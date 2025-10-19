El Almería continúa manteniendo el nivel y puntuando

Antonio del Rosal Domingo, 19 de octubre 2025, 22:07 Comenta Compartir

9- Arnau

El extremo volvía a la titularidad y lo hacía a lo grande, marcando el 0-1, aunque con la ayuda de un rebote. Otro partido más, hizo un gran despliegue físico, ayudando en defensa y en el centro del campo.

6-Andrés Fernández

El portero adivinó la dirección del penalti, pero iba tan fuerte que no pudo detenerlo. Cuando más sufrió el Almería, Andrés sacó dos goles cantados del Córdoba, uno de ellos haciendo una parada a 'quemarropa'.

5-Centelles

El lateral sufrió mucho por su banda durante la primera media hora, pero se rehizo en la segunda, mejorando en defensa. Debido a la profundidad de los atacantes del Córdoba, el rojiblanco se enfocó sólo en defender.

7-Arribas

El madrileño tuvo un gran disparo con la derecha para desempatar antes del descanso, pero el balón se estrelló en el palo. En la segunda parte, Arribas estuvo desaparecido y fue sustituido dejando su lugar a Soko.

6-Embarba

El delantero tuvo mucha presencia en ataque, pero le faltó finura. Tras el remate al palo de Arribas, Embarba no controló bien el balón para disparar a placer. En la segunda parte recibió un empujón que pudo ser penalti.

5-Chumi

El central volvió a ser titular para cubrir la baja de Nelson. Estuvo muy concentrado durante la media hora de juego que estuvo sobre el césped, ya que en el minuto 33 se retiró lesionado por un golpe en el tobillo.

5-Baptistao

El brasileño tuvo algún disparo desde fuera del área, pero sin fortuna. Hizo un gran trabajo para el equipo, incluso abrió huecos arriba para las internadas de Embarba y Arribas.

8-Bonini

Cuajó un gran partido;hay que recordar que tuvo que jugar con Chumi y con Aridane como pareja en la retaguardia. Estuvo seguro en los balones aéreos y sacó muy bien el balón con los pies.

7-Baba

El ghanés se vació físicamente. De hecho, fue el mayor recuperador del Almería en el centro del campo. Tuvo que correr mucho sin balón en la primera parte; en defensa, evitó un gol.

6-Lopy

El senegalés fue de menos a más durante el partido, tuvo una llegada antes del descanso con un disparo que acabó rozando el palo. Sostuvo el centro del campo del Almería cuando el partido se convirtió en un 'corre calles'.

7-Chirino

El lateral derecho del Almería se prodigó menos en ataque, pero estuvo serio y contundente en defensa. Tuvo una ocasión de gol, pero invalidada por fuera de juego;sigue creciendo partido tras partido.

Suplentes: También jugaron Aridane (4), que hizo un penalti que le costó al Almería el empate; Soko (6), que tuvo una ocasión de gol, pero Fomeyem lo despejó; Melamed (5), que tuvo alguna arrancada, pero sin determinación; Dzodic (6), que ayudó a minimizar los contragolpes rivales, y Perovic (5), que tuvo un disparo peligroso para hacer gol.