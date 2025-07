El Almería anuncia el quinto fichaje

Antonio del Rosal Domingo, 13 de julio 2025, 17:30 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

La UD Almería ha anunciado el quinto fichaje en lo que va de verano, se trata de Stefan Dzodic, medio centro defensivo que llega gratis tras finalizar su contrato con el Montpellier B. El joven serbio de 20 años ha firmado hasta el 2030 con la UD Almería. Llega al club almeriense con la idea de reforzar el centro del campo, aunque su versatilidad y características físicas le permiten también desempeñarse en las labores de defensa central.

El pivote defensivo destaca por su disciplina táctica que le convierte en un medio solvente que ofrece equilibrio al equipo. Es un futbolista que sabe gobernar la zona ancha del terreno de juego. Medio centro joven con buen trato de balón y, fundamentalmente, guardián de la zona neurálgica del campo. El jugador destaca por su altura, ya que mide 1,90 y por ser un portento físico. Además, ha disputado 7 partidos en la Ligue 1 y es internacional Sub-21 con Serbia.

Ahora mismo, la llegada de este tipo de jugadores genera más competencia en la línea de medios sobretodo para Baba, Gui Guedes y Lopy. El joven futbolista tiene como principal misión reforzar la demarcación de pivote defensivo, una posición que a lo largo de la temporada ha generado varios quebraderos de cabeza a Rubi, sobretodo por la cantidad de lesionados que ha tenido el conjunto rojiblanco en la 'sala de máquinas'.

Dzodic es el quinto fichaje en lo que va de verano para el Almería. Anteriormente, el cuadro indálico anunció oficialmente la llegada de Soko, tras salir del Huesca; Álex Muñoz, procedente de la UD Las Palmas; Chirino, cambió Castellón por Almería y Marcos Luna, que recaló en el UD Almería Stadium tras salir del Real Zaragoza.

La llegada del centrocampista serbio le cierra las puertas a los jóvenes Marcos Peña y Rubén Quintanilla, aunque ambos jugadores tenían ya el cartel de trasferibles, pero en calidad de cedidos. También le genera más presión a Selvi Clua, que la temporada pasada no termino de encajar en los esquemas de Rubi jugando como '5'. Con esta incorporación el Almería se 'cubre' las espaldas ante una posible salida de Lucas Robertone hacía el fútbol de Argentina o una venta importante de Lopy hacia un club de Primera División. En este caso el Almería no está decidido a venderlo por un bajo precio, es decir, no saldrá por menos de 10 millones. Por último, hay que destacar que la entidad rojiblanca sigue con su política de fichar talento joven y con proyección, por lo que la llegada de Dzodic es toda una incógnita que puede salir bien como Samú o mal como, Appiah.