El Almería B busca recuperar sensaciones

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:34

El filial rojiblanco afronta este domingo una de esas citas que ponen a prueba la solidez de un proyecto en construcción. El escenario será el campo de la Deportiva Minera, el Municipal Ángel Celdrán, un feudo de reducidas dimensiones que exige adaptación y donde pocos equipos logran salir indemnes. El encuentro, que se disputa, a las doce del mediodía, estará dirigido por el colegiado valenciano Héctor Rodríguez Carballo.

El Almería B llega al duelo con la necesidad de reencontrarse después de un inicio de campeonato irregular, esperando hacerlo parecido al del pasado curso, en el que lo que no ganaba en casa lo conseguía a domicilio. El estreno en casa dejó una derrota frente al Recreativo de Huelva (0-2), algo normal teniendo en cuenta las 'cuentas' que hace el Decano, que no ve otra vía posible que la del ascenso de categoría;la reacción de los de Alberto Lasarte se produjo en Málaga con un triunfo trabajado (0-1), pero la semana pasada el Linares volvió a golpear en el Anexo del UDAlmería Stadium (0-1). Tres jornadas, un balance de tres puntos y la sensación de que el filial todavía busca un punto de continuidad. «Esta Liga es muy larga y muy dura, van a venir momentos malos y momentos buenos y en ese proceso tenemos que estar tranquilos. El proceso sigue siendo bueno, preparando un partido difícil, aprendiendo de los errores y trabajando mucho», reflexionaba el entrenador del filial indálico.

Arreglar las sensaciones

El técnico rojiblanco asumió, en los micrófonos de UDA Radio, que el equipo aún está lejos de su techo competitivo. «Todavía tenemos que ir a más. El otro día no tuvimos buenas sensaciones –se refería al encuentro disputado el domingo pasado frente al Linares–, no supimos leer bien el partido ni tener claridad en los últimos metros. Estuvimos muy individualistas y nos faltó entender cómo llevar el balón a esa zona de peligro». Aun así, el rojiblanco subrayaba que toca pasar página. «Ya estamos a viernes y hay que pensar en el próximo partido».

Y el próximo rival no es cualquiera. La Minera ha irrumpido en el campeonato con fuerza, sumando dos victorias –1-3 en campo del Xerez Deportivo y 1-0 en casa frente al Estepona– y un empate en Melilla (2-2). Con Vera como máximo goleador –dos dianas en los tres partidos–, el conjunto murciano ha demostrado pegada y solidez. Además, el factor campo juega a su favor. «El campo es pequeño, ya lo vimos el año pasado. Ellos lo dominan a la perfección, conocen los botes, las paredes, todas las acciones técnicas que en espacios reducidos se complican para el rival. A eso le sumas el balón parado, que tiene una importancia fundamental. Creo que va a ser uno de los favoritos a estar arriba», advertía Lasarte, que no escatimaba elogios al nuevo técnico minero, José Carlos Romero 'Checa' que dirigió al Xerez CD durante la pasada temporada. «Ya allí lo hizo muy bien, este año repite con una gran plantilla y encima con un buen planteamiento. Eso hace a la Minera un rival temible», reconocía Lasarte.

Contraste

El duelo de este mediodía, además, tendrá un matiz de contraste generacional. El filial almeriense, uno de los equipos más jóvenes de la categoría, frente a uno de los bloques más veteranos del Grupo IV de Segunda RFEF. Una diferencia que también condiciona el desarrollo de los partidos. «Sobre todo se nota en el manejo del marcador. Cuando van ganando, equipos experimentados como el Linares o la propia Minera saben controlar muy bien la situación. Nosotros tenemos que explotar la frescura, correr, tomar mejores decisiones y hacer nuestro partido», explicaba el preparador rojiblanco.

A pesar de la dificultad del reto, Lasarte se mostraba ambicioso. «Ellos llegan invictos, pero nosotros también lo estamos fuera de casa. Queremos seguir sumando lejos de casa, porque en casa no hemos estado bien. Creo que es un buen día para que dejen de estar invictos y poder disfrutar de una victoria ante un rival que apunta alto este año», deseaba el jiennense.

La visita a la Minera se convierte así en una oportunidad doble para el Almería B, volver a sumar, recuperar confianza y, sobre todo, enviar un mensaje de crecimiento en un campeonato exigente en el que, como subrayaba Lasarte, «la tranquilidad es necesaria, pero con la premura de mejorar sensaciones cuanto antes».