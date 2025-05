La UD Almería, a 180 minutos de entrar en la gloria… o irse al olvido

Antonio del Rosal Miércoles, 21 de mayo 2025, 15:54 Comenta Compartir

Esta mal llamada Liga Hypermotion -debería llamarse Hypertension- completamente desatada, donde la presión ya ni se mide por puntos sino por pulsaciones, la UD Almería ha logrado llegar viva al momento decisivo. Quedan dos jornadas. Apenas 180 minutos. Y, aunque parezca una frase de manual, en este caso es rigurosamente cierta, empieza otro campeonato. Uno en el que cada balón dividido, cada rebote, cada línea mal tirada o bien salvada puede decidir si una temporada entra en la historia, como se exige, o en el olvido, como nadie quiere plantearse.

Los rojiblancos son ahora mismo el último pasajero del tren hacia el playoff. Sextos con 65 puntos, después de una victoria vital ante el Racing de Santander, conseguida como consecuencia de un partido excelso que debe tener continuidad el domingo en Anduva para 'echar por tierra' los augurios del pesimismo y de apartar lo casual, cuando realmente fue un comportamiento causal. Y, después de ese triunfo, los indálicos tienen a tiro su gran objetivo, disputar la promoción de ascenso. El premio es mayúsculo y certificaría el objetivo -más bajo del lanzado a los cuatro vientos de ir a por el ascenso direct-, pero el camino está plagado de minas. La distancia con el séptimo, el Granada, es de sólo tres puntos que encima no es distancia segura porque el empate le daría plaza al equipo nazarí porque tiene a favor el golaveraje, ya que el Almería ganó en casa por 2-1 y el Granada lo hizo en el Nuevo Los Cármenes por 3-1. El Huesca, octavo con 61, se ha reenganchado tras vencer al Elche y también quiere una silla en el baile. Nadie afloja.

Una reacción a tiempo

El Almería ha firmado un cambio de rumbo notable, con seis victorias consecutivas en casa y las dos últimas, más allá de las prisas de los rivales para distintos objetivos –el Eldense se jugaba muchas de sus posibilidades de permanencia y el Racing de engancharse al ascenso directo–, el equipo ha ido a más, aunque los goles no llegaran en la misma cantidad, pero ante el Racing ni siquiera concedió opciones al rival, que sí las tuvo el cuadro eldense. Y fuera, donde no gana desde la primera jornada de 2025 –en el Nuevo Arcángel de Córdoba– y esas es una verdad irrefutable, el partido en Cádiz superó todas las expectativas, desafortunadamente también la un arbitraje impropio de la categoría. Los dos partidos consecutivos en casa, ante Racing de Ferrol y Eldense, han contribuido a ver a un equipo capaz de sumar 9 de 12. En ese tramo, los rojiblancos han sido el tercer mejor equipo de la categoría, sólo por detrás del Oviedo de Paunovic y el Mirandés de un Licci que está en el sitio y en el lugar oportunos, para permitir que el cuadro jabato sueñe. Los rojiblancos han marcado diez goles y recibido tres. Yendo más allá, en casa ganó a rivales directos como Levante –por encima porque si gana el domingo será equipo de Primera- y Racing, en partidos donde la tensión no se podía cortar ni con hacha.

Además, ha dejado su portería a cero en tres de los últimos seis encuentros celebrados en el UD Almería Stadium, algo que parecía impensable entre febrero y marzo, cuando el equipo atravesó su peor racha de la temporada, con seis partidos sin ganar.

La solidez defensiva ha vuelto a ser una seña de identidad, con jugadores como Édgar González, que se ha ido posicionando en el centro de la defensa de forma invariable, 'cediendo' el flanco a Radovanovic, Kaiky y, por fin, Chumi. Así, el equipo ha mejorado su compenetración. Otros jugadores también han aportado. Lo mejor, sin duda, la aparición del mejor Gonzalo Melero de la temporada. Ubicado en esa posición en la que se ha hecho el dueño del último pase. Además, se podría decir que Leo Baptistao ha recuperado la chispa. El hispano-brasileño suma ya 10 goles y 5 asistencias -4 goles y 3 asistencias en lo que va de 2025-, habiendo participado directamente en más del 30% de los tantos del equipo.

