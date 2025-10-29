Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los rojiblancos esperan riva. A. Lof
UD Almería

El Almería conocerá a su próximo rival de Copa el 11 de noviembre

La eliminatoria tendrá lugar la primera semana de diciembre en campo del equipo de inferior categoría y si son de la misma será en el del que salga primero en la extracción de bolas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:47

Comenta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene previsto celebrar el sorteo de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey el martes 11 de ... noviembre, pendiente aún de confirmación oficial. El organismo se tomará unos días para confeccionar los grupos por criterios geográficos, paso previo a la elaboración de los emparejamientos. Antes de ese día, la Federación emitirá una circular informativa en la que explicará el procedimiento que regirá esta nueva fase del torneo.

