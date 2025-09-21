El Almería aprueba el primer examen en casa

Antonio del Rosal Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

8-Arribas

El madrileño marcó el gol de la victoria; fue incombustible durante todo el partido, intentándolo de todas las maneras. Estuvo muy participativo en el centro del campo y encaró a los rivales en varias ocasiones, generando huecos.

5-Lopy

El centrocampista apenas pudo completar la media hora de juego, ya que se lesionó por un mal gesto; parece ser un percance muscular. Hasta ese momento, Lopy recuperó varios balones y sostuvo al equipo.

5-Andrés Fernández

El guardameta paró la primera ocasión clara del partido tras un disparo seco de Gaspar. No pudo hacer nada en el gol del Sporting y durante la segunda parte apenas tuvo que realizar ninguna parada.

6-Álex Muñoz

El lateral tiró de oficio y cumplió. En la segunda parte estuvo más cómodo y se pudo prodigar en ataque, ya que el Almería iba con un jugador más. El lateral incluso tuvo alguna ocasión de marcar gol en sus botas.

7-Bonini

El italiano provocó un posible penalti, tras un disparó dentro del área del Sporting; la revisión en el VAR anuló la sanción. El central estuvo imperial y siempre oportuno para despejar los centros peligrosos.

6-Baba

Mostró un gran nivel físico. El ghanés se anticipó a los rivales y recuperó muchos balones en la medular, que le dieron ritmo al juego del equipo rojiblanco. Baba ha vuelto de la lesión para quedarse en el once del equipo.

8-Embarba

El atacante fue de menos a más conforme fueron pasando los minutos. Marcó un golazo para empatar cuando más apagado estaba el equipo y después pegó un larguerazo.

5-Chirino

El lateral no estuvo muy acertado;el primer gol del Sporting entró por su banda. Mejoró en la segunda parte, donde tuvo más profundidad y se entendió mejores con los atacantes del Almería.

5-Baptistao

El brasileño realizó un gran trabajo del equipo, generó ocasiones cuando menos llegada tuvo el Almería en la primera parte. Fue sustituido en la segunda mitad, dejando su lugar a Arnau.

7-Melamed

El extremo efectuó el primer disparo peligroso del Almería que salvó Yáñez. El atacante tuvo en sus botas las ocasiones más claras, pero el Sporting de Gijón estuvo acertado defendiendo los disparos de Nico.

5-Nelson Monte

El portugués estuvo serio atrás, pero se despistó en el tanto del Sporting, ya que no pudo cortar el pase filtrado de Otero que entró por el centro de la retaguardia. Mejoró en la segunda parte cuando el Almería tuvo más posesión.