El Almería cambia con los cambios

La UDAlmería sacó un punto del Reale Arena gracias a los destellos de los cambios. Las entradas de Baptistao, Embarba, Arribas y André Horta cambiaron un escenario que anunciaba tormenta, porque la segunda parte la controló el cuadro rojiblanco, tras estar en manos del equipo txuri-urdin en una gris primera mitad.

Real Sociedad B: Fraga; Dadíe, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, m. 68); Carbonell, Mikel Rodríguez (Gorosabel, m. 61), Astiazaran (Lebarbier, m. 74); Ochieng (Marchal, m. 61), Carrera (Orobengoa, m. 68) y Mariezkurrena. 2 - 2 UD Almería: Andrés Fernández; Marco Luna, Chumi, Bonini, Álex Muñoz; Dion Lopy, Selvi Clua (André Horta, m. 61), Nico Melamed (Perovic, m. 87); Arnau Puigmal (Sergio Arribas, m. 73), Lázaro Vinicius (Adrián Embarba, m. 61) y Patrick Soko (Leo Baptistao, m. 73). Goles: 1-0, m. 34:Mariezkurrena. 1-1, m. 43:Melamed. 2-1, m. 47: Gorka Carrera. 2-2, m 83: Adrián Embarba.

Árbitro: Morilla Turrión, navarro, auxiliado en el VAR por el catalán Ávalos Barrera. Amonestó a Ochieng (m. 46), Carbonell (m. 49) y Peru Rodríguez (m. 68), del Sanse, y a Chumi (m. 17), Soko (m. 41) y Álex Muñoz (m. 46), de la UDA.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Campeonato de Liga de Segunda, Liga Hypermotion, celebrado en el Reale Arena con una asistencia de 4.172 espectadores.

Menos mal que en el banquillo estaban los que supieron cambiar el destino y una vez entraron, la UDAlmería se manejó bien hasta poner las tablas en el marcador para sumar un punto importante en un partido plomizo.

Con cambios

La UD Almería salió de inicio con algunos cambios en el once, Patrick Soko partió de titular al igual que Melamed en detrimento de Embarba. Baptistao dejó su lugar en el equipo a Arnau. Por primera vez esta temporada, el equipo de Rubi lució la tercera equipación, yendo de color negro y rosa. Los rojiblancos empezaron el encuentro con fuerza con alguna llegada al área, gracias a la potencia de Soko. Bonini, en los primeros minutos, estuvo a punto de dar un susto a Andrés Fernández, dejándole un balón muerto en el área, que el portero rojiblanco pudo solventar a tiempo. Durante los primeros quince minutos, Soko fue el que levantó a los rojiblancos en ataque, estando muy participativo. Al igual que Marcos Luna.

El lateral derecho estuvo muy inspirado durante el primera tiempo, realizando varios regates, teniendo profundidad por su costado y mostrando rapidez. La mayor parte del juego del Almería durante la primera parte fue por su banda. El Almería llegó al área de la Real Sociedad en un par de ocasiones durante el minuto 20, pero sin fortuna. Lázaro disparó desde fuera del área, tras una galopada, mandando el balón muy lejos de la portería de la Real Sociedad B. A lo largo de la primera parte, el conjunto donostiarra apenas tuvo posesión de balón, ni ocasiones, pero en alguna llegada sobre el área rojiblanca, puso en aprietos a la retaguardia indálica por falta de concentración.

Poca claridad

La UDA no sufrió en defensa, pero le faltó claridad durante la primera media hora de partido. En el 33, Luna hizo un penalti claro sobre Mariezkurrena. El lateral rojiblanco le dio una patada clara al vasco. El atacante txuri-urdin, anotó el 1-0 desde los once metros, aunque con un poco de fortuna, ya que Andrés Fernández tocó el balón y estuvo cerca de detener el penalti.

Tras el gol 'realista', el Almería pasó a ser un manojo de nervios, aunque se rehizo rápido, reaccionando al contragolpe, pero sin lograr disparar a portería. En el tramo final de la primera parte, el Almería fue un 'quiero y no puedo' en ataque, estando muy espeso, pero Melamed arrojó luz.

