojiblanca muy ordenada. Los centrales Joan y Miguel contuvieron las embestidas locales, mientras el mediocentro Lalo y el joven Abderrahman ofrecían equilibrio en la medular. El filial incluso pudo ampliar la ventaja antes del descanso, en una rápida transición por la izquierda que Joan no logró culminar frente a Bloch. Con un trabajo defensivo serio y sin conceder, el equipo almeriense se marchó al vestuario con ventaja y mejores sensaciones que en semanas anteriores.

Tras la reanudación, el Xerez aumentó la intensidad, empujado por su afición y necesitado de puntos para salir del descenso. El Almería B resistió con entereza, apoyado en su estructura y en las intervenciones seguras de Jesús. Marciano siguió siendo el principal desahogo ofensivo, provocando faltas y ganando metros con cada acción individual. Salmerón, consciente del desgaste, introdujo cambios para reforzar el bloque defensivo y mantener el control.

Qué pena

El empate llegó en el 78, cuando Diego Iglesias, recién ingresado al campo, firmó un auténtico golazo desde la frontal. El extremo recortó hacia dentro y conectó un zurdazo imparable que superó a Jesús. El tanto desató la euforia en Chapín y cambió por completo la dinámica del tramo final, con un Xerez volcado en busca de la remontada y un Almería B centrado en conservar al menos el punto. Los de Salmerón gestionaron el tiempo con oficio, defendiendo con orden y sin precipitarse ante la presión.

Finalmente, el empate se mantuvo tras cuatro minutos de añadido. Para el filial rojiblanco, más allá del punto, el partido dejó la sensación de haber recuperado competitividad y orgullo. Salmerón logró en apenas unos días un cambio visible en la actitud y el orden del equipo, que vuelve a puntuar tras casi dos meses de derrotas consecutivas. Aunque el Almería B continúa en puestos de descenso, el empate en Chapín puede marcar un punto de inflexión en la temporada. El próximo objetivo será transformar esta mejoría en una victoria.