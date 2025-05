«Al-Khereiji quiere convertir al Almería en una marca global»

Juanjo Aguilera Almería Martes, 20 de mayo 2025, 18:43 Comenta Compartir

En una entrevista concedida a Onda Cero Almería, Mohamed El Assy, director ejecutivo de la UD Almería, repasó con claridad el proceso de venta del club, el legado de Turki Al-Sheikh y el futuro de la entidad con Mohamed Al-Khereiji al frente de la misma. El dirigente egipcio abordó además temas estratégicos como la Ciudad Deportiva, el modelo económico, la política de fichajes, el nuevo proyecto y las expectativas de ascenso.

Desde el primer momento, El Assy dejó claro que la venta no fue improvisada. «Desde el primer día ya dije que Turki venía como inversor. Su concepto es comprar pequeños clubes y cambiar esos proyectos a niveles más grandes, mejorando sus ingresos. Hizo un buen trabajo en la UDA y ganó el primer título del club. Aseguró suelo para la Ciudad Deportiva y remodeló el Estadio, además de desarrollar mucho marketing. Pero la ley española es muy lenta, y a un hombre como él le motivaba hacer las cosas más rápido. Hubo que esperar dos años por la concesión del Estadio y llevamos cinco con la Ciudad Deportiva. Era lógico que vendiera porque ha hecho mucho dinero».

El valor de mercado

En relación con los problemas iniciales con la LFP, explicó que «el conflicto era el valor de mercado que se otorgaba a nuestros patrocinios. Si la RFEF o la LFP conseguían patrocinadores se valoraban a su precio, pero al club no. Si un patrocinador es mundial, su valor también lo es. Almería es el único club que no ha vendido jugadores por mucho dinero a Arabia, el resto sí».

Respecto al momento en que empezó a gestarse la venta, apuntó que «Turki no sólo borró lo de propietario en su perfil, sino todo. Es muy activo y quiere terminar rápido. La primera temporada hicimos la plantilla en dos semanas, cambiando a quince jugadores. Esperar tres años para una licencia o concesión era demasiado. No hablo del monto, pero fue un buen negocio para el Ministro. A nivel de marketing hizo cosas grandes por la provincia. Turki en este club siempre será como un ídolo. Le hizo a la gente soñar otra vez».

Sobre el nuevo propietario, El CEO de la UDAlmería habló con mucha claridad. «El nuevo dueño es una gran persona, muy inteligente en inversiones, joven y motivado. Es el rey en patrocinios en Oriente Medio. Lleva tres o cuatro años trabajando con nosotros y ayudó en el 'naming' del Estadio. Pensó en comprar el Chelsea, pero no se dio. Luego decidió que quería comprar un club en Europa y hacer un grupo».

Al ser consultado por qué se eligió Almería, señaló que «era muy atractiva por su potencial de mejora. Las visitas han subido más del 50% en los últimos seis años y la economía de la ciudad va a mejorar mucho».

La Ciudad Deportiva

Confirmó también que «los terrenos de la Ciudad Deportiva van incluidos en la compra. Al-Khereiji quiere continuar el proyecto, mantener la infraestructura y seguir con la Fase 2. Está comprometido con todo lo que inició Turki Al-Sheikh», señaló Mohamed El Assy.

Sobre el estado del proyecto, detalló que «ojalá tengamos la licencia para el verano y podamos iniciar la infraestructura. Llevo cinco años esperando por la Ciudad Deportiva, pero es el sistema en España. La Fase 2 del Estadio será en verano de 2026, primero hay que preparar la infraestructura exterior».

Ante la posibilidad de retomar las gradas supletorias, El Assy respondió que «la capacidad de los fondos ahora es mayor que antes. Turki siempre dejó los abonos baratos y hay gente que no viene porque los compró así. Estudiamos subir los precios el año que viene porque hay muchos en lista de espera. Sólo dos partidos registraron una asistencia alta. Si no vienen al menos al 50% de los partidos, esos abonos podrían anularse. El sistema de ticketing es muy complicado».

Un gran club

Sobre si el club formará parte de un conglomerado internacional, afirmó que «el objetivo era convertir al Almería en una marca mundial. Con la Ciudad Deportiva se abrirían puertas para crear academias en Oriente Medio, China o Sudamérica. Empezamos con el Almería como un bebé o primer hijo. Luego Al-Khereiji decidirá si sigue con la idea del grupo. Pero primero hay que terminar la Fase 2, la Ciudad Deportiva y ascender».

En cuanto a la política de fichajes, fue tajante. «Nuestro motor es vender jugadores. El ingreso es limitado por el aforo del Estadio. Vender nos reporta más que la televisión o los abonados. Hemos comprado por 150 y vendido por 130, pero tenemos plantilla. Si vendes dos estrellas, todo cambia. Turki hizo un año 13 millones de beneficio y los reinvirtió en el club. No todos los dueños hacen eso».

El Assy confirmó que seguirá, junto a Joao Gonçalves, al frente del proyecto deportivo. «Joao y yo somos responsables totales de la plantilla. El año pasado no acertamos con el entrenador y hubo muchas lesiones. Tampoco acompañaron los árbitros. Pero todos quieren a nuestros jugadores. No todos pueden ser buenos en una plantilla de 25. Rubi ha mejorado el rendimiento. Si llegan ofertas justas, se venderá. No trabajamos con máquinas, sino con personas».

Finalmente, mostró confianza en el ascenso. «Estamos en buena dinámica. Ya lo estuvimos cuando liderábamos, pero sufrimos lesiones en la media. El espíritu ha mejorado y Al-Khereiji habló con los jugadores. Vi las cosas mejor para el playoff».

Sobre la presencia del nuevo propietario, concluyó con una sonrisa. «Trae suerte. Estuvo contra el Granada, se ganó; ante el Huesca, se empató; y contra el Racing, también se ganó. Todo seguirá igual porque le encanta la infraestructura. Hizo reuniones para tranquilizar a todos. Ahora toca hacer buenos partidos».

El Assy, que se expresó mayoritariamente en castellano, finalizó asegurando que la estructura del club será la misma. «Todo sigue igual. Nosotros confiamos en Rubi para que continúe. A la nueva propiedad le encanta la estructura, hacer reuniones con todos los directores, también con todos los empleados del club para tranquilizarlos y hablar de futuro. También con los jugadores. Todo tranquilo. Ahora es necesario hacer buenos partidos y que el futuro sea mejor».