Gol 'psicológico'

En el minuto 43, el rojiblanco logró el empate, tras una gran jugada de los indálicos por la banda derecha. El delantero aprovechó un balón suelto dentro del área, tras un rebote de la defensa rival, para hacer un control orientado y finalizar con la pierna izquierda, poniendo el esférico en el palo largo de la portería de la Real B; haciendo inútil la estirada de Fraga. El tanto del Almería al borde del descanso evitó el descalabro de los rojiblancos durante el primer acto, donde estuvieron poco creativos y no arriesgaron nada en ataque.

Melamed que estuvo desparecido en la primera mitad, pero que en una de las pocas ocasiones que tuvo en sus botas la aprovechó. La UD Almería fue eficiente en el primer acto, ya que no tuvo ocasiones claras y en el único disparó que realizaron los rojiblancos sobre los tres palos acabó en el fondo de las mallas.

Segunda parte

La segunda parte comenzó poniéndose muy cuesta arriba para los indálicos, ya que en el 47, Gorka Carrera anotó el 2-1 de cabeza tras un gran centro de Astiazaran, desde la derecha. El jugador del Sanse remató, libre de marca –Chumi una vez más salió en la foto del gol– batió a un Andrés Fernández que no salió para despejar un centro que sobrevoló el área pequeña.

A partir del gol, Rubi movió el banquillo dando entrada a Embarba y a Horta. La UDAlmería llevó la iniciativa del partido, pero sin obtener premio. Adrián Embarba, nada más entrar, hizo una gran jugada individual, finalizando con un pase atrás desde la línea de fondo, pero el balón se paseó por el área sin encontrar rematador. Más tarde, en el minuto 68, el madrileño tuvo otra ocasión tras un mal despeje del portero del Sanse; Embarba disparó desde fuera del área, pero el balón lo despejó un defensor a córner.

En torno, al minuto 70, los cambios del Almería agitaron el partido junto con Soko que dio un paso adelante levantando al equipo. La Real Sociedad B renunció al balón, pero cada centro de Astiazaran llevaba veneno sobre el área del conjunto indálico.

Rubi puso toda la carne en el asador en el tramo final del partido, dando entrada a Leo Baptistao y a Sergio Arribas. El madrileño se incorporó tarde a la concentración porque fue padre. En el minuto 74, el hispano-brasileño tuvo el 2-2 en sus botas, pero falló un mano a mano o mejor dicho hizo un paradón Fraga, sacando una mano abajo que evitó el gol de Baptistao.

A raíz de los cambios, el Almería mejoró mucho en el partido, teniendo sus mejores minutos de fútbol y mereciendo el empate. Desde el minuto 60, el partido fue un auténtico monólogo del Almería, que embotelló a la Real Sociedad B, pero que le faltó puntería y claridad en los últimos metros. El conjunto donostiarra se limitó a salir a la contra, cuando el Almería perdía el balón, pero los rojiblancos se replegaban muy rápido, sin apenas dejarle opciones al equipo de Ansotegi.

'Embarbaridad'

En el minuto 83, el Almería puso el 2-2 en el partido gracias a un gran gol de Embarba. El equipo indálico trenzó una gran jugada por la banda izquierda que acabó con el gol del delantero madrileño. Álex Muñoz llegó casi hasta la línea de fondo, poniendo un pase atrás para que Embarba enganchara el balón con la pierna izquierda, colocando el esférico en la escuadra derecha de la portería de Fraga. El atacante rojiblanco marcó un golazo con la zurda, su pierna mala, anotando un gol que le quitó las 'telarañas' a la portería de la Real Sociedad B.

El conjunto vasco no dio su brazo a torcer a pesar del empate, ya que Lebarbier tuvo un disparo en el minuto 86 que mandó el balón rozando el larguero de la portería del Almería. Esta jugada generó un buen susto a los aficionados rojiblancos. Los indálicos no estaban satisfechos con el empate e insistieron en buscar el 2-3. Embarba fue el más destacado y tras el gol puso dos centros peligrosos al área, pero no encontraron rematador.

El equipo de Rubi no bajó los brazos y buscó la victoria hasta el último minuto, a través de centros y lanzamientos de esquina en partido con una mala primera parte de los rojiblancos, donde los errores propios le dieron vida al para rival, evitar que el Almería sumara los tres puntos.

Los indálicos mejoraron en la segunda parte gracias a los cambios que realizó Rubi, pero no fue suficiente para sumar un triunfo. Los rojiblancos cierran la tercera jornada puntuando y siguen sin conocer la derrota.