Al-Khereiji pone fecha para las obras del Estadio

Mohammed Al-Khereiji, el nuevo presidente arrancó la sala de prensa acompañado por el Mohammed El Assy. El nuevo propietario arrancó la conferencia de prensa explicando como se encuentra el equipo tras la derrota ante el Oviedo, «Tras el partido bajé al vestuario, lso jugadores estaban llorando y no fue un momento placentero. A lo largo de mi carrera he podido ver que de cualquier problema se puede sacar una oportunidad. Estoy muy contento de ser parte de este proyecto, tengo muchas ganas de trabajar para crear algo especial para la comunidad de Almería. Me encuentro apenado por no h aber lograr el ascenso a Primera División».

El nuevo propietario habló sobre el papel de Rubi y su continuidad en el club rojiblanco, afirmando que «Conocí a Rubi hace unos meses, es una muy buena persona. Es obvio que él es muy respetado tanto por el club como por la ciudad. Podemos destacar su trabajo durante la primera etapa, hay muchos jugadores jóvenes que Rubi los ha convertido en grandes jugadores que ahora mismo está en otros clubes importantes. Desafortunadamente este año no hemos conseguido el ascenso a Primera. Como presidente, nos sentaremos con Rubi y discutiremos que se ha hecho bien y que se ha hecho mal. Trabajeremos para ver que necesita Rubi la próxima temporada. El objetivo número uno es subir a Primera División».

En cuanto a las infraestructuras del Estadio, Al-Khereiji destacó que «queremos empezar las obras del estadio antes de la nueva temporada del próximo año».

Acerca de instalar las nuevas gradas supletorias, el presidente de la UD Almería destacó que «he preguntado sobre si es posible poner las gradas supletorias, pero nos retrasaría a la hora de poner las nuevas gradas permanentes. Cualquier inversión que ayude a tener a los aficionados más cerca del césped será improtante, coincido en la opinión de los aficionados». El saudí habló sobre los 'abonados fantasmas' comentando que «hemos vendido todas las entradas en algunos partidos y esperaba ver el campo lleno, pero había muchos asientos vacíos. Estamos pensando sobre nuevos formatos de abonos para que esto no ocurra y para atraer a nuevos aficionados al campo».

En cuanto a la directiva de la UD Almería, el magnate saudí explicó que habrá novedades. «Tendremos un nuevo consejo en el club, con personas con diferentes formaciones para estar seguro que se va a hacer un proyecto solido. Pensamos más en el largo plazo que a corto plazo».

Mohammed Al-Khereiji explicó su encuentro con Javier Tebas, detallando que «el no tener el reparto de derechos televisivos por no ascender, buscaremos otras formas de tener buena salud financiera. Aprovecho para agradecer el trato con Javier Tebas, me ha llamado, me reuní con Tebas en su oficina de La Liga justo después de ganarle al Racing de Santander. Fue muy generoso aceptando todos nuestros comentarios y propuestas, Tebas nos ha acogido muy bien. Nuestra intención es mantener un proyecto estable y nos interesa llevarnos bien con la institución de la Liga. Les mostramos nuestros proyectos comerciales, al final el presidente de la Liga quiere esta competición no sea solo algo de España, sino una liga 'global'».

El nuevo mandatario del Almería habló sobre la continuidad de algunos jugadores de la actual plantilla indálica, detallando que «no voy a ser un presidente que venga y lo cambie todo, es cierto, que nos hemos encontrado con una buena base. Al final lo que quiero es ayudar a conseguir los obejtivos del club de una forma más rápida. Quiero ser como un 'ascensor' para el club. Estoy esperando un informe deportivo de como ha ida la temporada y tomaremos decisiones».

El nuevo responsable de la entidad rojiblanca afirmó su interés en venir a Almería con más asiduidad que lo hacía Turki, respondiendo que Si mi presencia ayuda a tener buenos resultados, por supuesto que estaré aquí. Vine sin billete de vuelta, mi idea era estar aquí hasta conseguir el ascenso aunque no se ha podido conseguir. Tras el partido contra el Oviedo, comí y cené con los jugadores. Si el tiempo y mi trabajo me lo permite, vendré todo lo que pueda a Almería».

Al-Khereiji comentó la posibilidad de fichar a jugadores de Arabia Saudí, puntualizando que «he trabajado con la federación de fútbol de Arabia, tengo buena relación con la mayoria de clubes de fútbol de arabia Saudí. Arabia tiene buenos talentos, ya se vio el pasado Mundial contra Argentina, pero el fútbol no es solo talento. Si podemos atraer a grandes talentos saudíes para ayudarles a crecer, aunque no solo de Arabia, sino de cualquier parte del Mundo. El club estará orgulloso de darle la bienvenida y ayudarles a mejorar».