Joan Gázquez persigue a Morante. Xerez DFC
UDS Almería

El Almería B corta su sangría en Chapín con un punto de mérito

El filial mostró una imagen muy distinta a la de jornadas anteriores, ordenado, solidario en defensa y con capacidad para golpear

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:52

El Almería B consiguió romper su nefasta dinámica de siete derrotas consecutivas con un meritorio empate (1-1) ante el Xerez DFC en Chapín. En ... el debut de José María Salmerón al frente del banquillo rojiblanco, el filial mostró una imagen muy distinta a la de jornadas anteriores: ordenado, solidario en defensa y con capacidad para golpear primero en un escenario complicado. El tanto de Iker Burgos en el primer cuarto de hora premió el esfuerzo de un equipo que recuperó identidad y confianza, aunque un golazo de Diego Iglesias a falta de doce minutos impidió que los almerienses se llevaran la victoria.

