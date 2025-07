En el Almería no están todos, pero ya hay base

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 7 de julio 2025, 23:29 Comenta Compartir

Hay equipos que se preparan para competir y equipos que se preparan para ascender. La diferencia no está en el escudo, ni siquiera en la historia reciente, sino en cómo se trabaja cuando nadie mira. En el detalle, en el tiempo de reacción, en la forma de anticiparse al mercado. El Almería ha elegido no esperar. No quiere volver a llegar tarde. Y por eso ha activado el mercado con rapidez, con discreción y con criterio, porque la próxima temporada empieza mucho antes del primer partido. No se trata sólo de fichar, sino de hacerlo a tiempo porque, en Segunda, cada error se paga caro, pero cada acierto temprano se convierte en ventaja.

El curso pasado dejó la sensación de que el equipo se quedó a un paso de todo. Ni fue un fracaso rotundo ni un éxito claro, pero sí una temporada de tránsito, de reconstrucción sobre la marcha. Faltó continuidad, algo de profundidad, pero sobre todo convicción en momentos clave. La UDA fue un equipo capaz de competir con cualquiera, incluso de mostrar un juego atractivo por fases, pero al que le faltó el remate final. Aun así, el bloque se mostró competitivo, con tramos de buen fútbol y logró colarse en la pelea final por el ascenso, rozando ese playoff que habría cambiado el relato completo del curso. El mensaje, tras el cierre de campaña, era claro. No hace falta una revolución, pero sí un punto más. Una marcha más alta. Un giro de calidad y constancia que permita mirar hacia arriba sin titubeos. Y eso es justo lo que se busca con los primeros movimientos del verano.

Han llegado tres fichajes que, sin levantar portadas, ofrecen lógica y perfil competitivo. El neerlandés Daijiro Chirino, lateral derecho procedente del Castellón, un futbolista joven, vertical, con hambre de consolidarse en el fútbol profesional tras dos grandes temporadas en Castellón. No es un nombre de relumbrón, pero sí una apuesta con recorrido. Lo acompaña por el flanco izquierdo Álex Muñoz, que aterriza desde Las Palmas con una mochila cargada de experiencia en Segunda y una capacidad contrastada para defender con solvencia y sumar desde atrás. Sabe lo que es ascender y sabe cómo se sufre en la categoría. Por delante, en la zona donde todo se decide, aparece Patrick Soko, un viejo conocido del fútbol español, desequilibrante, eléctrico, con ese perfil tan codiciado en Segunda de jugador que desatasca partidos desde la nadam capaz de romper defensas cerradas con un arranque.

No son nombres mediáticos, ni llegan con focos ni con discursos grandilocuentes, pero sí son jugadores con sentido. Fichajes útiles, realistas, que encajan en una estructura que no necesita reconstrucción total, sino retoque inteligente. Piezas útiles para construir un once competitivo desde el primer día, para no perder ni una jornada de rodaje y para llegar al inicio de la temporada con más certezas que pruebas. Lo más importante es que el club se mueve pronto. Sin estridencias, pero con rumbo. Porque en esta categoría, donde cada punto vale una vida, no se puede improvisar en septiembre lo que no se cocinó en julio. Quien quiere subir, lo demuestra desde el primer entrenamiento. Desde la primera llamada del mercado. El Almería, al menos en este arranque de verano, lo está haciendo. Con pasos pequeños, sin ruido, pero bien dirigidos. Faltan nombres, por supuesto. Hace falta gol, liderazgo en el centro del campo, jerarquía para partidos grandes. Pero lo que no falta es un plan. Y eso, tras años de tropiezos, volantazos, giros de timón sin rumbo claro, ya es una noticia por sí sola. El ascenso empieza en julio. Y esta vez, Almería no quiere que se le escape el tren.

Fijos

La plantilla, que comienza el trabajo de pretemporada el próximo lunes, tiene ya una columna vertebral clara sobre la que Rubi podrá empezar a construir. Sin embargo, conviene no precipitarse porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. Lo que hoy parece sólido puede cambiar en cuestión de días. De aquí a que cierre el mercado de verano el próximo 31 de agosto a la medianoche, el equipo indálico tiene todavía muchas piezas por ajustar. Pero hay algo que no se puede negar y es que se ha avanzado en puestos clave, sobre todo teniendo en cuenta las más que probables salidas de Marc Pubill y Luis Javier Suárez, así como la ya confirmada cesión de Bruno Langa y la venta de Arnau Solà.

