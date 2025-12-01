El Almería afronta una semana de duros desafíos a domicilio con su afición

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

El Almería tiene por delante una semana cargada de retos, con dos compromisos a domicilio que pondrán a prueba la fortaleza del equipo rojiblanco. A ... pesar de estar fuera de casa, la afición almeriense será un pilar fundamental para los jugadores, ya que el respaldo a los suyos estará presente en ambos encuentros. El primero de estos partidos se celebrará mañana miércoles, a las 20 horas, en la localidad alicantina de Elda, donde el equipo dirigido por Rubi se enfrentará al CD Eldense en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El choque, a partido único, pondrá a prueba las aspiraciones del Almería en esta competición y será una oportunidad para seguir avanzando. La respuesta de los seguidores rojiblancos ha sido destacada, con una gran afluencia de público que ha agotado rápidamente las entradas del sector F del fondo sur, con un total de 123 localidades vendidas. Ante la alta demanda, el club alicantino ha habilitado el sector E para permitir que más aficionados almerienses puedan disfrutar del partido. Las entradas para este sector pueden adquirirse en la página oficial del CD Eldense: https://cdeldense.compralaentrada.com/eventos/.

El próxikmo sábado, la UD Almería viajará hasta el Principado de Andorra para disputar la decimoséptima jornada de la Segunda División. El encuentro se celebrará a las 14 horas, y los rojiblancos se medirán al FC Andorra en un partido clave para seguir sumando puntos en la clasificación. Las entradas para este choque están disponibles para los abonados del Almería, quienes pueden realizar su compra a través de la plataforma oficial del club, abonados.udalmeriasad.com, hasta mañana miércoles a las 14 horas. El precio de las localidades es de 25 euros y, una vez realizada la compra, los aficionados recibirán su entrada en el correo electrónico registrado al adquirir su abono para la temporada 2025/26.

