8-Embarba

El madrileño marcó el gol del empate en la segunda parte, le dio profundidad y verticalidad a la UD Almería, salvando un punto importante para los rojiblancos. Embarba ejerció de líder del equipo.

5-Andrés Fernández

El guardameta murciano estuvo muy dubitativo desde el minuto uno, es cierto, que estuvo a punto de parar el penalti, pero en el segundo gol pudo hacer mucho más, ya que se quedó dentro de la 'cueva'.

7-Álex Muñoz

El lateral se ha convertido en un fijo para Rubi y en el dueño del lateral izquierdo; asistió a Embarba en el empate a dos. El futbolista proporcionó mucha fiabilidad al equipo en defensa, sumándose al ataque en los momentos idóneos.

6-Bonini

El central italiano empezó algo despistado los primeros minutos, mostró un nivel muy superior al de Chumi, ya que mostró tener gran anticipación y despejó todos los balones aéreos; remató varios córners.

4-Luna

El lateral derecho fue de más a menos durante el partido,. Aunque realizó varias jugadas individuales de calidad, estuvo mal en defensa, realizando un penalti absurdo sobre el jugador rival. En ataque es un puñal por la banda.

4-Chumi

El central de nuevo estuvo lento e impreciso. Vio una amarilla muy temprano y coqueteó con la cartulina roja. Se durmió en el segundo gol de la Real Sociedad B, que no estuvo atento a su marca. No da seguridad atrás.

5-Selvi

El centrocampista pasó desapercibido durante todo el encuentro, no dejó ningún destello de calidad; cumplió en la primera parte, pero fue sustituido en la segunda mitad tras el 2-1 del Sanse.

7-Lopy

El senegalés sigue mostrando un buen nivel, recuperó varios balones en la medular y ayudó a iniciar el juego desde atrás; sobre todo hizo el trabajo sucio con la entrada de Horta en el campo.

5-Lázaro

El brasileño intentó abrir huecos y realizó algún disparo desde lejos, pero sin ver portería. No logró conectar ningún balón en el área y no fue capaz de cabecear ningún centro.

6-Arnau

El extremo partió de titular, pero no supo aprovechar la oportunidad. Aunque estuvo muy implicado y participativo no terminó de encajar en el juego del equipo, le faltó profundidad y verticalidad en la banda.

7-Soko

El atacante estuvo a un nivel diferencial, pero algo aislado. Hizo varias jugadas individuales, estuvo muy participativo e incluso tuvo algún disparo a portería, pero sin fortuna. También se sacrificó en defensa por el equipo.

Suplentes: También jugaron Melamed (6), que marcó el empate antes del descanso; Horta (6), que dotó al equipo de la posesión de balón y marcó el ritmo del encuentro; Arribas (7) que mejoró la circulación de balón y dio varios pases en profundidad peligrosos; Perovic (5), que puso algún centro, y Baptistao (6), que estuvo a punto de marcar, pero el portero rival le sacó un gol cantado.