El Almería visitará el Estadio de Gran Canaria en sábado. UDA
UD Almería

El Almería se abona a jugar los sábados

Los rojiblancos visitarán a la UD Las Palmas en la jornada séptima, como sucede con Real Valladolid y Real Sporting

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:40

La UD Almería parece haberse abonado a disputar sus encuentros de Liga en sábado. LaLiga ha hecho oficial el horario de la séptima jornada del campeonato, en la que el conjunto rojiblanco visitará el Estadio Gran Canaria para medirse a la UD Las Palmas. El duelo, al igual que los correspondientes a la quinta, el del próximo fin de semana en el José Zorrilla de Valladolid, y sexta jornada, a jugar en el UDAlmería Stadium frente al Real Sporting de Gijón, se celebrará en horario nocturno, a las 21.00 horas –hora peninsular–, manteniendo así la dinámica marcada en las últimas designaciones.

De esta forma, el equipo de Rubi repetirá día y franja horaria en tres semanas consecutivas, lo que refuerza una tendencia que, por ahora, se ha convertido en costumbre en este inicio de temporada. Un calendario fijo que permitirá a la afición organizarse con antelación y que da continuidad a la rutina competitiva del conjunto rojiblanco.

