Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La afición rojiblanca acompañará al equipo en el Pepico Amat y en Andorra. A. Lof
UD Almería

El Almería afronta una semana de duros desafíos a domicilio con su afición

La afición almeriense se volcará en Elda para apoyar al equipo en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al CD Eldense

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:44

Comenta

El Almería tiene por delante una semana cargada de retos, con dos compromisos a domicilio que pondrán a prueba la fortaleza del equipo rojiblanco. A ... pesar de estar fuera de casa, la afición almeriense será un pilar fundamental para los jugadores, ya que el respaldo a los suyos estará presente en ambos encuentros. El primero de estos partidos se celebrará mañana miércoles, a las 20 horas, en la localidad alicantina de Elda, donde el equipo dirigido por Rubi se enfrentará al CD Eldense en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El choque, a partido único, pondrá a prueba las aspiraciones del Almería en esta competición y será una oportunidad para seguir avanzando. La respuesta de los seguidores rojiblancos ha sido destacada, con una gran afluencia de público que ha agotado rápidamente las entradas del sector F del fondo sur, con un total de 123 localidades vendidas. Ante la alta demanda, el club alicantino ha habilitado el sector E para permitir que más aficionados almerienses puedan disfrutar del partido. Las entradas para este sector pueden adquirirse en la página oficial del CD Eldense: https://cdeldense.compralaentrada.com/eventos/.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  7. 7 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería afronta una semana de duros desafíos a domicilio con su afición

El Almería afronta una semana de duros desafíos a domicilio con su afición