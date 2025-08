La UD Almería blinda a una de sus perlas hasta el 2029

Antonio del Rosal Sábado, 2 de agosto 2025, 19:46 Comenta Compartir

Marco Perovic, el joven serbio de 19 años, cuajó su mejor partido con el primer equipo de la UD Almería desde que llegó hace algo más de un año al filial. Es cierto, que fue un amistoso de pretemporada contra un equipo de la liga de Emiratos Árabes Unidos, pero el montenegrino fue el mejor en el choque contra el Al-Jazira, por sus destellos de calidad y por el golazo que sirvió para dar la primera victoria.

El extremo zurdo habló para los medios oficiales de la UD Almería sobre como se siente al estar realizando por primera vez la pretemporada con un equipo profesional, destacando que «tengo mucha ilusión puesta en esta temporada, para poder estar con el primer equipo. Es mi primera vez haciendo la pretemporada con la UD Almería y quiero demostrar que quiero estar aquí y que el Almería es parte de mi vida», aseguró el jugador internacional. El atacante explicó en primera persona como fue vivió el gol contra el Al-Jazira, describiendo que «pues he visto que Selvi me va a dar pase, he venido y de primera ha jugado a Lázaro. No pensaba que él me iba a dar ese pase y al fondo quería recibir y al final, como portero salía, quería pisar la bola y al final salió muy bien».

El futbolista recordó su debut en la Liga Hypermotion contra el Córdoba, cuando estuvo a punto de marcar, detallando que «en aquel partido contra el Córdoba que el equipo iba ganando sobradamente, el míster me dijo que me centrara en atacar. Chute a portería, cerca de marcar, pero finalmente mi remate sirvió para que hiciera el gol Baptistao, que acabó anotando (explicó entre risas)», aseguró Perovic.

Consejos de Rubi

Perovic habló sobre las consignas que le da Rubi, durante los entrenamientos y los partidos, desvelando que «me dice siempre tengo que intentar encarar, jugar el uno contra uno, pero que estoy bien posicionado habitualmente, que en defensa siempre cierro y que estoy bien tácticamente durante los noventa minutos», afirmo el rojiblanco.

El montenegrino, explicó en español que también puede jugar de lateral izquierdo, recordando que «alguna vez he jugado con mi selección de lateral y en filial jugué como carrilero, pero al final me gustó mucho también jugar en esa demarcación y no me importaría jugar de nuevo en la línea de atrás».

El delantero explicó que ha hecho mucho trabajo fuera del césped para mejor su rendimiento, respondiendo que «he hecho mucho trabajo, no solo esta pretemporada y el año pasado también. En el momento en que he subido al primer equipo, he hecho mucho trabajo físicamente y también psíquicamente. Creo que eso es muy importante para un jugador».

Nuevos fichajes

Marco Perovic también evaluó la llegada de los nuevos fichajes, confesando que «todos se han adaptado muy bien. Trabajamos mucho, el míster dice muchos detalles. Trabajamos como equipo, estoy feliz con cómo trabaja el equipo. Hemos ganado el primer partido amistoso, es importante. Ahora viene otro, hay que trabajar más también y prepararse para la nueva temporada». El monetenegrino, comentó que está muy pendiente de Dzodic que es serbio para mejorar su adaptación, comentando que « le ayudo todo lo que necesita en el campo. Si no entiende algo, le explico o algo así, pero él entiende también bastante cosas y se adaptó bastante bien».

Marko Perovic, jugador de la UD Almería, ha ampliado a junio de 2029 su contrato con la entidad rojiblanca, a la que llegó la pasada temporada para jugar en el filial. Disputó 14 partidos con el «B» en Segunda Federación, marcando 3 goles. Pronto destacó y paso a la dinámica de la primera plantilla. En LALIGA HYPERMOTION fue alineado 6 encuentros, además de en 2 de la Copa del Rey.

Actualmente el extremo zurdo, que es internacional con Montenegro en categoría inferiores -tiene 19 años- se encuentra en la concentración de Marbella con el primer equipo ya que Rubi cuenta con él. Hasta el momento ha jugado en los dos partidos amistosos realizados en el stage marbellí, actuando como extremo y también haciendo de carrilero. Contra el al Jazira marcó el gol de la victoria… un golazo.

El Almería sigue demostrando que es un gran club para la progresión de futbolistas, con las ventas de Pubill y Suárez a equipos de nivel Champions, queda demostrado que los jóvenes del Almería pueden llegar a la elite del fútbol, a pesar de jugar en Segunda División. Algo que ya reconoció públicamente Rubi y que las ventas del Almería lo están demostrando con jugadores como Darwin Núñez, Sadiq, El Bila Touré, Babic y un largo etc.

Con la ampliación de contrato de Perovic, el joven jugador de 19 años apuesta por mejorar y asentarse en el equipo indálico de la mano de Rubi, con el fin de lograr la madurez futbolística. Otro de los canteranos que está teniendo una gran progresión es Pedro Fidel, el jugador dio el salto del juvenil al primer equipo, aunque todavía no ha debutado con el primer equipo del Almería. El defensa de 18 años ha tenido muchos minutos durante los partidos de pretemporada y todo apunta a que esta temporada seguirá entre el primer equipo y el filial de Alberto Lasarte. El ejemplo más reciente de la cantera rojiblanca es Rubén Quintanilla que tras pasar por el filial hace un año, ha cogido experiencia en la Liga Hypermotion jugando como cedido en el Burgos, tras jugar algunos partidos con la UD Almería.