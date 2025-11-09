Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Melamed entra el en área, con Anuar tratando de taparle. A. Lof
UD Almería

El Almería comenzó el partido con 'caraja' y empató antes del descanso

En el 2, se adelantó el conjunto caballa tras uno de varios despistes prolongados en el tiempo;Embarba hizo su séptimo gol con la colaboración de Vallejo

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

Hasta la suspensión del partido, el mismo vio a una UD Almería que volvió a verse sorprendida en un inicio que se le atragantó desde ... los primeros compases en el Alfonso Murube. El Ceuta, fiel a su presión alta y su intensidad en casa, golpeó en el minuto 2 con un tanto de Kuki Zalazar tras un error en la salida de balón rojiblanca, obligando al conjunto indálico a remar contracorriente desde el arranque. Aun así, los almerienses reaccionaron con carácter, equilibrando el juego y generando ocasiones claras antes del descanso, en un encuentro trabado, con imprecisiones, momentos de tensión y un ritmo marcado por la presión constante del cuadro local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  6. 6 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  7. 7

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  8. 8 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  9. 9 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  10. 10

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería comenzó el partido con 'caraja' y empató antes del descanso

El Almería comenzó el partido con &#039;caraja&#039; y empató antes del descanso