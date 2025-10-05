El Almería B busca aire en el Anexo ante un Águilas rocoso

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 5 de octubre 2025, 00:02 Comenta Compartir

El Almería B encara hoy (12:00 horas, Anexo) un partido que puede marcar un punto de inflexión en su inicio de temporada. El filial, que ha perdido los dos encuentros disputados en casa, frente a Recre y Linares, y que llega además de una dolorosa derrota en el campo de la Minera, necesita imperiosamente sumar de tres para no seguir anclado en la parte baja de la clasificación. «Tenemos que resarcirnos y ganar ya en casa. No es normal en nosotros, como tampoco llevar solo un gol a favor», reconocía sin rodeos Alberto Lasarte, consciente de que la reacción no puede esperar más.

El arranque está siendo duro para un equipo con una plantilla muy renovada y que aún busca su identidad. Hasta ahora sólo ha saboreado la victoria en la segunda jornada, en el feudo del Malagueño, donde marcó su único gol, y desde entonces ha acumulado derrotas que han frenado cualquier atisbo de confianza. Aun así, el técnico estaba convencido de que el grupo dará un paso adelante. «Estamos muy preparados para afrontar el encuentro. Hemos trabajado con muchas ganas, reseteando cosas, cambiando cosas, para estar listos. Si conseguimos esos tres puntos damos un salto importante y nos veremos de otra manera».

El rival no es menor. El Águilas, presidido por Alfonso García, ha tenido un inicio irregular pero competitivo, con un triunfo en la primera jornada ante el Yeclano (2-1), un empate a domicilio en Linares y otro en casa frente al Xerez CD (0-0), antes de caer el pasado fin de semana contra el Extremadura (1-2). A pesar de esa derrota, el conjunto murciano mantiene intactas sus credenciales de candidato al ascenso. «Es un equipo muy rocoso, sólido, intenso, con experiencia, que luchará por estar arriba y que en ataque tiene jugadores importantes. Es un equipo típico de la categoría, complicado, pero al que podemos ganar si hacemos las cosas bien», advirtió Lasarte.

La derrota encajada en La Minera ha obligado a un análisis interno del que el vestuario ha salido reforzado. El propio técnico lo explicó en UDA Radio. «Fue un momento complicado, pero lo hemos superado. Lo hemos hablado todos juntos y lo que queremos es que llegue cuanto antes el próximo partido. Tenemos que olvidar rápidamente lo que pasó, corregir lo que hicimos mal, que fueron muchas cosas, y tener toda la energía y el optimismo de que vamos a ganar al Águilas». El discurso es aprender de los errores y mirar hacia adelante sin recrearse en tropiezos.

Sin respiro

El calendario tampoco ofrece respiro al filial, que tras el duelo con los aguileños tendrá que enfrentarse a varios equipos llamados a pelear en la parte alta. «Este equipo ya ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de enfrentarse a este tipo de rivales y con buen resultado. No podemos entrar en la dinámica de pensar que todas las semanas son partidos imposibles. Claro que son rivales duros, pero también son ganables», subrayó convencido de que los suyos tienen argumentos para competir contra cualquiera.

Más allá de lo futbolístico, Lasarte volvió a insistir en la necesidad de encontrar una fortaleza propia como local, independientemente de la asistencia. «Tenemos que hacernos fuertes por nosotros mismos y por los 20 que nos ayuden, o los 50 o los 100 que vengan a apoyarnos. El que venga, bienvenido sea, pero no podemos depender de eso. En un filial hay que buscar otras motivaciones». Un mensaje directo a una plantilla joven que, como recuerda su entrenador, debe aprender a dar «el 99,9% si no puedes dar el 100%, porque con el 70% no vamos a ningún sitio».

En ese sentido, el técnico reconoce que busca líderes dentro del vestuario que ayuden a marcar el camino. «En un filial siempre es complicado porque los jugadores son jóvenes, pero claro que intentamos que los más veteranos, los que llevan más tiempo en el club, transmitan a los demás lo que significa competir aquí. Esta categoría es muy complicada y requiere máxima exigencia», explicó. La idea está clara, crecer como equipo desde dentro para poder revertir la dinámica cuanto antes.

Los abonados del Almería podrán acceder gratuitamente al partido con su carné rojiblanco, mientras que para el público en general la entrada tendrá un coste de 10 euros. La cita, arbitrada por el valenciano López Rodríguez, se presenta, por tanto, como una buena oportunidad para reconciliarse con la afición, sumar una victoria necesaria y empezar a construir la solidez que exige una categoría donde los puntos pesan desde el principio. El Almería B busca resetear sensaciones, sacudirse dudas y demostrar que tiene argumentos de sobra para mirar hacia arriba.