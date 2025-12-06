Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Once inicial del Almería contra el Andorra A. Lof
UD Almería

El Almería aprueba con suficiente ante el Andorra

Sergio Arribas, con dos goles, fue el mejor jugador del partido y también fue determinante

Antonio del Rosal

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:13

9-Arribas

El madrileño tuvo en la segunda mitad una gran actuación, marcó un golazo con la zurda desde el balcón del área, a disparo ... cruzado. Arribas hizo un doblete, marcando el segundo tras un rechace.

