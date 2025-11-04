Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El partido frente al Andorra ya tiene fecha y hora fijada. LaLiga Hypermotion
UD Almería

La UD Almería ya conoce el horario de su visita al FC Andorra

Los rojiblancos visitarán el Estadio Nacional de Andorra la Vella el próximo 7 de diciembre a la hora del almuerzo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:22

La UD Almería afrontará su compromiso ante el FC Andorra el próximo domingo 7 de diciembre de 2025, en un encuentro correspondiente a una nueva ... jornada de LaLiga Hypermotion. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Andorra la Vella y dará comienzo a las 19:00 horas, que corresponde a las 20:00 horas en territorio andorrano.

