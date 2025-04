Un Almería sin alma, diseñado para fallar

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 18 de abril 2025, 23:09 Comenta Compartir

El Almería se jugaba mucho, pero no interpretó lo que había. Fue un dibujo diseñado por inteligencia artificial, impecable en la teoría, pero sin el alma y la cohesión que caracterizan a un equipo verdadero. El inicio fue prometedor, con una ejecución casi perfecta en su planteamiento. Nico Melamed adelantó al equipo en el minuto 17 tras una jugada que parecía sacada de un modelo táctico ideal, robo en el centro del campo, transición rápida y precisión en la definición. Todo funcionó como si siguiera un algoritmo programado para maximizar el impacto en los primeros minutos del encuentro.

Sin embargo, lo de la inteligencia artificial, que dicen que se basa en la probalística, apareció aluciendo a lo de anteriores partidos lejos del UD Almería Stadium. El sistema se desmoronó cuando el Almería decidió retroceder, priorizando la defensa sin estar preparado para sostener esa estrategia. Como un modelo de inteligencia artificial que no tiene suficientes datos para adaptarse a un cambio de contexto, el equipo mostró desconexión entre sus líneas. El Castellón, que dominó el centro del campo, empezó a encontrar grietas en una estructura defensiva que, aunque diseñada con buenas intenciones, no era capaz de prever ni responder eficazmente al empuje del rival. El empate llegó como una consecuencia natural de ese dominio, y con él, el Castellón creció hasta tomar el control absoluto.

CD Castellón: Gonzalo Crettaz; Dajiro Chirino, Juan Escobar (Albert Lottin, m. 85), Alberto Jiménez; Raúl Sánchez (Awer Mabil, m. 46), Álex Calatrava, Thomas Van den Belt, Sergio Moyita (Gio Zarfino, m. 72), Jozhua Vertrouwd; Ousmane Camara (Gonzalo Pastor, m. 85)y Jesús de Miguel (Israel Suero, m. 55). 4 - 1 UD Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill, Édgar González, Aleksandar Radovanovic, Bruno Langa; Dion Lopy, Gonzalo Melero (Sergio Arribas, m. 71); Leo Baptistao (Arnau Puigmal, m. 79), Lucas Robertone (Gui Guedes, m. 71), Nico Melamed (Lázaro Vinicius, m. 71), y Luis Suárez (Marezi, m. 83). Goles: 0-1, m. 17: Nico Melamed. 1-1, m. 30: Sergio Moyita. 2-1, m. 65: Ousmane Camara. 3-1, m. 70: Israel Suero. 4-1, m. 81: Israel Suero.

Árbitro: Pérez Hernández, del comité madrileño, auxiliado desde la Sala VAR por el cántabro López Toca. Amonestó a Álex Calatrava (m. 50), Juan Escobar (m. 60) y a un miembro del banquillo, del CD Castellón, y a Nico Melamed (m. 6), Leo Baptistao (m. 6), Dion Lopy (m. 44) y Aleksandar Radovanovic (m. 88), de la UD Almería.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trigésimo sexta del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el SkyFi Castalia.

Lo que quedó tras el empate fue un equipo sin respuestas, como si el modelo táctico hubiera agotado sus recursos probabilísticos. El Almería dejó de parecer un equipo orgánico, sin la flexibilidad ni la capacidad de improvisación necesarias para recuperar el control. Frente a un Castellón que jugaba con confianza y decisión, el Almería pareció un esquema incompleto, dependiente de una lógica que funcionaba sólo en condiciones ideales y que, frente a la adversidad, se quedó sin alternativas para encajar una goleada de época.

Desbocados

El Almería no varió mucho su once con repecto al partido frente al Cartagena de la pasada semana, solo la entrada de Bruno Langa en lugar de Álex Centelles y la de Lucas Robertone por Sergio Arribas. Lo demás, lo mismo que logró imponerse al cuadro cartagenero la pasada semana. El Almería trató de tener presencia en el centro del campo e intentó posesiones largas. El Castellón buscó la presión alta para entorpecer la salida de balón indálica. Cuando lo consiguió, en el minuto 8, el Almería estuvo cerca del gol en un centro de Marc Pubill. Entre un defensa y Leo Baptistao el gol estuvo próximo; Luis Suárez pudo rematar, pero el disparo lo cazó el meta castellonense Gonzalo Crettaz. En una contra, en ese mismo minuto, De Miguel se plantó ante Luis Maximiano, quien atajó el disparo franco del que fuese bigoleador en la ida.

