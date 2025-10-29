El Almería conocerá a su próximo rival de Copa el 11 de noviembre

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto celebrar el sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey el martes 11 de ... noviembre, pendiente aún de confirmación oficial. El organismo se tomará unos días para confeccionar los grupos por criterios geográficos, paso previo a la elaboración de los emparejamientos. Antes de ese día, la Federación emitirá una circular informativa en la que explicará el procedimiento que regirá esta nueva fase del torneo.

En esta ronda todavía no participarán los equipos clasificados para la Supercopa de España, por lo que la competición mantendrá el formato tradicional de partido único, que tanto favorece la emoción y las sorpresas. Los encuentros se disputarán durante la primera semana de diciembre, y, como es costumbre, el equipo de menor categoría ejercerá de local siempre que su estadio reúna las condiciones necesarias. Esta norma mantiene viva la esencia de la Copa, permitiendo que muchos clubes humildes disfruten de una cita histórica en su propio campo.

En paralelo, la RFEF ha reforzado su compromiso con la seguridad y la convivencia en los estadios. Según avanzó la cuenta especializada GOLSinVAR, el organismo federativo, en coordinación con Antiviolencia, ha remitido un comunicado a los clubes en el que se prohíbe el acceso de grupos ultras y se insta a impedir la exhibición de simbología o mensajes ideológicos durante los encuentros del torneo. La medida busca preservar el carácter familiar y deportivo de la competición, uno de los grandes objetivos de la gestión federativa.

En cuanto al desarrollo del sorteo, los equipos clasificados para la segunda ronda serán distribuidos en dos grupos en función de su localización geográfica, con el fin de reducir desplazamientos y equilibrar el número de participantes. Dentro de cada grupo, los clubes de categorías inferiores se enfrentarán a los de mayor división, siempre que sea posible, manteniendo el espíritu de una competición en la que David puede seguir venciendo a Goliat. En caso de que el emparejamiento se produzca entre equipos de la misma categoría, el orden de extracción en el sorteo determinará el campo donde se juegue el partido.