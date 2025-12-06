El Almería aprueba con suficiente ante el Andorra

9-Arribas

El madrileño tuvo en la segunda mitad una gran actuación, marcó un golazo con la zurda desde el balcón del área, a disparo ... cruzado. Arribas hizo un doblete, marcando el segundo tras un rechace.

8-Andrés Fernández

El guardameta salvó al equipo de encajar gol en los primeros minutos. Mostró una gran seguridad durante todo el partido, realizando paradas salvadoras y sacando algunos mano a mano a los delanteros del Andorra.

7-Chirino

El lateral fue de los más peligrosos del Almería, generó mucho fútbol ofensivo por su costado, recuperó varios balones y llegó hasta línea de fondo; fue un 'dolor de cabeza' para el Andorra durante el partido.

6-Nelson Monte

El central salvó sobre la línea de gol el 1-0 en la primera parte. Aunque estuvo muy concentrado durante todo el partido;se despistó en una acción del final del partido que le costó el gol en contra a la UD Almería.

6-Soko

El ariete tuvo un remate de cabeza a la media hora de partido que Áron evitó que fuese el primer gol. Estuvo muy participativo, generando huecos arriba y peleando todos los balones; el africano fue sustituido en la segunda mitad.

8-Embarba

El atacante no tuvo mucho protagonismo ni pudo marcar, pero trabajó mucho para el equipo y mejoró su nivel en la segunda parte. Embarba le dio una asistencia a Lopy, pero el senegalés falló la ocasión.

6-Gui Guedes

El portugués estuvo omnipresente en todas las partes del campo, incluso generando alguna llegada al área rival. El luso no rifó ningún balón y trabajó en la recuperación de balones.

5-Bonini

El defensa estuvo a punto de hacer un penalti antes del descanso; no estuvo tan fino como en otras jornadas. El italiano se lesionó antes del descanso y tuvo que dejar su sitio a Pedro Fidel.

6-Dzodic

El medio centro asistió en el primer gol a Arribas, aunque fue un pase sencillo sin mérito. El serbio tuvo un gran papel en la destrucción del juego del rival, también se sumó al ataque.

7-Lopy

El senegalés estuvo poco participativo durante la primera parte. Aunque en la segunda parte estuvo cerca de hacer el 0-1 con un gran disparo con la zurda que salvó milagrosamente Áron, sacando la mano izquierda abajo.

7-Álex Muñoz

El lateral tuvo que centrarse en defender y no pudo prodigarse mucho en ataque. Tras el 0-2, el lateral pudo soltarse en la faceta ofensiva colgando algunos centros al área del Andorra, pero sin resultado.

Suplentes: También jugaron Pedro Fidel (5), que tuvo un resbalón que le pudo costar el gol al Almería y no estuvo atento en el gol del Andorra; Thalys (5), que recuperó un balón que acabó en gol siendo el 0-1; Arnau (6), que tiró algunas veces sobre la portería rival, y Luna (5), que no atacó durante los minutos que estuvo en el campo y vio una amarilla.