Ambos equipos buscaron la portería rival sin que el balón pasara mucho por el centro del campo; era un constante 'balón prisiero' entre las áreas. Leo Baptistao, amonestado en el minuto 6 al igual que Nico Melamed, protagonizó una buena acción de ataque en el minuto 12. El delantero hispano-brasileño disparó, pero su lanzamiento fue despejado por Alberto Jiménez a saque de esquina. Aunque el Castellón tenía más posesión, el Almería no bajó los brazos. Con las líneas muy juntas, robó el balón por medio de Marc Pubill, quien encaró y dividió rivales para ceder el esférico a Gonzalo Melero. Este se lo pasó a Nico Melamed, quien disparó al primer palo y sorprendió a Gonzalo Crettaz.

El primer descuido

El Castellón empezó a jugar en campo contrario, buscando acciones por banda y centros laterales, aunque el equipo indálico lo controló bien al principio. Sin embargo, el Almería dio un paso atrás y comenzó a jugar a remolque. El Castellón tuvo más balón, y el equipo rojiblanco ya no era capaz de robarlo como en los primeros minutos del partido. En el minuto 30, ese paso atrás tuvo consecuencias: tras un centro de Dajiro Chirino, quien se deshizo de Nico Melamed, el balón llegó a Sergio Moyita, que se anticipó a Édgar González y, casi tocándolo con la puntera, puso las tablas en el marcador del SkyFi Castalia.

El cuadro rojiblanco se olvidó de tener el balón, mostrando una peor colocación sobre el terreno de juego. Mientras tanto, el cuadro orellut jugaba con 'patente de corso' para golpear sin sanción, aprovechándose de la fragilidad defensiva que mostró el equipo de Rubi. Esto estuvo cerca de traer más consecuencias negativas. En el minuto 44, tras la salida de un córner, Ousmane Camara mandó el balón, de espaldas, al poste. En el 45, en una falta cometida por Lopy, Maximiano se lució al detener un disparo de Alberto Jiménez, quien estaba en fuera de juego, en la última jugada de la primera parte.

Infinitamente nás cerca el Castellón

El inicio de la segunda parte escenificó las mismas intenciones que habían mostrado ambos equipos, ninguno de los cuales tenía el control, lo que favoreció que el Castellón mandara y tuviera más llegadas. Johan Plat había sustituido a Awer Mabil por Raúl Sánchez, y el equipo albinegro se acercó más al área indálica, mientras que el Almería no conseguía pisar la del conjunto rival. No tardaron en dar entrada a Israel Suero en lugar de Jesús de Miguel, buscando escenificar algo diferente y tratar de aprovechar una 'versión distinta' con ese cambio de jugadores.

El partido no pintaba bien. El Almería no estaba en el partido, desubicado e incapaz de reaccionar; había perdido el centro del campo, mientras el cuadro de Johan Plat continuaba siendo dueño del balón y viviendo en el área indálica, que seguía sin funcionar y pedía un cambio. La acción-reacción fue un centro desde la derecha de Álex Calatrava, en el que Ousmane Camara cabeceó para batir a Luis Maximiano. Era el resultado de un Almería sin actitud, incapaz de controlar el centro del campo y de cerrar espacios. Así, en el minuto 70, llegó el tercero en una buena acción de ataque. Un balón por la derecha, en el que Álex Calatrava buscó la subida de Dajiro Chirino, terminó con este último llegando a la línea de fondo y dando su segunda asistencia, esta vez a Israel Suero, para poner el 3-1.

Apaga y vámonos

Sin actitud, y puede que sin aptitud para plasmarla en el terreno de juego, el Almería fue un equipo roto, destrozado e incapaz de mostrar una explicación creíble de cómo un equipo bien plantado en los primeros 20 minutos de partido se deshace como un azucarillo en un café ardiendo. Así, en el minuto 81, si la situación ya estaba mal, se puso aún peor. Un mal despeje hacia atrás de Édgar González provocó que el balón le cayera a Israel Suero, quien buscó el espacio y puso el balón donde Luis Maximiano no pudo llegar.

Y no mejoró la situación ni por vergüenza, como si esta no existiera, porque el equipo rojiblanco fue incapaz de dar la cara, como en la mayoría de partidos disputados desde principios de enero lejos del UD Almería Stadium. Desde que ganara en Córdoba, en el primer partido de 2025, que sirvió para ponerse líder, no se ha mostrado sólido, salvo en el partido en El Molinón, donde consiguió el empate. En el SkyFi Castalia, ni eso. Vergüenza.