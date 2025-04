El Almería condenado por los errores individuales

Once titular del Almería contra el Granada

Antonio del Rosal Sábado, 5 de abril 2025, 21:18 Comenta Compartir

7-Gonzalo Melero

Marcó un golazo desde fuera del área para empatar el encuentro nada más arrancar la segunda parte. Jugó con confianza y ayudó en defensa.

6-Luis Maximiano

No tuvo mucho trabajo durante la primera parte, en el penalti no pudo hacer nada y Boyé le engañó. Hizo un paradón para evitar el segundo del Granada antes del descanso. No pudo hacer nada reprochable en los goles.

3-Pubill

Cometió un penalti clamoroso sobre Rebbach que acabó en 1-0. El jugador no se vino abajó y generó mucho fútbol por el costado derecho, siendo un atacante más e incluso finalizando jugadas en el área del Granada CF.

6-Robertone

El argentino lideró al equipo en algunos tramos del partido, generando fútbol y llegadas sobre el área rival, aunque estuvo un poco desubicado en la última media hora del choque donde el Granada aprovechó los contragolpes.

6-Édgar

El defensa estuvo imperial durante la primera parte, destacó por su rapidez en las coberturas, algo que no es uno de sus puntos fuertes. Muy buena colocación del jugador que miminzó a los delanteros del Granada.

6-Baptistao

El brasileño se sacrificó mucho en defensa, pero le faltó chispa en ataque. En la segunda parte gozó de algunas ocasiones de gol, pero Mariño evitó que acabasen en el fondo de su portería. Baptistao mejoró su rendimiento.

7-Suárez

El delantero dejó algún destelló en la primera mitad, pero estuvo algo desconectado. Tuvo una ocasión clara de cabeza que Mariño evitó que fuese gol haciendo la mejor parada del partido.

6-Melamed

El atacante se echó el equipo a la espaldas, fue el jugador que más peligro generó durante la primera parte. Estuvo muy participativo e involucrado. Fue sustituido en la segunda mitad del partido sin un motivo claro.

5-Bruno Langa

El mozambiqueño hizo mucho trabajo sin balón y estuvo enfocado en defender, apareciendo menos en ataque. Salvó el 2-1 del Granada en un balón suelto sobre la línea de gol. Se desconectó del partido al final.

6-Radovanovic

El central estuvo muy rápido. De hecho, gracias a una acción individual suya evitó que el Granada marcase más goles en el comienzo. Justo cuando mejor estaba tuvo que ser sustituido por un golpe en el tobillo derecho.

4-Lopy

El centrocampista estuvo omnipresente en todas las partes del campo, tuvo menos llegadas a portería. El senegalés desapareció en el tramo final del partido cuando el Almería necesitaba controlar la medular.

Suplentes:

También jugaron Kaiky (5), que salvó el tercero del Granada, pero pudo hacer más en el gol de Villar; Arribas (4), muy desapercibido, se le debe de exigir más; Lázaro (4), que tiene minutos porque Rubi no tiene fondo de armario; Arnau (6), que reactivó al equipo saliendo del banquillo y le tocó jugar cuando más feo estaba el partido con dos goles de desventaja.