El Almería comenzó el partido con 'caraja' y empató antes del descanso

Hasta la suspensión del partido, el mismo vio a una UD Almería que volvió a verse sorprendida en un inicio que se le atragantó desde ... los primeros compases en el Alfonso Murube. El Ceuta, fiel a su presión alta y su intensidad en casa, golpeó en el minuto 2 con un tanto de Kuki Zalazar tras un error en la salida de balón rojiblanca, obligando al conjunto indálico a remar contracorriente desde el arranque. Aun así, los almerienses reaccionaron con carácter, equilibrando el juego y generando ocasiones claras antes del descanso, en un encuentro trabado, con imprecisiones, momentos de tensión y un ritmo marcado por la presión constante del cuadro local.

Demasiado pronto

Demasiado pronto comenzó el partido para la UD Almería de manera negativa, ya que en el minuto 2 el Ceuta plasmó un guion que se ha repetido en la mayoría de los encuentros disputados esta temporada en el Alfonso Murube. Konrad de la Fuente robó el balón a Daijiro Chirino, que quedó suelto para José Matos, cuyo centro fue rematado por Kuki Salazar. La jugada evidenció la presión alta del conjunto ceutí, con líneas adelantadas que complicaron la salida de los rojiblancos desde el inicio. A pesar de este inicio adverso, en el minuto 7 la UDAlmería tuvo su primera ocasión clara. Un balón largo de Dion Lopy sobre Adrián Embarba, que finalmente fue anulado por fuera de juego, que no era.

AD Ceuta: Guillermo Vallejo;Anuar, Carlos Fernández, Yago Cantero, José Matos;Kuki Zalazar, Youness, Rubén Díez;Aisar Ahmed y Konrad de la Fuente. 1 - 1 UD Almería: Andrés Fernández;Daijiro Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Álex Muñoz; Stefan Dzodic, Dion Lopy;Adrián Embarba, Sergio Arribas, Nico Melamed, y Patrick Soko. Goles: 1-0, m. 2: Kuki Zalazar. 1-1, m. 36: Adrián Embarba.

Árbitro: Morilla Turrión, navarro, auxiliado en el VAR por el castellano-leonés Milla Alvendiz. Amonestó al local Rubén Díez (m. 45+1) y a los visitantes Dzodic (m. 34), Lopy (m. 45+7).

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada en Segunda A, Liga SmartBank, celebrado en el Alfonso Murube, con más de un centenar de aficionados de la UDA.

A partir del minuto 10, el conjunto indálico comenzó a controlar más la posesión, aunque las pérdidas de balón seguían generando peligro. En el minuto 12, Konrad de la Fuente protagonizó una contra que terminó con un disparo desviado, y cinco minutos después, Andrés Fernández tuvo que intervenir con rapidez para evitar un remate cercano. En ataque, al conjunto rojiblanco le costaba superar las líneas de presión ceutí, justo cuando un incidente en la grada –una indisposición de un aficionado que debió ser trasladado a un centro hospitalario¡– detuvo el partido durante cerca de diez minutos. En el minuto 29, Aisar Ahmed tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja para el Ceuta, pero el guardameta rojiblanco estuvo atento para evitar el gol.

Combinación

La falta de presión en la zona ofensiva del Ceuta permitió que el Almería comenzara a generar peligro. En el minuto 35, una falta sobre Dzodic fue ejecutada por Adrián Embarba, cuyo disparo se envenenó tras botar en un césped irregular, superando a Guille Vallejo y equilibrando así el marcador. Acto seguido, Dzodic probó desde fuera del área en el minuto 37, aunque sin encontrar portería. La iniciativa siguió siendo rojiblanca, con una gran acción de Daijiro Chirino en el minuto 41, después de un robo de Patrick Soko en banda izquierda, que terminó en un disparo ligeramente cruzado.

En el descuento los errores continuaban marcando el desarrollo del partido, más allá del juego colectivo. En el minuto 45+6, un robo de Rubén Díez sobre Nelson Monte acabó en un centro que Marcos Fernández no logró concretar, encontrándose solo frente a Andrés Fernández. La sensación era que, a pesar de no desplegar su mejor fútbol, el Almería seguía generando ocasiones claras gracias a la movilidad y rapidez de sus mediocampistas y extremos, explotando los descuidos del rival.

La vara de medir

El conjunto indálico también tuvo una oportunidad destacada en el minuto 45+9 de la primera parte, en una acción de Dion Lopy que pudo haber cambiado el marcador antes del descanso. El mediocentro senegalés ejecutó un disparo potente desde fuera del área, que Guille Vallejo no logró controlar del todo, con Adrián Embarba preparado para rematar y dar la vuelta al marcador. La jugada reflejaba tanto la capacidad ofensiva del Almería como la fragilidad defensiva del Ceuta ante los ataques directos.

Finalmente, el partido mostró un contraste constante entre las imprecisiones y las ocasiones generadas por ambos equipos. La tarjeta que Kuki Salazar debió recibir en el minuto 45+10, pero de la que salió indemne, subrayó la intensidad del choque y la diferencia de criterio arbitral que afectaba al ritmo del partido. Mientras tanto, el Almería continuaba buscando desequilibrar el marcador mediante combinaciones rápidas y disparos desde fuera del área, evidenciando un encuentro marcado más por los errores y la presión rival que por el fútbol de posesión o construcción pausada.