Anduva, el fortín más temido

El siguiente examen será en uno de los estadios más temidos de la categoría, el de Anduva. Allí espera un Mirandés que ha logrado 15 victorias en 20 partidos. Sólo ha cedido una derrota y acumula un balance de 36 goles a favor y sólo 15 en contra como local. En su feudo, los de Alessio Lisci se han hecho fuertes con un fútbol agresivo, de presión alta y verticalidad.

El Almería, en cambio, lejos del UD Almería Stadium ha sido más irregular. Ha sumado 22 puntos de 60 posibles como visitante. Solamente ha ganado 6 partidos fuera y necesita firmar su mejor versión para sacar algo positivo. Los números no son alentadores si se ha de hablar del rendimiento fuera de casa, con sólo un punto sumado en los últimos ocho partidos lejos del UD Almería Stadium. El rival, como local, perdió ante el Granada y acumula quince partidos sin perder en casa, con sólo tres empates. Y ya se sabe que no hay guerra que cien años dure ni cuerpo que los aguante. Siendo optimistas, las rachas, cuando más largas, más cerca están de romperse. El Almería es de esos equipos que ha roto rachas. En la 2007/08, llegaba al entonces Estadio de los Juegos Mediterráneos el RCD Espanyol de Ernesto Valverde, que acumulaba 17 partidos -entre Liga y Copa- sin perder. El 'Txingurrri' sacó aquella frase en la previa. El Almería, con un 'matrimonio' de conveniencias con el m. 87, echó por tierra la racha perica. ¿Por qué no ahora?

Calendario sin tregua

Más allá del propio partido de este domingo, el contexto es de pura locura clasificatoria. El Levante lidera con 73 puntos y podría sellar el ascenso si gana en Burgos y Mirandés o Elche no suman tres puntos. El Elche (71) viene de una derrota dolorosa en Huesca y recibe al Málaga, que ya no se juega nada. Oviedo (69) va a Tenerife, también sin presión, mientras Racing (67) viaja a Elda antes de recibir al Granada, en otro posible cara o cruz.

El Granada, precisamente, ha revivido de la mano de Pacheta. Dos partidos sin perder, uno de ellos ganando en Riazor y sensación de bloque rejuvenecido. Y el Huesca, que había sumado sólo un punto en cuatro jornadas, mete un golpe sobre la mesa con su victoria sobre el Elche, que ha perdido sus dos últimos partidos.

Cuentas y cábalas

La matemática no engaña. Al Almería le bastan cuatro puntos para estar en playoff de forma segura o haciendo lo mismo que Granada y Huesca. Los 69, con un empate y una victoria son una cifra que inalcanzable para el Granada -si gana los dos- y también inaccesible para el Huesca, si también hace pleno. Pero también es cierto que el equipo nazarí tiene un duelo con el Racing que puede 'aligerar' la suma.

Eso sí, todo lo que no sea puntuar este domingo obligará a ganar en la última jornada y rezar. Por eso, el mensaje desde el vestuario es inequívoco, ir a por los seis. Ganar al Mirandés sería una victoria doble porque se frena a un rival directo y porque se afrontaría el cierre en casa con toda la presión en los demás.

Una ciudad que vuelve a soñar

Almería ha despertado. La afición ha recuperado la ilusión, el estadio ha vuelto a empujar y el equipo lo ha notado. En casa, los de Rubi han ganado sus seis últimos duelos y han dejado una imagen sólida y competitiva. En total, llevan 43 puntos en casa, siendo el cuarto mejor local de la Liga Hypermotion.

Jugadores como Arribas, Baptistao, Luis Javier Suárez, Gonzalo Melero o Lopy han dado un paso al frente y el equipo llega fresco física y mentalmente. Hay fondo de armario, sobre todo hay unión y hay confianza. Y eso, en un tramo final como el que se avecnia, vale más que cualquier dibujo táctico.

Quedan dos jornadas. Y ahora mismo, el Almería ya está jugando en modo playoff porque cuando el margen es cero ya no hay red. Sólo queda ganar. Sólo queda creer.