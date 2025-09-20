El Almería B busca consolidarse en casa frente a un Linares rocoso

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

El Almería B encara hoy domingo a las 12:00 horas en el Anexo la tercera jornada del Grupo IV de Segunda Federación ante un rival histórico y exigente, el Linares Deportivo. Después de la derrota inicial en casa frente al Recreativo de Huelva, el filial rojiblanco logró una victoria a domicilio ante el Málaga CF B (0-1), que le devuelve confianza y permite afrontar el duelo con ambición. Por su parte, el Linares ha sumado dos empates frente a Águilas y Estepona, equipos de alto nivel que aspiraron al playoff la temporada pasada, lo que refleja su consistencia y adaptación temprana a la categoría.

Este choque, por tanto, se presenta como un duelo de contraste. Frente a frente se ven las caras una UD Almería B en construcción frente a un Linares Deportivo consolidado, con la necesidad de encontrar automatismos defensivos y ofensivos para imponerse en casa.

Pulso táctico

El enfrentamiento será un pulso táctico donde el Almería B deberá gestionar la posesión con criterio y leer los movimientos rivales en tiempo real. El conjunto linarense suele jugar con bloque alto, presión intensa tras pérdida y salida rápida por las bandas, buscando siempre generar superioridad en los costados y crear desequilibrios cerca del área rival. Ante esto, el filial rojiblanco debe organizar sus líneas defensivas con disciplina, retrasar la recepción de interiores rivales y cerrar espacios entre líneas, evitando que los pases filtrados al espacio generen situaciones de peligro. «Queremos sacarnos la espina de la primera jornada y saldremos con el cuchillo entre los dientes», subrayaba el técnico indálico, Alberto Lasarte, apelando a la concentración máxima desde el pitido inicial.

Otro punto clave será la defensa de las jugadas a balón parado. El Almería B encajó en la primera jornada un gol a balón parado que condicionó el partido y el Linares es un equipo que potencia esta faceta con centrales fuertes y lanzadores precisos. El trabajo táctico de esta semana se ha centrado en ajustar marcas, distancias y referencias, así como en coordinar al portero y la línea defensiva para anticiparse a los remates. «Tendremos que estar muy concentrados y evitar que ocurra lo de la primera jornada», insistía Lasarte, consciente de que un descuido en esta faceta puede resultar decisivo. Además, el control de segundas jugadas y rechaces será determinante para mantener la portería a cero.

Equilibrio

En ataque, el Almería B deberá equilibrar amplitud, cambios de orientación y movilidad de los delanteros para abrir huecos en una defensa organizada. Los extremos tendrán que combinar desbordes y diagonalizaciones, mientras que los mediapuntas de segunda línea deben llegar con criterio para generar superioridad y sorprender a los centrales rivales. El juego posicional, la pausa en la circulación y la lectura de los espacios libres serán claves para encontrar huecos entre líneas y definir ocasiones de gol de calidad. Además, el equipo debe ser capaz de mantener un ritmo de balón controlado para evitar contragolpes letales por parte del conjunto linarense.

La transición defensa-ataque es otro aspecto crucial del encuentro. El Linares es agresivo en las recuperaciones y busca castigar cualquier pérdida con transiciones rápidas. Por ello, el Almería B necesita aplicar presión inmediata tras pérdida para recuperar en zonas adelantadas, y cuando esto no sea posible, replegar con líneas compactas para cerrar espacios y evitar filtraciones. La coordinación entre mediocampo y defensa será fundamental para contener las diagonales de los interiores y los desbordes por banda, mientras que la comunicación constante permitirá mantener la estructura y evitar rupturas que puedan derivar en oportunidades claras para los visitantes. «Tenemos que mejorar en muchos aspectos porque contamos con una plantilla con muchos cambios y necesitamos tiempo para terminar de acoplar a los jugadores», apuntaba Lasarte, que busca equilibrio entre corrección táctica e intensidad ofensiva.

Finalmente, la combinación entre solidez defensiva, precisión en la circulación y efectividad en los últimos metros marcará la diferencia en este duelo. La presión alta, el control de los espacios entre líneas y la gestión de los momentos de partido serán determinantes, mientras que el arbitraje de Carlos Albaladejo García puede influir en el ritmo y en la interpretación de faltas y saques. «Buscamos hacernos fuertes en casa para cimentar en nuestro campo el objetivo de la permanencia», concluyó Lasarte, resumiendo la estrategia de un Almería B que, pese a estar en construcción, tiene la capacidad de competir de tú a tú ante un Linares sólido y experimentado, en un duelo que promete intensidad, detalles tácticos y exigencia física.