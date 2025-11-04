La UD Almería ya conoce el horario de su visita al FC Andorra

La UD Almería afrontará su compromiso ante el FC Andorra el próximo domingo 7 de diciembre de 2025, en un encuentro correspondiente a una nueva ... jornada de LaLiga Hypermotion. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Andorra la Vella y dará comienzo a las 19:00 horas, que corresponde a las 20:00 horas en territorio andorrano.

El conjunto rojiblanco volverá a actuar lejos del UDAlmería Stadium en una cita importante para seguir consolidando su posición en la clasificación. El choque ante el equipo del Principado supondrá además un nuevo examen fuera de casa para los de Rubi, que buscarán prolongar su buena dinámica ante un rival siempre competitivo en su feudo, tal y como lo viene demostrando en el actual campeonato, en el que el equipo dirigido por Ibai Gómez está a cuatro puntos de la zona de playoff, después de haber sumado cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. En el Estadio Nacional ha logrado 9 puntos, con victorias frente al Burgos (2-1) y Córdoba (3-1), empates frente al Mirandés (1-1), Granada (0-0) y Cádiz (0-0), y derrota con Leganés (1-2). Ha domicilio ha logrado los tres puntos en el Ibercaja Estadio de Zaragoza (1-3) y en El Sardinero (1-2), empató en Las Palmas (1-1) y encajó derrotas con el Eibar (2-0), Real Sociedad B (3-0) y Málaga (4-1).

Con el horario ya confirmado, los aficionados almerienses podrán planificar su desplazamiento o seguir el encuentro a través de las retransmisiones oficiales, en una jornada que promete emociones fuertes a orillas de los Pirineos.