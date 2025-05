El Almería, agarrado a las metemáticas y al milagro

La ciencia que estudia los números concede opciones, si gana en Orihuela, que el Almería B no descarta

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 3 de mayo 2025, 23:05 Comenta Compartir

Jugar el playoff de ascenso a Primera RFEF está prácticamente descartado, casi es imposible. Sin embargo, la UDAlmería B, tan acostumbrada a entrar en zonas altas a última hora –superó las tres eliminatorias de ascenso del curso pasado con todo en contra–, se agarra a las matemáticas, esa ciencia que estudia las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, así como las operaciones lógicas que permiten deducir información desconocida. A ojo, la clasificación dicta sentencia porque el equipo que dirige Alberto Lasarte tiene tres puntos menos que el Estepona, único equipo al que podría dar caza si los rojiblancos lograr el triunfo en el partido de este mediodía en Orihuela y el conjunto esteponero pierde frente al Don Benito, en el Francisco Muñiz Pérez de Estepona.

Pero si se mira con lupa, se observan las opciones remotas, casi imposibles, con las que cuenta el filial indálico para lograr lo que sería un segundo éxito;el primero habla de un equipo que, pese a ser un recién ascencido, se ha codeado con los puestos altos de la clasificación en la mayoría de las jornadas, ocupando puestos de playoff o ascenso directo hasta en 26 de las 33 jornadas celebradas. Y es que el Estepona tiene un golaveraje general de +17 por el +2 de los rojiblancos, 15 goles que superar. «Aunque ese objetivo sea una quimera, por lo menos ganar ese partido que nos haga defender la sexta posición», subrayaba Alberto Lasarte en UDA Radio, días pasados.

La derrota con el Estepona

Los rojiblancos juegan fuera, donde en la segunda vuelta han visto perder su ventaja, aunque a decir verdad con haber empatado en el penúltimo partido disputado en el Anexo del UD Almería Stadium hubiese sido suficiente. No se hizo, se perdió y ahora queda rezar o lamentar, que es lo que se hace cuando se pierde una oportunidad. «Me he tirado toda la segunda vuelta diciendo que el partido contra el Estepona no se podía perder», admitía el entrenador, que todavía da vueltas a un duelo que puede haber marcado el desenlace de la temporada. «Ese partido era clave por el golaveraje… Es una pena que le ganes el golaveraje al Antoniano, pero al Estepona lo pierdas por el golaveraje general», remarcó.

Lo único que está en manos de los de Alberto Lasarte es ganar a un rival al que se venció en la ida (1-0), situado en 'tierra de nadie' y que en su campo de Los Arcos suma siete victorias en 16 partidos, de los que siete los acabó sin encajar –cinco fueron triunfos y los otros dos, empates–. «El Orihuela ha perdido los últimos cuatro partidos, pero querrán en su casa estar bien», advirtió Lasarte, que desconfía de cualquier atisbo de relajación. «No sabemos qué alineación sacarán, pero lo que no quiero es que mi equipo esté con más depresión que el Orihuela».

En el aspecto contrario, también son siete partidos sin marcar, con dos empates y cinco derrotas; las dos últimas, en sus dos últimos compromisos como local. En ese contexto, Lasarte exige a los suyos el mismo nivel competitivo que han mostrado durante toda la campaña y quiere que su equipo defienda con orgullo la sexta plaza, una posición que, aunque quede fuera de playoff, considera meritoria. «Queremos acabar en la sexta posición, que sería histórica con 54 puntos. El año pasado quedamos cuartos en Tercera y ascendimos; este año sería ser sextos en Segunda Federación. Es muy meritorio», reivindicó.

El partido se juega desde las 12.00 horas con arbitraje del balear Martínez Campillo. El Almería B parte sin red, pero no sin dignidad.