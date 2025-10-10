Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UD Almería

La UD Almería conoce dos nuevos horarios

Los rojiblancos ya saben cuándo jugarán el partido de Copa y la primera visita indálica al Alfonso Murube de Ceuta

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:37

Comenta

A la UD Almería se le va despejando el calendario de compromisos oficiales con la confirmación de nuevas fechas tanto en Liga como en Copa. El equipo de Rubi ya conoce por completo el orden de los encuentros que afrontará durante las próximas semanas, en un tramo especialmente exigente en el que se combinarán desplazamientos largos y partidos de máxima intensidad.

En el horizonte más inmediato se encontraba la incógnita del debut copero, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa, que se disputará en el Artés Carrasco de Lorca. El encuentro ha quedado fijado para el miércoles 29 de octubre, a las 20.00 horas, justo entre dos choques de Liga programados en el UD Almería Stadium, lo que obligará a una cuidadosa gestión de esfuerzos por parte del cuerpo técnico.

Antes de ese desplazamiento copero, la UDA recibirá al Castellón en el partido correspondiente a la undécima jornada, que se disputará el domingo 26 de octubre a las 18.30 horas. Será una cita de enorme relevancia, ya que el conjunto castellonense es uno de los dos equipos que ha ganado últlimamente en el UDAlmería Stadium. Apenas unos días después del duelo en Lorca, el calendario volverá a exigir la máxima concentración, pues el sábado 1 de noviembre a las 21.00 horas, el conjunto rojiblanco volverá a jugar ante su afición para medirse a la SD Eibar, en la duodécima jornada liguera.

Se trata de un tramo intenso que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad del equipo para mantener la regularidad. Rubi contará con pocos días para recuperar a sus jugadores entre partidos, por lo que las rotaciones podrían convertirse en una herramienta fundamental.

Además, LaLiga confirmó también la fecha del encuentro de la decimotercera jornada, que supondrá la primera visita de la UD Almería al Alfonso Murube de Ceuta. Ese partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.15 horas, completando así una secuencia de compromisos exigentes con tres desplazamientos consecutivos en menos de dos semanas.

