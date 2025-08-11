El Almería activa el 'modo competición' pensando en el Alba

Antonio del Rosal Lunes, 11 de agosto 2025, 19:12 Comenta Compartir

La UD Almería ha comenzado la semana entrenando tras ganar a Al-Nassr por 3-2. Los rojiblancos se han ejercitado con total normalidad, los titulares del último amistoso tuvieron sesión de recuperación y no se ejercitaron junto al resto de compañeros, mientras que los que tuvieron menos minutos como Bonini, Arnau, Pedro Fidel, Soko, André Horta o Melamed si que completaron la sesión sobre el césped del anexo.

Baba que se encuentra en la fase final de su recuperación de la lesión de rodilla y arrancó el entrenamiento ejercitándose junto a sus compñaeros, para luego retirarse y seguir haciendo ejercicios al margen del grupo. Hay que recordar que Nelson Monte con un esguince de tobillo y Bruno Iribarne con una lesión en la mano, están en la sala médica. El entrenador del Almería sigue dándole vuelta a un posible once titular el próximo lunes en la primera jornada de la Liga Hypermotion contra el Albacete. En el último amistoso, Álex Muñoz, que es lateral zurdo jugó de central por lo que Rubi podría apostar por una pareja de defensas hasta ahora inédita durante los amistosos de pretemporada que sería la formada por Chumi y Álex Muñoz. Hay que recordar que Monte está lesionado, pero el Almería se ha reforzado con Bonini, el italiano no lleva ni una semana entrenando con el equipo y necesita un mínimo de tiempo de adaptación. Otra de las opciones sería que Rubi jugara con Chirino en el eje de la retaguardia, pero el holandés tiene ya su sitio ganado como lateral derecho, donde ha mostrado una confianza y sobretodo garantías en el costado derecho del campo. Además, Dzodic que también puede jugar de central aparate de mediocentro no ha estado muy 'fino' en los encuentros de pretemporada que ha disputado.

Por otra parte, el entrenador rojiblanco lo tiene más fácil a la hora de formar el ataque del equipo. Arribas y Embarba llegan enchufados al tramo final de la pretemporada. Arribas, marcó dos goles en los últimos tres partidos, además contra el Al-Nassr hizo dio un asistencia y fue el más desequilibrante en la parcela ofensiva del Almería. También sorprendió mucho el nivel de Embarba que marcó dos tantos contra el conjunto saudí. El madriloeño era uno de los candidatos para abandonar el equipo, pero a una semana de que arranque la Segunda División el extremo entra en los planes de 'Rubi'. Por ahora, el ex jugador del Rayo Vallecano no ha recibido ninguna oferta importante de España y su futuro podría estar fuera del fútbol nacional.

Melamed y Lázaro, 'out'

El delantero catalán no termina de coger el punto de finura que necesita para arrancar la competición, ya que ha tenido poca presencia durante los minutos que ha tenido en la pretemporada. A pesar de que terminó la pasada temporada siendo uno de los líderes y mostrando su calidad en el campo, a día de hoy parece estar pensando en otros aspectos deportivos más allá del Almería.

Otro de los jugadores que siguen 'desenchufados' es Lázaro Vinicius, la puerta que se le ha abierto con la salida de Luis Javier Suárez, no la está aprovechando, ya que no ha marcado ningún gol durante los 'test' de pretemporada. Contra el Al-Nassr estuvo muy participativo e implicado, pero falló varias ocasiones claras, que denotan que sigue sin tener el ritmo de competición necesario para ser titular indiscutible, ahora mismo Soko es su competencía por sel el '9' del equipo. El que si que está preparado para arrancar la competición es Dion Lopy, el senegalés que ha recibido ofertas de Primera División sigue muy implicado con el equipo. Físicamente sigue estando muy fino y con la 'chispa' que le caracteriza para robar balones en la medular. El africano fue uno de los mejores del partido contra el conjunto saudí. De nuevo, marcó el ritmo del partido en el centro del campo realizando jugadas verticales y sacando el balón jugado desde atrás sorteando rivales del Al-Nassr. Su futuro, aunque tiene contrato con el Almería, es una incógnita si sigue brillando a este nivel. Hay que recordar que el mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre y aún hay mucho tiempo por delante. La entidad rojiblanca ha tasado al centrocampista en más de 20 millones, si algún equipo quiere hacerse con sus servicios.