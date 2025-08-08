Al Almería se le 'atraganta' el Elche

Antonio del Rosal Viernes, 8 de agosto 2025, 21:41 Comenta Compartir

La UD Almería afrontó su primer amistoso de nivel contra el Elche, uno de los equipos recién ascendidos a Primera División. Rubi puso sobre el tapete un once titular de mucha calidad con Melamed, Chirino, Soko y André Horta, el portugués debutó como titular con la UD Almería. Los rojiblancos hicieron un planteamiento inicial renunciando el balón y entregándose al Elche, el conjunto almeriense fue un bloque atrás durante el arranque, jugando con las líneas muy juntas para no darle posibilidades al Elche.

Poco a poco la UD Almería fue ganando terreno en el partido, realizando transiciones largas y sobretodo realizando varios robos. Durante la primera media hora, el equipo de Rubi hizo un trabajo perfecto sin balón, no le dejó ni un metro al Elche. Aunque los rojiblancos estaban jugando bien no generaron muchas ocasiones, antes de la media hora la única llegada fue un centro que estuvo a punto de rematar con la pierna derecha, pero que se anticipó Iturbe. El jugador más activo del Almería durante el primer acto fue André Horta, el portugués hizo varias jugadas individuales y se hecho el equipo a las espaldas, siendo el líder de la medular.

Zarpazo de Álvaro Rodríguez

Aunque el conjunto ilicitano no tiró no generó ni una llegada hasta que Álvaro Rodríguez se sacó de la chistera un gol en el minuto 28 del partido, el ex delantero del Real Madrid puso el 0-1. El internacional uruguayo hizo un control orientado de espaldas a la portería, marchándose de su marca que era Pedro Fidel y plantándose solo ante las barbas de Fernando Martínez, batiendo al portero rojiblanco por bajo, tras un disparo raso y colocado con la pierna derecha. El Almería reaccionó tras el gol, aunque con poco acierto. En la siguiente jugada, André Horta realizó un gran disparo desde la frontal del área que estuvo a punto de ser un golazo, pero lo evitó Iturbe despejando el balón a córner. Los rojiblancos realizado varios saques de esquina, pero sin encontrar portería. A partir de aquí, el conjunto indálico se centró en defender y solo atacó al contragolpe. En uno de esos contraataques, los rojiblancos tuvieron el empate en las botas de Arnau, pero el extremo mandó el disparo con la derecha fuera de los tres palos. A pesar del gran pase en largo de Fidel y de la 'pinchadita' de Arnau que se plantó solo en el área rival, el catalán no apuntó bien el lanzamiento. Los minutos finales de la primera parte, terminaron con el Elche como protagonista, realizando varias llegas al área del Almería, pero sin un peligro excesivo.

Segunda parte

La segunda mitad arrancó igual que terminó la primera, con un Almería bien plantado y con el Elche haciéndose con la posesión. En los primeros minutos del segundo tiempo, el Elche tuvo una ocasión de cabeza, pero estuvo bien posicionado Fernando para hacerse con el balón. Ante la falta de fútbol ofensivo, Rubi introdujo en el campo en el minuto 60 a Arribas y a Lázaro Vinicius. Aunque, previamente el técnico rojiblanco puso también sobre el tapete a Lopy y a Álex Muñoz. En el minuto 63, el Almería volvió a avisar, pero una ocasión clara en las botas de Lázaro murió como una ola en la orilla. El brasileño se planto en el área rival, pero acabó disparando mansamente con la pierna izquierda al palo corto de la portería defendía por Iturbe. Unos minutos más tarde, el brasileño de nuevo amenazó al Elche con una gran recuperación en el centro del campo, pero la osadía le llevó al rojiblanco a buscar un gol imposible, disparando desde el centro del campo. Otra de las ocasiones que tuvo el Almería, fue un disparo de Álex Muñoz, desde el balcón del área, que acabó en los dominios de Iturbe. Mientras tanto el Elche intentaba ejercer una presión alta, pero sin efecto. A lo largo del primer cuarto de hora del segundo acto, un ex rojiblanco como Rafa Núñez tuvo varias incursiones por su banda que incordiaron bastante a la retaguardia del Almería.

El Almería se volcó al ataque durante casi toda la segunda mitad y en la recta final del partido, los rojiblancos asediaron al Elche atacando por las dos bandas, con las internadas de Perovic y de Embarba. En el minuto 89, Dion Lopy se sacó un 'latigazo' con su pierna izquierda. El senegalés se giró y desde el vértice del área sacó un disparo peligro que despejó a córner Iturbe, que fue el mejor jugador del partido junto con Álvaro Rodríguez, estuvo muy seguro el nuevo guardameta del Elche. Los rojiblancos terminaron el partido atacando, la misma falta que tuvo Arribas contra el Águilas, desde el mismo lugar la tuvo contra el Elche, pero en este caso no pudo marcar gol. De nuevo, Iturbe hizo una gran intervención. Esa fue la última jugada del partido.

La UD Almería terminó perdiendo, y no logró marcar ningún gol. El primer rival de Primera al que se enfrenta en la pretemporada, coincide con otra derrota del conjunto indálico en la pretemporada. Todos los jugadores de la plantilla tuvieron minutos, salvo el portero Andrés Fernández, hay que recordar que fueron baja Nelson Monte y Bruno Iribarne por lesión. A pesar de que Bonini, el reciente fichaje del Almería, ya fue anunciado de forma oficial y que estuvo con la indumentaria del Almería sobre el césped del campo, el italiano no estuvo convocado, pero aprovechó para ver a su nuevo equipo desde la grada e ir conociendo a sus nuevos compañeros. El Almería terminará la pretemporada contra el Al-Nassr.