Lopy celebrando una victoria con los aficionados de la grada UDA
UD Almería

El Almería contará con un lleno de abonados en su feudo

El club ha emitido de forma oficial la cifra de 15.000 abonos vendidos, lo que significa lleno absoluto de asientos

Antonio del Rosal

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:58

El Almería ha cerrado su campaña de abonos para la temporada 2025-2026 al alcanzar los 15.000 abonados, cifra máxima que estima el club para poder atender, posteriormente, en cada partido las localidades de afición visitante, patrocinadores, las que se dejan a la venta para el público en general…Esto siginifica que el club repite lleno de abonos otra temporada más, a pesar, de que el club lleva dos años negativos. Tras descender de Primera División y después de caer eliminados en el play off, hace unos meses. Hay un dato muy significativo y es que los asientos de fondos se han agotado y por lo tanto no habrá entradas disponibles en los encuentros de la Liga Hypermotion a no ser que aquellos abonados que no vayan a acudir a un partido liberen su localidad. Hay que subrayar que esta posibilidad de ceder el asiento se puede hacer online en abonados.udalmeriasad.com y el poseedor del abono se llevará un porcentaje del precio de la entrada.

La entidad rojiblanca arrancó la campaña para captar abonados el pasado día 1 de julio, y el 23 cerraba el período de renovaciones con 12.253. El lunes comenzaba la fase para el público en general y en poco tiempo se ha llegado a la cifra de los 15.000. Es un gran dato para los dirigentes del club, ya que este año se ha 'amonestado' a aquellos abonados que el curso pasado tuvieron una menor asitencia al feudo rojiblanco, de modo, que han tenido que pagar más caro el carnet de abonado este curso. En el ránking de equipos de Segunda División de clubes con más abonados, el Almería se sitúa entre los diez primeros; mientras que el Zaragoza, el Deportivo de la Coruña y la UD Las Palmas son los tres equipos con más abonados para esta temporada.