Como cada verano, el equipo indálico también se enfrenta al habitual rompecabezas de los futbolistas cedidos que regresan a casa. Hasta nueve jugadores deben reincorporarse a la disciplina rojiblanca y, como es lógico, no todos se van a quedar a las órdenes de Rubi para afrontar el campeonato. Llega el tiempo de las pruebas, de las oportunidades para algunos y de las decisiones complicadas para el cuerpo técnico. Se instala aquello tan normal en estas fechas de las 'puertas giratorias', ese constante ir y venir que condiciona entrenamientos, dinámica de vestuario y planificación de plantilla.

Uno de los puntos calientes es el lateral derecho. La salida de Marc Pubill, todavía no cerrada de forma oficial, no tiene sustituto directo. Podría ser Daijiro Chirino, pero su perfil es más versátil que específico. La realidad es que el neerlandés jugó más partidos como central que como lateral, acumulando 23 encuentros el curso pasado en esa posición, aunque también ha actuado en banda. En paralelo, el club trabaja para incorporar a Marcos Luna, futbolista del Real Zaragoza, que parece estar cada vez más cerca de vestir de rojiblanco. Además, regresará tras su cesión en el Troyes de la Segunda División francesa el lateral Houboulang Mendes, otra opción para ese costado, pero con pocas opciones.

En la izquierda, la cesión de Bruno Langa deja a Álex Muñoz como principal candidato a ocupar esa plaza. El alicantino cuenta con amplia experiencia tanto en Primera como en Segunda, con un perfil serio, disciplinado y capaz de rendir desde el primer día. Su fichaje cobra más valor si se confirma la salida de Álex Centelles, que se encuentra en el mercado, y tras la marcha definitiva de Arnau Solà. El joven lateral, que llegó desde el FC Barcelona con contrato en vigor hasta 2027, no llegó a estrenarse en partido oficial con la UDA y, tras tres cesiones, recalará en el Arouca portugués en una operación que ronda el medio millón de euros, con los rojiblancos reservándose el 45% de los derechos de una futura venta.

Overbooking

Dos de las zonas donde más competencia se prevé son el centro del campo y la delantera, aunque en esta última la situación es más compleja. Hay overbooking de jugadores, pero no todos con nivel ni encaje real para quedarse. Rubi tendrá que hilar fino para decidir quién cuenta y quién no. En la medular, vuelve el ghanés Idrissu Baba, aunque todavía necesitará sesiones de entrenamiento específicas tras su intervención quirúrgica el pasado enero. Su regreso es casi como la llegada de un fichaje nuevo, un recurso que puede resultar clave si recupera su mejor versión.

En esa zona también están Marcos Peña y Rubén Quintanilla, que apuntan a hacer la pretemporada con el primer equipo, así como otros nombres asentados o con contrato en vigor como Dion Lopy, Gonzalo Melero, Gui Guedes y Lucas Robertone, que podría ser uno de los pilares del equipo, si no aparece una oferta irrechazable. También la puede haber sobre Dion Lopy. El senegalés está en el punto de mira del Real Betis, con un par de millones de euros como 'tapujo' para cerrar la operación.

La delantera está marcada por la situación de Luis Javier Suárez, cuyo traspaso al Sporting de Portugal está muy avanzado. La operación depende del movimiento paralelo que los lisboetas tienen con Viktor Gyökeres. El Arsenal está dispuesto a pagar 65 millones fijos más 15 en objetivos, pero el club portugués quiere reajustar la fórmula, subir el fijo a 70 y bajar los objetivos a diez millones. Mientras, la UDA peina el mercado para incorporar un delantero que llegaría desde fuera de LaLiga, con un perfil que complemente lo que ya hay. Actualmente, están en nómina Leo Baptistao y Marezi, además de los cedidos Koné y Marciano, que regresan al grupo. También se espera la oficialización de la salida de Rachad, otro movimiento que abriría hueco.

En segunda línea ofensiva, también hay nombres por resolver. Vuelven los cedidos Adrián Embarba y Arvin Appiah, aunque su continuidad está en el aire. Se suman al grupo Sergio Arribas, Nico Melamed y el recién fichado Patrick Soko, una pieza que puede ser más importante de lo que parece si encuentra continuidad.

El verano será largo. Las decisiones no están todas tomadas. No están todos, pero ya hay base. Y eso, en un club que sabe lo que es llegar tarde, ya es una forma de empezar a correr con ventaja.